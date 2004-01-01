RTVE inicia la promoción de la 2ª edición de 'Maestros de la costura Celebrity', que llegará pronto a La 1

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La segunda temporada de 'Maestros de la costura Celebrity' se acerca. RTVE ha iniciado la promoción de la nueva edición del talent presentado por Raquel Sánchez Silva. Con un jurado renovado compuesto por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier, que sustituye a Palomo Spain, el formato buscará al sucesor de Pilar Rubio, que ganó la primera edición de la versión 'Celebrity' del veterano formato.

El espacio, producido por Shine Iberia, ya tiene completo el casting con doce famosos y famosas dispuestos a convertirse en auténticos maestros de la costura. Blanca Paloma, Pepón Nieto, Jazz Vilá, Mariola Fuentes, Josie, Pau Echániz, Jaydy Michel, Beatriz Luengo, Mario Vaquerizo, Silvia Marty y los gemelos Edu y Jorge Román se enfrentaran a largas semanas de competición en las que descubrirán nuevas técnicas de costura, reproducirán icónicos diseños y crearán todo tipo de prendas.

Desde su estreno el 12 de febrero de 2018, 'Maestros de la costura' acumula seis temporadas en las que la moda y el diseño han tenido siempre un papel protagonista. En 2024, y tras los discretos datos de audiencia que venían cosechando las últimas temporadas con concursantes anónimos, RTVE siguió el ejemplo de 'MasterChef' y dio luz verde a una inédita versión con famosos. La primera temporada de 'Maestros de la costura Celebrity' se estrenó el 9 de febrero de 2025 y acumuló un 10,1% de cuota de pantalla. Con esta segunda edición, la corporación pública buscará superar la marca de la primera y tratará de consolidar al formato como un imprescindible en su parrilla.