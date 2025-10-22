'Emily en París' se instala en Roma en el teaser de su quinta temporada

Netflix |

Emily Cooper está de vuelta, pero esta vez deja atrás las calles parisinas para abrirse paso entre la ciudad de Roma. Netflix ha publicado el primer adelanto de la quinta temporada de 'Emily en París', que llegará el 18 de diciembre con todos los episodios disponibles desde el estreno. En esta nueva entrega, la protagonista, interpretada por Lily Collins, que además ejerce como productora, se traslada a la capital italiana para dirigir la oficina romana de Agence Grateau, lo que promete una nueva dosis de moda, romance y desastres profesionales y personales.

El creador de la serie, Darren Star ('Sexo en Nueva York'), ha explicado en Tudum que esta temporada es "una historia de dos ciudades: Roma y París. A caballo entre ambas, Emily lleva el amor y la vida a un nuevo nivel". Y es que aunque la acción se centra en Italia, París no desaparece del mapa. La joven publicista se verá obligada a viajar de una ciudad a otra mientras intenta recomponer su vida tras una arriesgada decisión laboral que amenaza con desmoronar todo lo que ha construido.

En lo sentimental, la trama no se queda atrás. Tras los altibajos con Gabriel (Lucas Bravo), el chef y vecino que al final de la cuarta temporada le confesó que quería estar con ella, Emily comienza una relación con Marcello (Eugenio Franceschini). "Marcello es una aventura completamente nueva que queremos para Emily porque, en definitiva, queremos que pueda tener un mejor equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Queremos que Emily pueda sonreír sin reservas. Queremos verla más allá de sus vacaciones. Y él llega en el momento perfecto", reconoce Franceschini.

Por otro lado, a los habituales del reparto, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Lucien Laviscount y William Abadie, se suman esta vez Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque, mientras que Camille Razat no regresa como Camille. La temporada recorrerá escenarios que van desde las azoteas de París hasta las calles de Roma y los canales de Venecia, en una entrega que promete más glamour y emoción que nunca..