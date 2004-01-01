Mediaset España |

'Ex. La vida después' es el nombre del nuevo programa de Ana Milán para las noches de Cuatro. Mediaset España ya ha anunciado la fecha de emisión del primer programa, que tendrá lugar el miércoles 18 de marzo a las 23:00 horas. Rosalía protagonizará la primera entrega con una entrevista llena de confesiones y reflexiones, más de cuatro meses después de la publicación de su último disco, 'Lux'.

Además de Rosalía, durante la primera temporada del espacio, Ana Milán podrá charlar con otras figuras que en el pasado desarrollaron grandes carreras en ámbitos como la cultura, la política o el deporte. El formato, producido por Mediaset España en colaboración con Vodevil Entertainment, la productora de Risto Mejide, pretende viajar por la vida de sus entrevistados teniendo el prefijo "ex" como punto de partida. El concepto no solo se aplicará a la profesión del entrevistado, sino que también se relacionará con los espacios donde se grabe el programa. Este nuevo formato da continuidad al género de las entrevistas en Cuatro, muy en relación con 'Viajando con Chester'.

Ana Milán vuelve como presentadora a Cuatro después de haber liderado en esa misma cadena 'Password' o 'Caiga quien caiga'. En los últimos años, la actriz ha estado ligada a Atresmedia, protagonizando su propia serie, 'ByAnaMilán'. De hecho, la actriz será asesora de la nueva temporada de 'Mask Singer: adivina quién canta', que se verá próximamente en Antena 3. Con 'Ex. La vida después', Milán recupera el papel de presentadora y se enfrentará a otras ofertas como 'Top Chef: dulces y famosos' o 'El capitán en Japón', que también se emiten la noche de los miércoles.