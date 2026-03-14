Malcolm "traiciona" a su familia en el tráiler del reencuentro de Disney+

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Disney+ ha compartido el tráiler de 'Malcolm: De mal en peor', la secuela que servirá de reencuentro a los protagonistas de 'Malcolm in the middle'. La famosa serie juvenil de principios de los 2000 regresa a la televisión casi 20 años después de su final con un evento dividido en cuatro partes que se podrá ver en Disney+ a partir del 10 de abril.

Tal y como se ve en el avance, Malcolm tiene una vida formada con su novia y su hija, pero se mantiene totalmente ajeno a su familia. El protagonista se avergüenza de estos y los ha mantenido ocultos a su nuevo núcleo familiar. Sin embargo, en el momento en el que se reencuentran, todo estallará por los aires, y es que se descubrirán las razones por las que Malcolm ha preferido mantenerse ajeno a sus padres y sus hermanos.

Frankie Muniz vuelve a ponerse en la piel de Malcolm en este reencuentro al que regresan Bryan Cranston, como Hal; Jane Kaczmarek, en la piel de Lois; Christopher Kennedy Masterson, dando vida a Francis; Justin Berfiel, como Reese y Emy Coligado, interpretando a Piama. El que no vuelve es Erik Per Sullivan, cuyo papel de Dewey será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark. Se unen también al proyecto Keeley Karsten, como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae, interpretando a Kelly, la hermana pequeña de Malcolm, y Kiana Madeira, como Tristan, la novia de Malcolm.