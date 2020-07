25 series de las que merece la pena disfrutar este verano

El verano es la época ideal para dedicar el tiempo de nuestras vacaciones a nuestras distintas aficiones. Además de disfrutar del aire libre, de nuestra gente y del buen tiempo, también contamos con la posibilidad de ponernos al día con las series que tenemos pendientes, o incluso descubrir algunas que desconocíamos y otras que están por venir, dado que en los últimos años, el verano ya ha dejado de ser una época de "sequía" en cuanto al debut de producciones de la pequeña pantalla.

Con un verano 2020 de lo más atípico a raíz de la situación internacional a causa de la expansión del Covid-19, no sorprende que haya gente que opte por aficiones más "solitarias", como disfrutar de los catálogos de las plataformas de streaming. Y, aunque esa misma crisis del coronavirus haya retrasado los rodajes y estrenos previstos en los últimos meses, en FórmulaTV recopilamos algunas producciones que podemos disfrutar este verano, tanto ahora mismo como en un futuro muy próximo, ante su debut en las distintas plataformas o el estreno de nuevos episodios de ficciones ya existentes.

1 'Perdidos'

Parte del reparto principal de 'Perdidos'

Diez años después de su final, emitido en España por Cuatro y Fox, la mítica serie de 'Perdidos' regresa al completo al público español gracias a las plataformas de streaming. El 23 de mayo de 2010 fue recordado por muchos en las redes sociales una década después y, desde el 1 de junio, las seis temporadas de la conocida ficción están disponibles tanto en Sky como en Amazon Prime, después de haber pasado por plataformas como Netflix años atrás o incluso haber sido emitida en la cadena Energy. Una ocasión perfecta para rememorar la historia del variopinto grupo de pasajeros que acabó sobreviviendo en una misteriosa isla y todo lo que les ocurrió allí o, en el caso de aquellos que no pudieron disfrutarla en su momento, embarcarse en esta aventura que cautivó a público de todo el mundo.

2 'The Great'

Los actores Elle Fanning y Nicholas Hoult en 'The Great'

Creación de Tony McNamara, coguionista de "La favorita", 'The Great' es una miniserie basada en el ascenso al poder de Catalina la Grande, personaje interpretado por Elle Fanning. Una mujer que ha de enfrentarse al infantil comportamiento de su marido, Pedro III de Rusia (Nicholas Hoult), a quien planea derrocar con un golpe de estado después de descubrir que no es el hombre que esperaba. La producción cuenta los rifirrafes de la pareja y sus relaciones con la corte rusa de la época, bastante alejada de los hechos históricos reales y mezclando drama y comedia negra, a lo largo de diez episodios que están disponibles en Starz desde el 18 de junio.

3 'Mira lo que has hecho'

Berto Romero y Eva Ugarte en 'Mira lo que has hecho'

El 18 de junio, Movistar+ estrenó la tercera y última temporada de 'Mira lo que has hecho', la serie creada y protagonizada por Berto Romero, quien en su papel principal ha estado acompañado por la actriz Eva Ugarte, como Sandra. Dos años después del debut de la producción, el humorista ha puesto el broche de oro a una historia que pone el foco en los problemas cotidianos de una familia y que incluso ha puesto el foco sobre temas de actualidad, como la demencia, la educación de los niños o las "cancelaciones" que se realizan a través de las redes sociales, especialmente, Twitter. Una producción que, tras su despedida, merece la oportunidad de ser disfrutada de principio a fin en un verano de lo más atípico.

4 'Desaparecidos'

Juan Echanove junto a parte del reparto principal de 'Perdido'

Producción de Mediaset y Plano a Plano tras otras series como 'El Príncipe' y 'La verdad', 'Desaparecidos' cuenta la historia del Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central de Policía, un equipo liderado por el actor Juan Echanove en el papel de Santiago Abad. La serie arranca con el ingreso de la inspectora Sonia Ledesma (Michelle Calvó) al grupo, tras la extraña desaparición de alguien muy cercano para ella. A lo largo de trece episodios, Ledesma y sus compañeros irán resolviendo casos, a medida que se van conociendo y dándose a conocer ante el espectador, en una serie que aterrizó el 19 de junio en Amazon Prime y que cuenta con otros miembros de reparto como Maxi Iglesias, Elvira Mínguez o Chani Martín.

5 'The Politician'

El actor Ben Platt junto a sus compañeros de 'The Politician'

'The Politician', drama satírico creado por Ryan Murphy, estrenó su segunda temporada en Netflix el 19 de junio, trayendo de nuevo a Payton Hobart (Ben Platt), tres años después de ganar las elecciones del instituto de forma poco legítima e incluso sufrir dos intentos de asesinato. Ya como estudiante de la Universidad de Nueva York, Hobart se dedica a ahogar sus penas en alcohol, cuando sus amigos del instituto reaparecen para animarlo a sumarse a un nuevo reto: competir por un asiento en el Senado de Nueva York contra Dede Standish, una mujer metida en una matrimonio a tres bandas. Una nueva carrera por el poder, a lo largo de siete episodios, a la que se suman intérpretes como Judith Light en el papel de Standish o Bette Midler como Hadassah Gold, jefa de su gabinete.

6 'Las luminarias'

Eva Green y Eve Hewson, como Lydia y Anna, en 'Las luminarias'

El 22 de junio de 2020, HBO incorporó a su catálogo 'Las luminarias', serie protagonizada por Eva Green, Eve Hewson y Himesh Patel en los papeles de Lydia Wells, Anna Wetherell y Emery Staines. Una historia ambientada en Nueva Zelanda, en plena fiebre del oro de la segunda mitad del siglo XIX, que arranca cuando Anna, recién llegada al país, conoce a Emery, un hombre que casualmente nació el mismo día que ella. Tras su primer encuentro, ambos tratando de volver a verse, propósito que se verá entorpecido por Lydia, una vidente obsesionada con la riqueza y la astrología, que parece dispuesta a todo por manipular a Anna y evitar el ansiado reencuentro. Y es que, el hecho de que la pareja se vuelva a encontrar, podría desatar una misteriosa maldición.

7 'Perry Mason'

Matthew Rhys, actor protagonista de 'Perry Mason'

Matthew Rhys es el encargado de protagonizar 'Perry Mason', precuela que aterrizó en HBO el 22 de junio y que nos traslada a la ciudad de Los Ángeles de 1931. Una producción que nos presenta a un detective al estilo "antihéroe", alcohólico y psicológicamente torturado tras luchar en la Primera Guerra Mundial. A lo largo de ocho episodios, con un guion elaborado por Ron Fitzgerald y Rolin Jones, la serie nos introduce en los orígenes del personaje creado por Erle Stanley Gardner, durante su investigación sobre la desaparición de un niño. Para dar con él, Mason se muestra dispuesto a todo, incluso a recurrir a métodos poco ortodoxos, en un viaje que también le ayudará a descubrirse a sí mismo y lo empujará a ahondar en los secretos de Los Ángeles en plena Gran Depresión.

8 'Dark'

Louis Hofmann, uno de los actores protagonistas de 'Dark'

A finales de 2017, aterrizó en Netflix 'Dark', la primera producción alemana de la plataforma de streaming, que ha llegado a su fin casi tres años después. Una historia cargada de misterio y drama que arrancaba con la desaparición de un niño de quince años en una pequeña localidad de Alemania, generando mucha inquietud entre los vecinos, al tratarse de la segunda vez que sucede algo parecido. Comienza así una carrera en busca de respuestas, que implica a cuatro familias, y que lleva a sus protagonistas a enfrentar incluso sucesos sobrenaturales en su camino a la verdad, cuya recta final ha sido muy aplaudida por muchos de sus fans. Tanto si has seguido la serie desde su debut, como si te animas a dejar que te sorprenda por primera vez desde el principio, es una propuesta que merece la pena disfrutar este verano.

9 'Merlí'

Reparto principal de 'Merlí'

Más de dos años después de que 'Merlí' llegara a su final en TV3, cosechando un éxito que la llevó incluso a incorporarse al catálogo de Netflix y que dio lugar a la creación del spin-off 'Merlí: Sapere Aude', la serie protagonizada por Francesc Orella se ha sumado a Playz desde el 30 de junio de 2020, con su primera temporada. Su incorporación al canal de contenido joven de Televisión Española supone que, cualquier persona que quiera disfrutar de la producción catalana sobre el profesor Merlí Bergeron y su variopinto grupo de estudiantes, tanto si ya la ha visto como si no, pueda verla de forma legal y gratuita. Cuarenta episodios sobre la relación del peculiar profesor de filosofía con su hijo y sus estudiantes, que están completos en Playz con la incorporación de la segunda y tercera temporada a partir del 6 y del 13 de julio, respectivamente.

10 'BNA: Brand New Animal'

Michuri y Shirou, protagonistas de 'BNA'

El 8 de abril de 2020, el anime 'BNA: Brand New Animal' comenzó su emisión en la televisión japonesa Fuji TV y, casi dos meses después, el 30 de junio, aterrizó por fin en Netflix, plataforma que cuenta con los derechos de distribución. La ficción, dirigida por Yoh Yoshinari y creada por Trigger, cuenta la historia de Michiru, una humana que siempre ha vivido como tal y que, de repente, descubre que tiene una parte animal, algo nada habitual, lo que la convierte en una "bestial". Esta revelación la obliga a huir para refugiarse en Ciudad Anima, un área en la que los humanos "bestiales" como ella, que lo han sido desde su nacimiento, pueden vivir sin miedo a las agresiones de las personas antibestiales. Allí conoce a Shirou, un chico lobo gracias al cual Michuri va descubriendo cosas sobre el estilo de vida y las preocupaciones de los seres como ellos, mientras tratan de descubrir el porqué detrás de la repentina, extraña y única transformación de Michiru.

11 'La monja guerrera'

Alba Baptista al frente del reparto de 'La monja guerrera'

La portuguesa Alba Baptista es la encargada de protagonizar 'La monja guerrera', serie que debutó en Netflix el 2 de julio. La producción, rodada íntegramente en España entre marzo y julio de 2019, cuenta la historia de Ava, una chica de 19 años que, tras despertarse en una morgue con un artefacto divino en la espalda, se convierte en objeto de persecución de las fuerzas del cielo y el infierno. Dos bandos rivales cuyo único fin es el de controlarla, por lo que Ava acaba refugiándose en una congregación religiosa encargada de luchar contra los demonios. Diez primeros episodios que muestran localizaciones de Ronda, Antequera, Málaga y Sevilla y que nacen como adaptación del cómic "Warrior Nun Areala", creado en los años 90 por el canadiense Ben Dunn.

12 'Hanna'

Las actrices Yasmin Monet Prince y Esme Creed-Miles en 'Hanna'

Nacida de la película homónima de Joe Wright de 2011, 'Hanna' debutó en Amazon Prime en 2019 y el 3 de julio estrenó su segunda temporada en la plataforma. La producción arrancaba contando la historia de Hanna (Esme Creed-Miles), una joven que, tras ser adiestrada como asesina en Utrax, una escuela de entrenamiento secreta, decide infiltrarse en ella para destruir la organización. Con un total de ocho episodios dirigidos por Eva Husson y Ugla Hauksdóttir, la nueva temporada continúa las aventuras de su protagonista cuando se ve obligada a salir de su escondite para rescatar a Clara (Yasmin Monet Prince), su única amiga, de "Las praderas", las nuevas y extrañas instalaciones de Utrax.

13 'Mujer (Kadin)'

Bahar junto a sus hijos Nisan y Doruk en 'Mujer (Kadin)'

La serie turca 'Mujer (Kadin)' ha sido la sorprendente apuesta de Antena 3 para sus noches de verano. Estrenada en su país de origen en el año 2017, la ficción cuenta la historia de Bahar (Özge Özpirinçci), una mujer que ha de luchar para sacar adelante a sus dos hijos, Nisan y Doruk, tras la trágica muerte de su marido, Sarp (Caner Cindoruk). Su precaria situación económica la obliga a trasladarse a un barrio marginal, lo que, además de acercarla a algunos problemas del entorno, la llevará a acercarse a su madre, una mujer a la que guarda un profundo. Tras sumar más de 100 millones de espectadores a lo largo de sus emisiones en más de sesenta países distintos, esta exitosa producción turca llegó a la principal cadena de Atresmedia el martes 7 de julio, con su primer episodio, y estará disponible gratuitamente a través de la plataforma de Atresplayer a medida que se vaya emitiendo.

14 'Desplazados'

Yvonne Strahovski es Sofie en 'Desplazados'

'Desplazados' es un drama australiano sobre los refugiados, cocreado por Cate Blanchett y dirigido por Emma Freeman y Jocelyn Moorhouse, cuyo estreno tuvo lugar en Netflix el 8 de julio. La miniserie, de tan solo seis episodios de duración, está ambientada en un centro de detención de inmigrantes de Australia, donde se cruzan las vidas de cuatro desconocidos: Sofie, una azafata víctima de una secta, interpretada por Yvonne Strahovski ('The Handmaid's Tale'); Ameer (Fayssal Bazzi), un afgano separado de su familia tras huir de su país de origen; Cam (Jai Courtney), un guardia recién llegado al centro; y Clare (Asher Keddie), la directora del mismo.

15 'Hakan, el protector'

Çagatay Ulusoy y Hazar Ergüçlü son Hakan y Zeynep en 'Hakan, el protector'

'Hakan, el Protector' es la primera producción turca de Netflix, debutó ante el público de todo el mundo en 2018 y, el 9 de julio, estrenó su cuarta temporada en la plataforma de streaming. La serie está protagonizada por Cagatay Ulusoy, actor conocido por sus papeles protagonistas en ficciones como 'El secreto de Feriha', 'Medcezir' o 'Içerde', y cuenta la historia de Hakan, un comerciante cuya vida queda patas arriba tras descubrir que tiene una conexión con una orden secreta cuya misión es proteger Estambul. Con ayuda de un talismán, Hakan obtiene una serie de poderes que le ayudarán a enfrentar a los Inmortales, un misterioso grupo cuyo propósito es destruir la ciudad. Una tarea para la que el protagonista tendrá que prepararse con ayuda de los Leales, un grupo fiel al "protector" de Estambul. Una ficción que mezcla fantasía, acción y romancismo y que, en su primer año de emisión, logró conquistar a 10 millones de personas de todo el mundo.

16 'El hundimiento de Japón: 2020'

Ayumu y su familia en 'El hundimiento de Japón: 2020'

En medio de la situación actual en todo el mundo a causa del Covid-19, Netflix estrenó el 9 de julio el anime 'El hundimiento de Japón: 2020', una ficción que nos presenta una situación "apocalíptica" aún más extrema. Su historia está basada en la novela "Nihon Chinbotsu" ("Japón se hunde"), de Sakyo Komatsu, que en 1973 exponía cómo el país nipón podría colapsar ante un terremoto "definitivo" que provocara no solo tsunamis, sino también el hundimiento de todo el archipiélago. De la mano de Masaaki Yuasa, director de la exitosa miniserie 'Devilman Crybaby', esta producción adapta dicha idea a la sociedad moderna, siempre informada y conectada, lo que puede empujar fácilmente a crear un pánico colectivo. Un argumento cuyo peso recae sobre Ayumu, una adolescente que sueña con representar a su país en los Juegos Olímpicos, hasta que un terremoto destruye todas las ciudades de Japón y emprende la búsqueda de su familia para poder dar con un nuevo y seguro hogar.

17 'Mentes criminales'

Parte del reparto principal de 'Mentes criminales'

El 9 de julio, Cuatro ha sido la encargada de estrenar en España, en abierto, la décimo quinta y última temporada de 'Mentes criminales'. El exitoso equipo del FBI que lleva resolviendo casos desde 2005 se despide quince años después con gran parte de su antiguo equipo y algunos miembros incorporados en los últimos años, como Luke Alvez (Adam Rodriguez), Tara Lewis (Aisha Tyler) o Matt Simmons (Daniel Henney). Un motivo de peso tanto para disfrutar de su recta final, a través de la cadena de Mediaset o de la plataforma gratuita de MiTele; como para empezar a verla desde el principio gracias a servicios de streaming como Amazon Prime, donde encontraremos todas las temporadas de la producción creada por Erica Messer y ganadora de 8 ASCAP Awards.

18 'Normal people'

Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, actores protagonistas de 'Normal people'

Adaptación de la exitosa novela homónima de Sally Rooney, 'Normal People' cuenta la historia de amor de Marianne y Connel, interpretados por Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, dos personas muy diferentes que se encuentren en pleno camino hacia la vida adulta. Como garantía de su fidelidad al libro original, la propia Rooney no solo ha trabajado en ella como guionista, sino que también ejerce de productora, mientras que la dirección queda a cargo de Lenny Abrahamson, responsable de la exitosa película "La habitación". Una ficción cargada de sensibilidad y romanticismo cuyos seis primeros episodios aterrizan el 16 de julio en Starzplay, después de conquistar a público y crítica tras su estreno en Hulu y BBC Three el pasado 26 de abril.

19 'Maldita'

Katherine Langford es Nimue en 'Maldita'

Nueva versión de la leyenda del rey Arturo basada en la obra homónima de Frank Miller, 'Maldita' cuenta la historia de Nimue (Katherine Langford), una joven con un misterioso poder que está destinada a convertirse en la Dama del Lago, hasta que su pueblo es atacado por aquellos que quieren acabar con la magia y toda aquella persona relacionada con dicho arte. Es entonces cuando su madre le entrega la espada Excalibur y le encomienda la importante misión de llevársela a Merlín (Gustaf Skarsgard), tarea para la que Nimue contará con la ayuda de Arturo (Devon Terrell), un mercenario, a lo largo de su peligroso y emocionante. Una historia de fantasía y acción cuyo estreno en Netflix, con un total de diez episodios, está previsto para el 17 de julio.

20 'Por H o por B'

Choni, Belén y Hache en 'Por H o por B'

Dirigida por Manuela Burló Moreno, 'Por H o por B' es una de las próximas apuestas españolas de HBO, que se estrenará en la plataforma el 22 de julio. La serie cuenta con Marta Martín y Saida Benzal como actrices protagonistas, en los papeles de Hache y Belén, dos amigas chonis que se reencuentran cuando deciden trasladarse desde la localidad madrileña de Parla al bario de Malasaña, en la capital. Un salto con el que ambas vivirán numerosas e hilarantes experiencias, en una ficción que nace del cortometraje "Pipas" de 2013, en el que Martín y Benzal interpretaban los mismos personajes. Con otros actores conocidos como Brays Efe, Itziar Castro, Fernando Albizu o Javier Bódalo como miembros del reparto, 'Por H o por B' es la tercera serie original española de HBO, de la cual ya podremos disfrutar este verano.

21 'The Umbrella Academy'

Algunos de los protagonistas de 'The Umbrella Academy'

'The Umbrella Academy' debutó en 2019 a través de Netflix, como una producción basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, y el 30 de julio estrenará su segunda temporada tras convertirse en una de las series más exitosas de la plataforma del pasado año. La historia cuenta las aventuras de la disfuncional familia de superhéroes encabezada por el multimillonario Reginald Hargreaves (Colm Feore), cuya muerte acaba reuniendo a sus "hijos", divididos por la falta de cariño y las rencillas entre ellos a lo largo de los años. Sin embargo, ese no es el único motivo por el que los superhéroes acaban uniéndose: los siete tendrán que luchar contra la inminente llegada del Apocalipsis. Una trama que continúa con una nueva tanda de diez episodios, donde toda apunta a que los protagonistas acabarán desperdigados en Dallas, en torno a la fatídica fecha del 25 de noviembre de 1963. Ese día será fijado como el ideal para un nuevo Apocalipsis, que podría incluso estar relacionado con el asesinato del presidente Kennedy apenas tres días antes, en la misma urbe.

22 'The Rain'

Reparto principal de 'The Rain'

Serie con tintes apocalípticos, 'The Rain' es otra de las apuestas de Netflix que se despide, al igual que 'Dark', con el estreno de su tercera temporada. Conocida como la primera serie original danesa de la plataforma de streaming, debutó en 2018 con una trama ambientada en Escandinavia, seis años después de que se extendiera un letal virus a través de la lluvia, que ha acabado con casi toda la humanidad. Los escasos supervivientes, entre ellos los hermanos Simone (Alba August) y Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen), quienes sobrevivieron durante esos años en un búnker, emprenden la dura búsqueda de un lugar seguro mientras luchan por sobrevivir. Un camino que los lleva a descubrir la existencia de un misteriosos laboratorio que experimenta con el letal virus y que llegará a su fin con el estreno de sus últimos episodios el 6 de agosto.

23 'Territorio Lovecraft'

Los actores Jonathan Majors y Jurnee Smollett en 'Territorio Lovecraft'

Adaptación de la novela homónima de Matt Ruff, 'Territorio Lovecraft' llega a HBO el 17 de agosto de la mano de los productores Jordan Peele, J.J. Abrams y Misha Green. En ella, Jonathan Majors da vida a Atticus, un joven negro que, con la ayuda de su amiga de la infancia Letitia (Jurnee Smollett) y su tío George (Courtney B. Vance), emprende un viaje para encontrar a su padre, tras su repentina y misteriosa desaparición. Un recorrido que Atticus y sus acompañantes realizarán a través de un Estados Unidos en el que imperan las racistas leyes de Jim Crow, que propugnaban la segregación racial, entre otros problemas con los que habrán de enfrentar a lo largo del camino.

24 'Lucifer'

Lauren German y Tom Ellis, actores protagonistas de 'Lucifer'

Tras ser cancelada por Fox y "resucitada" por Netflix ante la insistencia de sus fans, 'Lucifer' tiene previsto el estreno de su quinta temporada en la plataforma de streaming el 21 de agosto. La producción arrancó en 2015 y cuenta las idas y venidas de Lucifer (Tom Ellis), tras decidir abandonar su puesto en el infierno para instalarse en Los Ángeles, donde conoce a la Chloe Decker (Lauren German), una agente de policía inmune a sus "encantos" de ángel caído. Una relación que se va estrechando a medida que resuelven asesinatos juntos, mientras Lucifer ha de lidiar con los problemas sobrenaturales que se ciernen sobre él. Ante la inminente despedida de la ficción en la sexta y última y tras el movimiento que habían generado sus seguidores tras su cancelación, Netflix comunicó que añadiría seis episodios más a la quinta temporada, con respecto a su predecesora, sumando dieciséis en total. Ocasión en la que incluso Ildy Modrovich, showrunner de la serie, se mostró profundamente agradecida por la dedicación de los fans de 'Lucifer'.

25 'The Boys'

Laz Alonso, Karl Urban y Tomer Capon en 'The Boys'

En 2019, Amazon Prime estrenó 'The Boys', serie en la que se ponía el foco sobre la posibilidad de que los superhéroes abusaran de su elevada e influyente posición en lugar de hacer el bien, algo contra lo que algunos acababan revelándose. La producción estrenará los tres primeros episodios de la nueva temporada el 4 de septiembre, mientras que los cinco restantes se irán publicando de forma semanal, cada viernes, hasta que llegue el final de temporada el 9 de octubre. Una ocasión perfecta para disfrutar de la primera tanda de episodios antes de ver la continuación, en la que los protagonistas son perseguidos por los Supes (superhéroes). El grupo formado por Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) trata de reagruparse para seguir su lucha contra Vought, empresa encargada de "gestionar" las figuras de los héroes. Todo ello mientras han de adaptarse a su nueva realidad como fugitivos, sin contar con el liderazgo de Billy Butcher (Karl Urban), quien ha desaparecido sin dejar rastro.