EMOCIONADA

Sonsoles Ónega rompe a llorar en 'Y ahora, Sonsoles' tras la muerte de su padre Fernando Ónega

La presentadora reapareció en su programa el lunes 9 de marzo tras el fallecimiento del veterano periodista.

Sonsoles Ónega rompe a llorar en 'Y ahora, Sonsoles' tras la muerte de su padre Fernando Ónega
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 10 Marzo 2026 12:43 (hace 4 horas)

Fernando Ónega, el veterano periodista y símbolo de la transición, nos dejaba la pasada semana tras toda una vida dedicada a la comunicación. Su hija Sonsoles Ónega reapareció en su programa 'Y ahora, Sonsoles' el lunes 9 de marzo visiblemente emocionada. Así lo demostró al finalizar el programa, cuando la presentadora no dudó en dedicar unas emotivas palabras a los espectadores del programa en agradecimiento por el apoyo recibido en estos duros momentos.

"Ya casi nos vamos y, ahora que puedo permitirme el lujo de romperme sin romper el orden de este programa les voy a pedir un minuto para el agradecimiento. Gracias a todos los que habéis sentido la muerte de mi padre. Gracias a los que lo han cuidado e intentaron curarle hasta el final en el hospital Ramón y Cajal. Gracias por las hermosas palabras que han reconocido lo que hizo ese niño de aldea, periodista y gallego, sin saber qué iba primero", expresó visiblemente emocionada la periodista.

Sonsoles Ónega es hija del periodista Fernando Ónega
Asimismo, no dudó en poner en valor el trabajo de su padre, que estuvo toda su vida dedicado al periodismo. "Ahora que ya no está, hemos descubierto que ha sido un poco padre de todos los que nos dedicamos a este oficio de contarles la vida. Así que somos muchos los huérfanos de su mirada azul, de su consejo acertado y de su manera de hacer periodismo que yo, papá, ya echo de menos", dijo Sonsoles Ónega.

El mensaje de Carmen

Pero la presentadora no pudo evitar emocionarse durante el transcurso del programa, cuando se acercó a Carmen, una mujer del público de 92 años, para hablar de los avances feministas que se han producido en el último siglo. Fue entonces cuando Carmen le dedicó, antes de que Sonsoles Ónega pudiera comenzar a preguntarle, unas palabras por la muerte de su padre. "Siento muchísimo lo de tu papá. Eso duele mucho. Pero bueno, a todas nos ha tocado. La madre y el padre. A mí todos se me han ido", le dijo Carmen a Ónega, que no pudo contener las lágrimas.

Carmen emocionó a Sonsoles Ónega con sus palabras en &amp;#39;Y ahora, Sonsoles&amp;#39;
Carmen emocionó a Sonsoles Ónega con sus palabras en 'Y ahora, Sonsoles'

"Hay que luchar en la vida lo que podamos mientras estemos en ella. Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno, ni madre", prosiguió Carmen mientras Sonsoles, desconsolada, trataba de agradecerle el gesto. Finalmente, la presentadora intentó reponerse y reconducir el programa a través del humor: "Yo que le iba a preguntar por su marido, que no sabía hacer ni un huevo, pero claro, usted me dice esto".

