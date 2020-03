'Veneno': La comparativa entre los personajes ficticios y los reales

Hay historias que merecen ser contadas. Y una de ellas es la de Cristina Ortiz, La Veneno. Como ella misma le dijo a su amiga y biógrafa Valeria Vegas, ella se moriría y le pasaría como a Lola Flores; la gente la seguiría recordando. Tanto es así que Javier Ambrossi y Javier Calvo decidieron contar su historia basándose en "Ni puta, ni santa", la biografía de la de Adra escrita por la ya mencionada Valeria Vegas. La vida de Cristina Ortiz llegará el 29 de marzo a Atresplayer Premiun convertida en una serie de ocho capitulos: 'Veneno'.

1 Guille Márquez y Marcos Sotkovski son Joselito

'Veneno' no será la comedia que muchos esperan basándose en los vídeos virales de la popular artista, porque la vida de La Veneno es mucho más que eso.. Cristina estuvo rodeada de distintos personajes que marcaron su vida; desdea lo largo de su vida y formarán parte de 'Veneno'.

Guille Márquez y Marcos Sotkovski son Joselito en 'Veneno'

'Veneno' abarcará las diferentes fases y etapas de la vida de La Veneno. Desde su infancia en Adra como Joselito hasta sus últimos años en Madrid dispuesta a renacer con la publicación de su biografía. Así, su infancia estará representada por dos actores Guille Márquez, que dará vida a ese niño que empezó a sentirse extraño dentro de un cuerpo que no le correspondía, y Marcos Sotkovszki, que interpretará la primera juventud de Joselito cuando ya tenía que enfrentarse a los comentarios e insultos de sus vecinos de Adra ("donde la que no es puta, ladra").

2 Jedet Sánchez es La Veneno en su juventud

Jedet Sánchez representará la transición corporal de Cristina Ortiz en 'Veneno'

Jedet Sánchez tiene un importante reto en esta serie. En la serie da vida a La Veneno más desconocida para el gran público. Esa Veneno que dejó atrás a Joselito para renacer como Cristina y convertirse en la que todos acabamos conociendo. A través de Jedet descubriremos cómo fue su transición corporal e, incluso, su última etapa masculina. Esta será la primera incursión de Jedet como actriz en televisión nacional después de su aparición en la tercera temporada de 'Paquita Salas' y su participación en 'Looser' de Flooxer. Tras sus primeros papeles en ficción, su trayectoria como cantante y su éxito en las redes sociales, Jedet, que ha puesto voz a una nueva versión de "Veneno pa tu piel", llega a 'Veneno' dispuesta a sorprender con su talento para la interpretación.

3 Daniela Santiago es La Veneno en su salto a la fama

Daniela Santiago interpreta a La Veneno en su salto a la fama en 'Veneno'

El salto a la fama de La Veneno tras su etapa como prostituta en las calles de Madrid la viviremos a través de Daniela Santiago. La actriz, que guarda un increíble parecido físico con Cristina, se estrena con esta serie en la televisión y lo hará interpretando la etapa en la que la televisión llegó a la vida de La Veneno. Su paso por los programas de Pepe Navarro y su coqueteo con la fama correrán de la mano de Daniela Santiago.

4 Isabel Torres es La Veneno en su última etapa

Isabel Torres da vida a La Veneno más mayor en 'Veneno'

Por su parte, Isabel Torres dará vida a La Veneno que cautivó a los espectadores con sus irreverentes frases en programas como '¿Dónde estás corazón?' o 'Sálvame deluxe'. La misma Veneno que tuvo que vivir la peor parte de la fama, las relaciones tormentosas con los hombres y el precipitado final de su vida. Isabel Torres, que saltó a la fama al convertirse en la primera mujer transexual a ser candidata a Reina del Carnaval en Canarias, ya ha participado en programas de televisión como 'Channel Nº 4', 'El programa de Ana Rosa' o 'DEC'.

5 Lola Rodríguez es Valeria Vegas

Lola Rodríguez interpreta a Valeria en su juventud en 'Veneno'

Valeria será el punto de arranque de 'Veneno' y es que es con el libro que ella escribió con el que surgió la serie. A través de sus ojos veremos la vida de La Veneno. Y mientras que la verdadera Valeria Vegas ha trabajado en el proceso de escritura del guion, Lola Rodríguez le dará vida en la ficción. De Valeria veremos cómo conoció a Cristina y como se vio identificada en ella al haber vivido ambas una infancia similar. La madre de Valeria estará interpretada por Goya Toledo.

6 Israel Elejalde es Pepe Navarro

Pepe Navarro será interpretado por Israel Elejalde en 'Veneno'

Si hay un momento clave en la historia de La Veneno es cuando se convirtió en colaboradora habitual de 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. En el programa de Pepe Navarro saboreó por primera vez las mieles del éxito televisivo por lo que el presentador no podía faltar en 'Veneno'. Será Israel Elejalde quien interpretará Navarro al que Cristina Ortiz conquistó por su "poca vergüenza" y se convirtió en su padrino televisivo. Además de una larga carrera en cine y teatro, Israel Elejalde ha participado en series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Amar en tiempos revueltos'.

7 Lola Dueñas es Faela Sainz

Lola Dueñas (dcha.) interpreta a Faela (izq.), una reportera de los 90, en 'Veneno'

Pero si La Veneno llegó a nuestra televisión no fue gracias a Pepe Navarro únicamente. Y es que su primera aparición en el programa ya mencionado de Telecinco la hizo de la mano de la reportera Faela Sainz. Esta descubrió a La Veneno ejerciendo la prostitución en el Parque del Oeste de Madrid en un reportaje casi inesperado. La reportera a la que dará vida Lola Dueñas se acercó al popular parque de la capital a realizar dicha pieza para 'Esta noche cruzamos el Mississippi' tras haber perdido un reportaje anterior por un plantón. Allí Faela, con la que Dueñas se siente identificada en cuanto a su estilo noventero, se encontró con "una tía alta, vestida de rojo, con una melena paseándose por allí; una reina mora" y le realizó su primera entrevista. Así empezó una relación muy especial con ella acompañándola en sus primeras aventuras televisivas.

8 Esther Expósito es Machús Osinaga

Ester Expósito (dcha.) es Machús Osinaga (izq.) en su juventud en 'Veneno'

Faela no fue la única reportera con la que Cristina Ortiz tuvo una relación cercana y es que la periodista tenía una "competidora" en su programa (una historia que también descubriremos en 'Veneno'). Se trata de Machús Osinaga, una joven reportera muy criticada a la que dará vida Ester Expósito. La joven actriz de 'Élite' se pondrá en la piel de Machús para mostrar, no solo la relación de esta con La Veneno, si no también su relación con Faela. Machús era experta en reportajes sobre el mundo más perverso: fiestas de alto contenido erótico, reuniones sexuales... Así, descubriremos el mundo de la noche de la mano de Ester Expósito en la serie.

9 Desirée Rodríguez es Paca la Piraña en su juventud

Desirée Rodríguez (dcha.) da vida a la joven Paca la Piraña en 'Veneno'

En aquellos años del Parque del Oeste, Cristina Ortiz conoció a la que sería una de sus grandes amigas: Paca la Piraña. Con sus más y sus menos, las dos "travestis", como se denominaban a sí mismas erróneamente en aquel momento, iniciaron una relación de amistad que se alargaría toda la vida. Juntas vivieron, sufrieron y padecieron por lo que Paca estará presente en las distintas etapas de La Veneno mostradas en la serie. Su juventud será representada por Desirée, la exconcursante de 'GH 14' que dará el salto a la ficción nacional con esta serie, acompañando a Daniela Santiago en esa etapa de La Veneno. Más adelante, será la propia Paca la Piraña quien se interpretará a sí misma en la madurez de Cristina.

10 Ciro Petrone es Angelo

Ciro Petrone será Angelo en 'Veneno'

Los hombres en la vida de Cristina Ortiz fueron muy importantes desde su infancia por lo que 'Veneno' no podía omitir sus relaciones amorosas algo tormentosas. Será Ciro Petrone quien se encargará de dar vida a Angelo, un italiano que "se enamoró" de La Veneno por conveniencia y se aprovechó de ella y de su infinita bondad. El actor italiano podría estar interpretando a Andrea, su famoso novio al que presentó en el programa de Pepe Navarro, a Alin, el último novio de la de Adra o quizá sea una construcción ficticia de tantos hombres que pasaron por la vida de la popular vedette.