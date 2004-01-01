RuPaul crea un 'All Stars' para latinas, y contará con una concursante de 'Drag Race España'

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Las versiones de 'RuPaul's Drag Race' se reproducen más rápido que los gremlins mojados. Si hace unos días veíamos como Estrella Xtravaganza participaba en el nuevo "Down Under vs the World", ahora llega una nueva franquicia: un "All Stars" solo para latinas.

Da igual en qué país del mundo hayas concursado, mientras seas latina y drag queen, tendrás un sitio en 'Drag Race México: Latina Royale'. El concurso estará presentado por Lolita Banana y Taiga Brava, y contará con 11 participantes de todo el mundo, desde México a Alemania, pasando por España.

Mariana Stars, concursante de la cuarta edición de 'Drag Race España' será la encarga de representarnos en este nuevo 'Drag Race', que se estrena el próximo 30 de julio de 2026. Las participantes son: