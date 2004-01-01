FormulaTV
ENTREVISTA

Eva Harrington: "Si mi look de entrada a 'Drag Race' lo llevara una de talla 36, ¿se hubiera criticado igual?"

Hablamos con la reina de Tenerife, que salió de 'Drag Race España 5' tras una doble expulsión junto a La Escándalo.

318

Almudena M. Lizana / Sergio NavarroPublicado: Miércoles 22 Octubre 2025 12:57 (hace 4 horas)

Titulares de Eva Harrington

  • "El casting de la quinta edición lo cambié para que me conocieran un poco más a mí"
  • "'Drag Race España' no deja de ser televisión, pero sí creo que me habéis podido conocer"
  • "Me arrepiento de no abrirme por completo en 'Drag Race España'"
  • "Yo soy una persona introvertida al principio, sobre todo en grupos grandes"
  • "Me esper

