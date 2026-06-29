Xavier Sardá regresa a la radio con 'A la cara' junto a Frank Blanco en la SER

Por Fidel Conejero |

Xavier Sardá volverá a ponerse delante de un micrófono. La Cadena SER ha anunciado el estreno de 'A la cara', un nuevo formato que supondrá el regreso del periodista a la radio junto a Frank Blanco. El programa se emitirá a partir del domingo 5 de julio, a las 19:00 horas, y formará parte de la programación estival de la emisora durante seis semanas.

El espacio marcará la vuelta de Sardá a la cadena en la que desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional. Antes de convertirse en uno de los grandes rostros de la televisión sobre todo gracias a formatos como 'Crónicas marcianas', el periodista colaboró en 'Hoy por Hoy' durante la etapa de Iñaki Gabilondo y presentó 'La Ventana' entre 1993 y 1997.

Así será 'A la cara', el nuevo programa junto a Frank Blanco

El nuevo formato propondrá una entrevista diferente a algunos de los personajes más conocidos del panorama español. En cada entrega, el invitado escuchará por primera vez, y sin filtros, algunos de los comentarios, opiniones o etiquetas que circulan sobre él en medios de comunicación, redes sociales o conversaciones públicas.

A partir de esas afirmaciones, los protagonistas tendrán ladeo incluso tomarse conaquello que otros dicen sobre su. Además,aparecerán pordurante la conversación para aportary mostrar

Entre los primeros participantes confirmados se encuentran Álex Corretja, Isabel Coixet y Judit Mascó, aunque la SER ha adelantado que el programa también contará con otros rostros destacados del ámbito cultural, deportivo y mediático a lo largo de sus seis entregas.

El espacio también contará con la participación de la periodista Teresa Truchado como colaboradora y combinará entrevistas, humor e ironía, un sello que la cadena considera característico tanto de Xavier Sardá como de Frank Blanco.

Xavier Sardá y Frank Blanco en 'A la cara' de la Cadena SER

Xavier Sardá: "Añoraba la radio"

Con motivo de su regreso, Sardá ha reconocido que echaba de menos la radio. "Disfruto enormemente con estas entrevistas 'a la cara' y es que, en este programa, seremos nosotros mismos. Añoraba la radio; saludar cada día a los oyentes de la SER es algo de lo que nunca me cansaría", ha señalado el periodista.

Por su parte, Frank Blanco ha explicado que el objetivo del formato será enfrentar a los invitados con la imagen pública que existe sobre ellos. "En los tiempos de las fake news, los personajes se van a enfrentar a lo que se dice o publica sobre ellos, que no siempre es verdad. Además, escucharán qué piensa de ellos su entorno más cercano. Va a haber para todos los gustos", ha afirmado.