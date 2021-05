El hambre en 'Supervivientes 2021' empieza a hacer mella en los concursantes y algunos de ellos han comenzado a seguir sus impulsos más humanos de una forma un tanto reprochable: robando al prójimo. De esta manera, Marta López ha sido la primera en sembrar la idea entre sus compañeros de robarle un pedazo de hamburguesa a Gianmarco Onestini, quien la ganó en la prueba de recompensa donde salió victorioso.

Tom Brusse y Marta López en 'Supervivientes 2021'

"Yo ahora mismo me levanto, le pego tres bocados a la hamburguesa y se la vuelvo a guardar y no se entera, tía. Tú le entretienes, te vas allí, lloras un poco y se queda él contigo. Y yo tranquilamente le pegos dos o tres bocados a ese pedazo de hamburguesa, por favor", decía la colaboradora de televisión a Olga Moreno. "Yo a Gianmarco no le puedo robar la hamburguesa", decía la pareja de Antonio David Flores. "La vamos a robar", contestó Tom Brusse, sumándose al plan de la navalmorala.

"Aprovecha y disfruta de cada momento", repetía el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Lleva ahí un día, se le va a pudrir. Gianmarco nos va a matar, pero me da igual", decía Marta López mientras caminaba hacia las pertenencias del italiano para proceder a la acción. Fue entonces cuando Tom Brusse y Marta López consiguieron comerse un par de trozos de la hamburguesa cada uno sin que Onestini se enterara.

Justicieros callados

A pesar de que lo que estaban haciendo los dos concursantes del programa era una clara falta de respeto hacia el italiano, ninguno de sus compañeros hizo mucho por evitarlo. "Me da mucha pena Gianmarco. Yo no quiero saber nada", señalaba Omar Sánchez. "Yo a un compañero no le quito comida. Pero yo no digo nada porque no soy un chivato", confesaba también Alejandro Albalá.