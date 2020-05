Series renovadas y canceladas en las cadenas estadounidenses para la temporada 2020/21

Con motivo de la crisis del coronavirus, las principales cadenas estadounidenses renunciaron a la idea de llevar a cabo sus tradicionales Upfronts en la primavera de 2020. Sin embargo, a lo largo del mes de mayo FOX, ABC, CBS, NBC y The CW han ido desvelando sus renovaciones, cancelaciones y aquellos nuevos proyectos que han visto luz verde para la temporada 2020/21.

Por desgracia, las consecuencias de la pandemia se han dejado notar, y mucho, en el mundo audiovisual. La cancelación forzosa de los rodajes, en ocasiones incluso ya en curso, ha supuesto que series que habían sido renovadas hace meses tengan que retrasar su producción, y por tanto, postergar su estreno hasta la mitad de la próxima temporada. Así, dichos proyectos no llegarán a la pequeña pantalla hasta probablemente inicios de 2021.

Las apuestas de FOX

A través de una presentación virtual, FOX dio a conocer sus principales novedades el pasado 11 de mayo. La cadena ha dado luz verde a dos nuevas series de drama: 'NeXt', creada por Manny Coto y protagonizada por John Slattery, sigue el trabajo de un equipo de seguridad cibernética para contrarrestar una Inteligencia Artificial; 'Filthy Rich', protagonizada por Kim Cattrall, narra la disputa de una familia cuando el padre muere y heredan una gran fortuna, pero descubren que tienen hermanos ilegítimos. Además, se ha confirmado la emisión de la primera temporada 'L.A.'s Finest', protagonizada por Jessica Alba y Gabrielle Union, el spin-off de "Dos policías rebeldes", que había visto la luz en Spectrum TV.

FOX renueva 'The Prodigal Son' por una segunda entrega

FOX también ha apostado por renovar éxitos como 'The Masked Singer', 'The Resident' y 'Last Man Standing'. 'Prodigal Son' ha renovado por una segunda temporada y también se han confirmado nuevos episodios de series animadas como 'Los Simpson', 'Bless the Harts', 'Bob's Burgers' y 'Padre de familia'.

En el capítulo de los retrasos obligados a causa de la pandemia, FOX ha renovado '9-1-1' por una cuarta temporada y '9-1-1: Lone Star' para una segunda, pero su estreno tendrá que esperar a 2021. A finales de año llegará la comedia 'Call Me Kat', 'The Great North' y 'Housebroken' y también habrá nuevas entregas de 'Duncanville' y 'Hell's Kitchen'. 'Outmatched' ha sido cancelada tras solo una temporada.

ABC renueva once series

ABC mantiene una base firme de ficción de cara a la próxima temporada. La cadena ha renovado 'Los Goldberg', 'American Housewife', 'Mixed-ish', 'Los Conner', 'A Million Little Things', 'The Rookie', 'Black-ish' y 'Stumptown'. Estas ocho se unen a los regresos ya anunciados de 'Anatomía de Grey', 'Estación 19' y 'The Good Doctor'.

'Los Goldberg', renovada por una séptima temporada

En el lado opuesto, la cadena ha decidido cancelar 'Emergence', 'Schooled', 'Bless This Mess' y 'Single Parents'. En cuanto a las novedades, ABC ha confirmado la producción de 'Call Your Mother', proyecto que suma al ya confirmado 'The Big Sky'. Si nos fijamos en los programas, continuarán en antena 'The Bachelor', 'Dancing with the Stars', 'Shark Tank' y 'Who wants to be a millionaire'.

NBC apuesta por 'This is us'

NBC apuesta fuerte por sus series estrella. 'This Is Us' ha sido renovada por tres temporadas más. De esta forma, la serie protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore y Sterling K. Brown llegará, como mínimo, a las seis tandas de episodios. Una oportunidad de aumentar su palmarés, que ya acumula tres premios Emmy y un Globo de Oro. Cada temporada constará de 18 capítulos.

'This is Us' tendrá tres temporadas más

Además, la cadena ha renovado 'Superstore' por una sexta temporada y 'The Blacklist' por una octava. La comedia 'Brooklyn Nine-Nine', que emitió Fox durante cinco temporadas, ha confirmado una octava temporada en NBC con Andy Samberg a la cabeza. La franquicia 'Chicago' también revalida su confianza, con tres temporadas más cada una. Otras que continúan son 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' y 'New Amsterdam' y 'Chicas buenas'.

En el capítulo de cancelaciones figuran las despedidas ya oficiales de 'Blindspot', 'The Good Place', 'The InBetween', 'Sunnyside', 'Will & Grace' y 'Bluff City Law'. En cuanto a los nuevos proyectos destacan 'The Kenan Show', comedia protagonizada por Kenan Thompson, de 'Saturday Night Live'; 'Young Rock', inspirada en la vida de Dwayne Johnson; y la esperada comedia escrita por Tina Fey, todavía sin título.

Novedades en The CW

Como el resto de las cadenas, The CW se vio obligada a buscar un plan alternativo para comunicar su nuevo plan de ruta. Con 'Katy Keene' todavía en el limbo, se han confirmado las renovaciones de 'Batwoman', con nueva protagonista tras el adiós de Ruby Rose; 'Black Lightning', 'Embrujadas', 'Legends of Tomorrow', 'The Flash', 'Riverdale', que sumaría cinco; 'Supergirl', 'All American', 'Burden of Truth', 'Dinastía', 'In the Dark', 'Legacies', 'Nancy Drew', 'The Outpost', 'Pandora', 'Roswell' y 'New Mexico'.

Por desgracia para sus fans, han llegado a su fin 'The 100', 'Arrow' y 'Sobrenatural', esta última tras 15 temporadas como una de las más longevas de la televisión estadounidense. En el apartado de novedades destacan 'Superman & Lois', producida por Greg Berlanti; y 'Walker', una nueva versión del famoso Ranger de Texas protagonizada por Jared Padalecki, que no abandona el canal tras decir adiós con 'Supernatural'. 'Kung Fu' y 'The Republic of Sarah' completan de nuevos proyectos.

CBS despide a las novatas

CBS ha renovado la gran mayoría de sus ficciones: 'FBI', 'FBI: Most Wanted', 'Navy. Investigación criminal', 'NCIS: New Orleans', 'NCIS: Los Ángeles', 'Blue Bloods', 'Bull', 'All Rise', 'Bob Hearts Abishola', 'The Unicorn', 'MacGyver', 'S.W.A.T.', 'SEAL Team', 'Magnum', 'The Neighborhood', 'Evil', 'El joven Sheldon' y 'Mom' regresarán en la temporada 2020-21. Además, cabe destacar la renovación de 'The Good Fight' por una quinta tanda de episodios en CBS All Access, donde se suma a 'The Twilight Zone' (T2), 'Star Trek: Discovery' (T3), 'Why Women Kill' (T2) y 'Star Trek: Picard' (T2).

No han corrido la misma suerte las debutantes 'Broke', 'Tommy' y 'Carol's Second Act', que han sido canceladas tras solo una temporada en antena. Se suman al adiós de 'Man with a Plan' tras cuatro temporadas.