Por Fidel Conejero |

Antes de entrevistar a José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360', Javier Ruiz aprovechó unos minutos del programa para responder a las críticas que había suscitado la exclusiva de TVE. El periodista rechazó de forma tajante que la conversación con el expresidente del Gobierno hubiera sido pactada o condicionada por intereses políticos.

La expectación era máxima desde que RTVE anunciara en la tarde del miércoles que Zapatero había elegido el magacín de La 1 para conceder su primera entrevista televisiva desde que comenzó la investigación judicial relacionada con el caso Plus Ultra. Sin embargo, incluso antes de que comenzara la emisión, diversas voces cuestionaban el tono que tendría la conversación y llegaban a insinuar que las preguntas habían sido acordadas previamente con el expresidente.

Ante esa situación, Javier Ruiz decidió pronunciarse antes de dar paso a la entrevista. "No, no se ha pactado esta entrevista. No, no se ha pasteleado esta entrevista. No, no hay más criterio que el periodístico y... no, no ha habido presiones del Gobierno", afirmó.

Martínez-Almeida habla sobre la entrevista de Javier Ruiz a Zapatero antes de que se produzca

Javier Ruiz denuncia las presiones recibidas antes de la entrevista

El presentador fue un paso más allá y aseguró que las críticas no procedían únicamente de los comentarios en redes sociales, sino también de representantes políticos. "No pueden imaginar las presiones que está habiendo por parte del Partido Popular y de Vox que están haciéndose literalmente un Arcadi Espada, dictando el partido antes de que se haya jugado. Diciendo cómo de blando o duro ha sido esto antes de que se haya hecho una sola pregunta", lamentó.

Además, Ruiz pidió que se permitiera a los periodistas desarrollar su trabajo sin interferencias. "Por favor, no empujen. Entendemos las presiones, los deseos y cómo se saliva en la política. Dejen a los periodistas hacer su trabajo, déjennos, suéltenos el brazo", reclamó, antes de insistir en que el único criterio aplicado para elaborar la entrevista había sido el informativo. "Hoy Zapatero responde y hoy los criterios aquí son puramente periodísticos. Beneficien a quien beneficien y perjudiquen a quien perjudiquen. Por favor, no empujen", reiteró.

Posteriormente, el periodista valenciano volvió a insistir en las presiones que, según él, ha recibido el programa con motivo de la entrevista. "Está siendo insoportable la tutela. Por recordarles a quienes eran sus antepasados, 'ni tutelas, ni tutías' en este programa", afirmó.

A continuación, 'Mañaneros 360' emitió unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en las que cuestionaba la entrevista al expresidente del Gobierno. "Moncloa ha puesto en marcha la operación 'Salvar al soldado Zapatero'. Porque una sesión de baño y masaje con Javier Ruiz no es lo que los españoles esperan del expresidente del Gobierno. Todos sabemos que es su amigo, todos sabemos que ha cenado con él en fechas recientes y todos sabemos que no va a tener la mordacidad habitual que le caracteriza como periodista", afirmaba el dirigente del PP. Tras el vídeo, el presentador respondió de forma directa: "Alcalde Almeida, suéltenos el brazo, déjenos trabajar".