La trayectoria de Pilar Punzano, la actriz que desapareció tras 'Cuéntame'

El 15 de febrero del año 1980 llegaba al mundo Pilar Punzano, una de las actrices que hemos podido ver en clásicas series de televisión y en multitud de películas. Remontándonos a sus inicios en el mundo de la interpretación, sus primeros pasos en la pequeña pantalla están ligados a personajes episódicos, siendo 'Manos a la obra' la serie que le permitió estrenarse a finales de los años noventa. A partir de ese momento consiguió varios papeles secundarios relevantes, muchos de ellos ligados a ficciones policíacas o thrillers. Su debut en el séptimo arte se produjo en el año 1998 de la mano del cineasta gallego Carlos Amil en la película "Blanca Madison".

1 Miriam en 'Compañeros'

Posteriormente participaría en títulos como "París Tombuctú" de José Luis García Berlanga, "Cascabel" de Daniel Cebrián, "Camino al Edén" de Daniel Díaz Torres, "Un día sin fin" de Giulio Manfredonia o "Amor, curiosidad, prozak y dudas" de Miguel Santesmases. No obstante,, sobre todo porque ha formado parte de ficciones durante varias temporadas. Desde FormulaTV, desde sus inicios con personajes episódicos hasta su consolidación con papeles protagonistas y su posterior desaparición tras su paso por ' Cuéntame cómo pasó '.

Antonio Hortelano y Pilar Punzano en una escena de 'Compañeros'

El primer papel relevante de Pilar Punzano en la pequeña pantalla fue en 'Compañeros', mítica serie protagonizada por adolescentes en la que interpretó a Miriam, la prima de Sara (Lara de Miguel). La joven realizó su primera aparición en el primer capítulo de la cuarta temporada, cuando conoció a Valle, Quimi, Luismi, César y Arancha en la playa de Valencia, lugar al que la pandilla original de la exitosa ficción acudió a pasar su última semana de vacaciones de verano antes de volver al colegio.

Rápidamente se convirtió en uno de los intereses amorosos de Quimi, interponiéndose en su relación con Valle, que no pasaba uno de sus mejores momentos por aquel entonces. Su presencia no era del agrado del grupo, que veía en ella una chica caprichosa, egoísta y prepotente que consiguió que Quimi se alejase de sus amigos. Tras un tiempo de relación, Miriam decide dejar a Quimi al ver que no lograba que su chico le hiciese más caso a ella que a sus amigos, marchándose así para siempre.

2 Diversos personajes episódicos

Pilar Punzano y Jesús Vázquez en 'Manos a la obra'

El primer personaje que Punzano interpretó en televisión fue un pequeño papel episódico en la serie 'Manos a la obra' en el año 1998. En concreto, la pudimos ver en el sexto capítulo de la primera temporada, titulado "El paraíso", dando vida a una camarera de un bar. Aunque su presencia se limitaba a pasear por el establecimiento, tuvo la ocasión de compartir escena con el personaje encarnado por Jesús Vázquez, con el que interactuó aunque sin intercambiar palabras.

Igualmente, también ha trabajado en 'Hospital Central', donde interpretó a Julia. Para ser más exactos, su participación sucedió en el tercer capítulo de la segunda temporada, titulado "Solo un deseo". Aquí dio vida a una joven embarazada que era víctima de un atraco en un establecimiento, suceso en el que su novio recibía un disparo en la cabeza y ambos acababan en el hospital. Tiempo después también participó en el segundo episodio de la segunda temporada de 'Hermanos y detectives' y en el octavo capítulo de la segunda temporada de 'Paraíso'.

3 Ángela en 'El Comisario'

Pilar Punzano como Ángela en 'El comisario'

La ficción que más fama le otorgó fue 'El comisario'. Con el actor Tito Valverde a la cabeza como el comisario Castilla, la ficción nos mostraba el día a día de inspectores y policías resolviendo casos y atrapando a delincuentes y asesinos. Sin embargo, las relaciones y los problemas personales también tenían su espacio. Punzano era la encargada de interpretar a la subinspectora Ángela Alonso, personaje que permaneció en la serie desde la sexta hasta la octava temporada. El personaje de Punzano se incorporaba a la comisaría para formar equipo junto a Lucas Aguilar, papel encarnado por el actor Fernando Andina.

En cuanto a su personalidad, Ángela era una persona muy independiente y con un carácter afable y abierto, lo que le permitió tener muy buena relación con sus compañeros, especialmente con Lucas, con el que estuvo cerca de mantener una relación seria. Además, se dejaba llevar mucho por su intuición, justo la misma que provocó su muerte. Para ser más exactos, pereció en el episodio trece de la octava temporada, titulado "Ángela", cuando fue apuñalada durante una vigilancia. Además, este personaje le permitió aparecer en otra mítica ficción de Telecinco, la comedia 'Siete vidas'. En ella dio vida a la subinspectora Alonso, apareciendo junto a su compañero Charlie (Juanjo Artero) en una trama en la que coincidían con Aída, papel interpretado por Carmen Machi.

4 Laia en 'Vientos de agua'

Pilar Punzano en 'Vientos de agua'

En el año 2006 Telecinco estrenaba 'Vientos de agua', una ficción creada por Juan José Campanella y protagonizada por Hector Alterio, Ernesto Alterio y Ernesto Alterio, y en la que Pilar Punzano tuvo la oportunidad de interpretar un papel secundario. La serie contaba las aventuras y los dramas de diversas personas obligadas a emigrar a principios del siglo XX. Sin embargo, estas historias no cuajaron en los espectadores, pues la serie fue bajando de audiencia paulatinamente hasta que fue relegada al late night.

De este modo, en 'Vientos de agua' Punzano se metió de lleno en la piel de Laia, una joven barcelonesa que se traslada hasta Buenos Aires para intentar tener una vida mejor, pero acaba trabajando en un burdel de la capital argentina. Durante su trayecto conoce a Andrés (Ernesto Alterio) y entabla una entrañable amistad, pero pierden el contacto una vez llegados a su destino. Tiempo después se reencuentran y Laia no duda en ayudarle a superar un grave problema y así lograr salir adelante.

5 Patricia en 'CLA. No somos ángeles'

Elenco protagonista de 'CLA. No somos ángeles'

El siguiente proyecto de Pilar Punzano en televisión fue en 'CLA. No somos ángeles', una ficción médica con muchos elementos propios de las telenovelas y que no tuvo un gran seguimiento, pero que aguantó en emisión durante varios meses. Al contrario de lo que estamos acostumbrados a ver en series ambientadas en hospitales y centros de salud, en este caso la ficción focalizaba cada historia desde el punto de vista de las enfermeras y los enfermeros, mostrando su labor y su día a día a través de los ojos de los protagonistas.

En ella, Punzano daba vida a Patricia, una anestesista y adjunta a la dirección del centro clínico privado en el que transcurría la acción. Su personaje estaba envuelto en cierto halo de misterio, lo que le aportaba un interés extra. Emitida diariamente en horario de tarde en la parrilla de Antena 3, Punzano compartió escenas con otros rostros conocidos como Mariano Alameda, Isabel Serrano, Ana Gracia, Blanca Oteyza y William Miller.

6 Sara en 'Guante blanco'

Pilar Punzano en 'Guante blanco'

Si en 'El comisario' pudimos ver a Pilar Punzano interpretando a una subinspectora, en 'Guante blanco' cambió de registro para ponerse en la piel de una ladrona. De este modo, por un lado, la serie narraba la historia personal y profesional de Bernardo Valle (Carlos Hipólito), un inspector de policía. Por otro lado, contaba las peripecias de una banda de ladrones liderada por Mario Pastor (José Luis García Pérez), grupo al que pertenecía el personaje encarnado por Punzano.

Así pues, la actriz daba vida a Sara Martín, una mujer cerebral, con carácter y que no se dejaba amedrentar por nadie. Además, poseía un fuerte carácter, influenciado por su familia. A veces daba la sensación de que era una persona fría, calculadora y distante, pero eso solo la convertía en la persona perfecta para encargarse de la parte logística de cada robo, siendo una experta en conseguir todo lo necesario para que cada golpe saliese como habían planeado.

7 Inés Alcántara en 'Cuéntame'

Pilar Punzano como Inés Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

La última vez que vimos a Pilar Punzano en acción en la pequeña pantalla fue en 'Cuéntame cómo pasó'. La actriz se incorporaba a la serie en la temporada doce para dar vida a Inés Alcántara, sustituyendo así a Irene Visedo, que había abandonado la ficción para dedicarse a otros proyectos. Su estancia en San Genaro se prolongó durante cuatro temporadas y más de cinco años, hasta que Visedo recuperó su papel original tras ocho años ausente de la serie y Punzano tuvo que marcharse.

Durante todo ese tiempo interpretó una de las etapas más complicadas de la vida de la hija mayor de los Alcántara, destacada por su adicción a las drogas. Aunque tenía la complicada tarea de sustituir a Visedo y superar su impronta en la serie, Punzano logró defender su papel. Sin embargo, su trayectoria en la longeva ficción de Televisión Española no estuvo exenta de polémica, pues además de interpretar a un personaje ya consolidado, la actriz demandó a la productora por despido improcedente, además de acusar a Imanol Arias por una actitud inadecuada y poco profesional con ella.