Programa relacionado
Y ahora, Sonsoles
2022 - Act
España
Magazine Entretenimiento
Popularidad: #28 de 2.158
- 1
- 3
'Y ahora Sonsoles', en imágenes 8 fotos
Fernando Ónega, el veterano periodista y símbolo de la transición, nos dejaba la pasada semana tras toda una vida dedicada a la comunicación. Su hija Sonsoles Ónega reapareció en su programa 'Y ahora, Sonsoles' el lunes 9 de marzo visiblemente emocionada. Así lo demostró al finalizar el programa, cuando la presentadora no dudó en dedicar unas emotivas palabras a los espectadores del programa en agradecimiento por el apoyo recibido en estos duros momentos.
"Ya casi nos vamos y, ahora que puedo permitirme el lujo de romperme sin romper el orden de este programa les voy a pedir un minuto para el agradecimiento. Gracias a todos los que habéis sentido la muerte de mi padre. Gracias a los que lo han cuidado e intentaron curarle hasta el final en el hospital Ramón y Cajal. Gracias por las hermosas palabras que han reconocido lo que hizo ese niño de aldea, periodista y gallego, sin saber qué iba primero", expresó visiblemente emocionada la periodista.
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
- 'El desafío': Patricia Conde gana con su danza contemporánea y Jessica Goicoechea sufre con un duro escapismo
- 'Supervivientes 2026': María Lamela está de sobresaliente, los saltos del helicóptero y las nominaciones
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
Asimismo, no dudó en poner en valor el trabajo de su padre, que estuvo toda su vida dedicado al periodismo. "Ahora que ya no está, hemos descubierto que ha sido un poco padre de todos los que nos dedicamos a este oficio de contarles la vida. Así que somos muchos los huérfanos de su mirada azul, de su consejo acertado y de su manera de hacer periodismo que yo, papá, ya echo de menos", dijo Sonsoles Ónega.
El mensaje de Carmen
"Hay que luchar en la vida lo que podamos mientras estemos en ella. Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno, ni madre", prosiguió Carmen mientras Sonsoles, desconsolada, trataba de agradecerle el gesto. Finalmente, la presentadora intentó reponerse y reconducir el programa a través del humor: "Yo que le iba a preguntar por su marido, que no sabía hacer ni un huevo, pero claro, usted me dice esto".