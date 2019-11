¿Y si 'Cuéntame' se convirtiese en el 'Years and Years' cañí?

En verano de 2019, BBC lo volvió a hacer. Una vez más, la cadena pública británica producía una de las ficciones más comentadas y aclamadas del momento. En este caso, se trataba de 'Years & Years', la miniserie que se encarga de imaginar un futuro distópico pero aterradoramente posible a través de la perspectiva de una familia británica promedio. En España la vimos desde HBO, con la clásica envidia del espectador que se pregunta por qué nuestra cadena pública no realiza obras tan relevantes y originales. ¿O sí lo hemos hecho?

La familia Alcántara de 'Cuéntame cómo pasó'

Porque la familia Lyons que protagoniza la ficción creada por Russel T. Davies tiene poco que envidiarle a los Alcántara de 'Cuéntame cómo pasó'. Puestos a comparar, realmente el concepto de narrar la Historia desde la perspectiva de una familia corriente ya lo exploró TVE 20 años antes que su homóloga británica. La diferencia estriba en que la versión española no se ha atrevido a explorar el futuro. Todavía.

Al fin y al cabo, es un tema recurrente al hablar de la longevidad de 'Cuéntame' imaginarse lo que ocurrirá cuando la serie alcance el presente. Es verdad que en la propia 'Years & Years' se imagina un futuro para España en el que Cataluña se ha independizado y un gobierno de extrema izquierda lleva al caos a la nación. Sin embargo, realizándolo desde el propio país y con la implicación emocional que ya ha logrado la familia Alcántara a lo largo de los años, este 'Cuéntame cómo pasará' podría entrar en mayores complejidades. De hecho, desde FormulaTV hemos querido imaginar por dónde podría discurrir esta hipotética temporada futura de la ficción de La 1, que aprendiese del éxito de la producción británica.

2021: Se nos rompió España de tanto usarla

Andreu Buenafuente y Berto Romero

Para el 2021, los más jóvenes de la familia Alcántara ya rondan los cincuenta años, como es el caso de la benjamina de Antonio y Merche, María. Esto supone que el núcleo familiar ya se ha ramificado hasta el punto de que pueden abarcar múltiples perspectivas de lo que afecta al país. Así, el pequeño Oriol, hijo de Inés, regresa a Cataluña para reencontrarse con sus raíces paternas justo a tiempo de contemplar cómo se independiza de España. Este acontecimiento es una de las primeras consecuencias de que la inestabilidad política produjese unas nuevas elecciones, en las que la coalición de izquierdas se ha dado la vuelta, apeando al PSOE del poder.

Bajo la dirección de la primera presidenta de España se nacionalizan los bancos, se legaliza la marihuana y se aprueba la realización de un referéndum que, finalmente, ratifica la creación de la República Catalana. Carles Puigdemont regresa para ocupar el cargo de presidente del gobierno de un exilio que le había llevado a Papúa-Nueva Guinea para esquivar euro-órdenes. Sin embargo, para presidir la República se busca a un catalán menos polémico, de izquierdas pero rico, y siempre conciliador. Andreu Buenafuente es investido para el puesto, lo que deja una vacante en 'Late Motiv' que ocupa Berto Romero. Naturalmente, el programa es cancelado en menos de un mes.

2022: A la vanguardia del progreso científico

'Sálvame' es cancelado

Como buena exponente de "la generación más preparada de la historia", Sol, la hija de Toni y Deborah, se convierte en una experta en tecnología, parte de una nueva revolución. Bajo la dirección de un nuevo y preparado ministro de Ciencia, se impulsa la investigación en España, reconvertida ahora en un puntal tecnológico. Una de las inesperadas víctimas colaterales es el programa 'Sálvame', que resulta cancelado. Y es que los ciudadanos ya pueden conocer los cotilleos de los famosos a través de implantes en sus cerebros, por lo que el complicado espectáculo del programa de Telecinco resultan innecesarias.

Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y la mayor parte de los colaboradores del programa dan un giro a su carrera y se incorporan al programa 'Saber y Ganar', dándole un ritmo inusitado al concurso que lo convierte en líder de audiencia. Paralelamente, Jordi Hurtado comienza a envejecer.

2023: El regreso de Tuenti

Uno de los hijos de Toni trata de hacerse humorista justo cuando el ministro da la orden para que se inicie la caza de brujas contra el colectivo. Este descendiente de los Alcántara se hace un militante del humor y se une a La Resistencia, un colectivo que lucha en la sombra para defender a los cómicos. Aunque quien más frena la acción del gobierno es el ascenso de Tuenti. La sociedad lo desconoce, pero, gracias a un sobrino-nieto segundo de Herminia, logramos conocer desde dentro cómo la empresa usa el chantaje para convertirse en una de las principales del IBEX-35 junto a Desatranques Jaén, dado el panorama económico generado por la nacionalización de la banca. Al parecer, Tuenti había guardado todos sus archivos de cuando era una red social, por lo que los jóvenes diputados de izquierdas que ahora forman parte del gobierno son presionados a cambio de no difundir fotos de sus borracheras adolescentes y de su postureo antisistema durante el 15-M.

2024: Crisis alimentaria

Alberto Chicote lidera sus propias fuerzas parapoliciales

Las hijas de Paquita y Miguel heredan finalmente el gusto por la cocina de sus padres, lo que les hace ingresar al Cuerpo de Seguridad Alimentaria, un organismo armado que vela por la seguridad y pulcritud de las cocinas españolas dirigido por Alberto Chicote, que les impone estrafalarios uniformes. Así, deben hacer frente a la crisis del cerdo, que se produce cuando el cerdo ibérico acaba en peligro de extinción debido a que el gobierno ha prometido una paletilla para cada hogar. Finalmente, la crisis se soluciona in extremis cuando ya queda un único ejemplar de la especie, que es clonado un millón de veces.

Por otra parte, en materia alimentaria el veganismo ha dejado de existir, aunque no por una falta de sensibilización en la lucha animal, sino porque la ingeniería genética ha provocado que los vegetales también sufran. Así, Victoria y Dolores Alcántara son trasladadas a Almería, en donde deben cazar las manadas de tomates que ahora viven en el vasto ecosistema de los invernaderos.

2025: Elecciones con polémica

Finalmente, la ultraderecha consigue una aplastante mayoría absoluta en las elecciones generales. Nadie lo ve venir, aunque a posteriori todos los politólogos aseguran que la izquierda estaba desmovilizada debido al desencanto y la legalización de la marihuana. También ha influido, cómo no, la desunión de la izquierda, que provoca que cada uno de los 37,3 miembros de la familia Alcántara pueda votar a un partido de izquierdas diferente.

Pese a todo, el partido mayoritario en la oposición es Más Yo, fundado por el antiguo ministro de Ciencia, en el que cada uno de sus miembros es una copia robotizada de él mismo diseñada para optimizarse en cada uno de los aspectos importantes para el manejo del Estado. Gracias a su acceso informatizado a la red del recuento electoral, descubre que el nuevo gobierno ha falseado el resultado electoral, lo que da pie a una nueva Guerra Civil.

2026: Guerra relámpago

Cada uno de los bandos en conflicto pide ayuda internacional. El nuevo Frente Popular de izquierdas consigue el apoyo de Cataluña, llamada "la Cuba de Europa" desde que las CUP ganaran las elecciones. Por su parte, el gobierno de ultraderecha recaba el apoyo de Estados Unidos, del que ahora es presidente Gaten Matarazzo, que saltó a la fama por interpretar a Dustin en 'Stranger Things'. Sin embargo, la guerra no dura demasiado. Nadie supo prever la importancia que tendrían las tropas de caballería, por lo que la victoria de la derecha es fulminante y se instaura de nuevo una dictadura.

Los Alcántara temen la represión que este gobierno radicalizado puede ejercer, aunque el propio gobierno no sabe contra quién ejercerla. El espectro de género se ha complicado tanto que la discriminación por estos motivos no tiene sentido, y se ha normalizado tanto la presencia de inmigrantes de segunda o tercera generación que nadie se atreve a defender una raza española. Al final, se crean campos de concentración para concursantes de 'Operación Triunfo', porque el ahora partido único lo considera un "laboratorio de ideas progres".

2027: Crisis del ladrillo, sin ladrillo

El hijo menor de Carlos Alcántara ha heredado la inquietud y la iniciativa empresarial de su abuelo Antonio y se apunta a la nueva era de especulación con el ladrillo. No obstante, ya no hay ladrillo, sino que se crean directamente hoteles de 100 plantas gracias a las impresoras 3D. El hecho de que zonas como Benidorm o La Manga del Mar Menor estén inundadas por la subida del nivel del mar no impide que se construya sobre estos antiguos emplazamientos. Los alojamientos a con vistas al mar son sustituidos por otros justo encima del mar. La contaminación destruye los ecosistemas marinos, pero a los instagramers les quedan unas fotos impresionantes.

No obstante, este nieto de Antonio debe llevar a cabo sus inversiones desde un campamento en la Casa de Campo, a donde se ha mudado junto a su marido. El gobierno no ha ilegalizado la homosexualidad, pero ha pedido por favor que se practique donde no se vea mucho. Así, parques apartados en la periferia por todo el Estado se han convertido en auténticas comunas gays de libertad dentro de la nueva España de ultraderecha.

2028: Vuelta al pueblo

La turistificación se ha llevado a tal extremo que en este punto las grandes ciudades ya no tienen ningún habitante local. Las ciudades sólo tienen alojamientos turísticos y sus centros son como parques de atracciones llenos de comercios pertenecientes a grandes multinacionales. Los Alcántara son los últimos en abandonar Madrid, iniciando su vuelta a Sagrillas como parte de un exilio rural que siguen otros tantos millones de españoles.

Este exilio se ve complicado porque no se han construido infraestructuras periféricas como la autovía a Teruel o los trenes de alta velocidad a Extremadura. Es más, las infraestructuras que existían se han degradado tanto que gran parte de los exiliados deben emigrar al campo en carromatos tirados por bueyes. Eso sí, los carromatos tienen wifi con 7G.

2029: Un rayo de esperanza

Los Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

Tras años de investigación en secreto, Sol, la científica de los Alcántara, ha desarrollado una tecnología capaz de viajar en el tiempo. Con ella pretende regresar al pasado y evitar así el futuro distópico en el que están viviendo. Para esta misión encomienda a la hija mediana de Carlitos, una joven idealista que sobrevive con múltiples trabajos precarios. Sin embargo, al llegar al pasado se confunde con otro de sus trabajos y acaba vendiendo lejía a un ama de casa de comienzos del siglo XXI.

Perdida toda esperanza, este 'Cuéntame' podría terminar tal y como empezó, con los miembros de la familia Alcántara en una España dictatorial, reuniéndose para ver Eurovisión, en este caso estrenando su nuevo dispositivo holográfico. De pronto, toda la familia es inyectada con un poco de ilusión al contemplar la victoria de la representante de España en el concurso, Malú, que ha dado un vuelco a su carrera desde que Albert Rivera se concentrase en ser su mánager. Eso sí, los más jóvenes desprecian su canción porque no conectan con un género tan clásico como el trap, así que sugieren cambiar de canal para ver la primera gala de la trigésima edición de 'Gran Hermano'.