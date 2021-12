10 celebrities que nacieron de la televisión y triunfan como influencers

La creciente importancia de las redes sociales en los últimos años animó a que, desde el año 2016, se celebre cada 30 de noviembre el Día Internacional del Influencer, con el que se busca reconocer la labor de este tipo de figuras, dedicadas a compartir todo tipo de contenido e influir en las decisiones de compra de su audiencia. Esta fecha se estableció, de hecho, de la mano de FLUVIP, grupo líder de Influencer Marketing en Latinoamérica y Estados Unidos.

No obstante, en el mundo de los influencers, no todos nacen directamente de las redes sociales. En el caso de los famosos, el hecho de que sean conocidos para el público ya supone un gran atractivo hacia su potencial audiencia, que desea conocer a sus ídolos más de cerca, algo que posibilitan con facilidad las redes sociales. Por eso, en FormulaTV recopilamos algunos casos de famosos que, tras debutar en televisión, han visto cómo su popularidad se ha disparado en redes sociales tarde o temprano.

1 Ester Expósito

Ester Expósito en una de sus publicaciones de Instagram

Ester Expósito comenzó su carrera en 2016 con un pequeño papel en 'Centro médico', al que siguieron otros trabajos en series como 'Estoy vivo' o 'Vis a vis'. Su interpretación de Carla Rosón en la popular serie de Netflix 'Élite', logró que Expósito viera lanzada su popularidad no solo en España, sino también a nivel internacional, hasta tener en la actualidad 28,7 millones de seguidores en Instagram, siendo una de las intérpretes españolas más destacadas en redes sociales. Más de la mitad de dichos seguidores, de hecho, proceden de distintos países del mundo, gracias a los cuales ha podido trabajar con marcas como Yves Saint Laurent o Dolce & Gabbana, al igual que ha protagonizado distintas campañas de moda y portadas de revistas. Una enorme popularidad por la que sus publicaciones suelen rondar los tres millones de likes, cifra que a veces llega a los cinco o incluso a los diez millones.

2 Álvaro Morte

Álvaro Morte en una de sus publicaciones de Instagram

Mucho antes de que su fama despegara a nivel internacional tras dar vida al Profesor en 'La Casa de Papel', Álvaro Morte debutó como actor ante las cámaras en 2002, cuando ostentó dos pequeños papeles en la serie 'Hospital Central', al que siguió otro en 'Policías, en el corazón de la calle', antes de tener su primer papel recurrente en 'Planta 25'. Unos inicios que, paso a paso, lo condujeron a la popular serie de Atresmedia, antes de dar el salto a Netflix, convirtiendo a su reparto principal en un referente para mucha gente de todo el mundo, Morte, por supuesto, incluido.

De esa forma, en la actualidad Morte cuenta con 12,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde los likes que obtienen sus publicaciones varían desde cifras en torno a los doscientos mil, hasta alcanzar los dos millones en el caso de aquellas que tienen relación con la producción. De hecho, el gaditano emplea su cuenta principalmente para compartir imágenes de su trabajo, desde fotos con compañeros de la profesión, hasta imágenes de sus interpretaciones, entre las cuales figuran trabajos más recientes como su papel en 'La rueda del tiempo'. Asimismo, el actor tampoco renuncia a compartir algunas instantáneas del ámbito privado o, incluso, de las campañas y portadas que ha protagonizado.

3 Pilar Rubio

Pilar Rubio en una de sus publicaciones de Instagram

Aunque Pilar Rubio comenzó a destacar en televisión especialmente tras fichar como reportera de 'Sé lo que hicisteis...', lo cierto es que su carrera televisiva se remonta a 'Lo que necesitas es amor', en 1998, donde ejerció como azafata, trabajo al que siguió su fichaje en 'El precio justo' tres años después. Con el paso de los años, Rubio fue obteniendo trabajos más destacados en televisión, hasta convertirse en presentadora de formatos como '¡Más que baile!', 'Cántame una canción' u 'OT 2011'. Eso, junto a su relación con el futbolista Sergio Ramos, con quien comenzó en 2012, y su trabajo en redes, fueron aumentando su popularidad en dicho ámbito, donde triunfa más allá de sus apariciones puntuales como colaboradora de 'El hormiguero'.

En la actualidad, la madrileña cuenta con 6,8 millones de seguidores en Instagram, donde sus publicaciones varían enormemente en cuanto a los likes que reciben, dependiendo de si son fotografías del ámbito familiar o del ámbito más profesional, como posados y campañas. De hecho, Rubio aprovecha la plataforma que ofrecen las redes sociales para dar a conocer sus otras facetas como modelo, empresaria o diseñadora y, entre sus últimos proyectos publicados en su cuenta, la madrileña ha lanzado su primer libro, en el que comparte cuáles son las rutinas de ejercicio con las que se mantiene en forma y su estilo de vida saludable.

4 Blanca Suárez

Blanca Suárez en una de sus publicaciones de Instagram

En 2007, debutaba en televisión Blanca Suárez, a través de la popular serie de Antena 3 'El internado: Laguna negra', donde formó parte del reparto principal. Todo un gran estreno televisivo que disparó de inmediato la fama de la madrileña entre el público español, que desde entonces ha podido trabajar en ficciones tan destacadas como 'El barco' o 'Las chicas del cable', a las que recientemente ha sumado su papel protagonista en 'Jaguar'. Su destacada trayectoria, tanto en televisión como en cine, ha logrado que Suárez supere los 4,5 millones de seguidores en Instagram, donde la actriz actúa como toda una influencer no solo al compartir imágenes de su trabajo o su entorno, sino también colaborando con distintas marcas y productos, como Foreo, Angel Schlesser o Samsung. Unas publicaciones que actualmente suelen superar, en general, los cien mil likes.

5 Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre en una de sus publicaciones de Instagram

Miguel Ángel Silvestre saltó a la televisión en 2004, con un pequeño papel en 'Mis adorables vecinos', al que siguió otro más destacado en 'Motivos personales'. Sin embargo, su papel más destacado llegó cuatro años más tarde, cuando se convirtió en el protagonista de la popular serie 'Sin tetas no hay paraíso', después de haber formado parte del elenco de distintos films. Después, llegó su papel estelar como el de Alberto Márquez en 'Velvet' propició que el valenciano se incorporase a series internacionales como 'Narcos' y 'Sense8', a las que han seguido, en los últimos tiempos, las producciones españolas '30 monedas', 'Sky Rojo' y 'La Casa de Papel'.

Con papeles tan destacados como parte de su trayectoria profesional, no sorprende que Silvestre haya logrado destacar en redes sociales, donde su cuenta de Instagram acumula cuatro millones de seguidores de todo el mundo. En ella, el actor comparte tanto fotografías de sus trabajos a nivel de interpretación o de moda, como imágenes del ámbito más personal, cuya cifra varía desde cifras que se quedan por debajo de los cien mil likes, hasta otras que rozan el medio millón. En ella, de hecho, se incluyen instantáneas de sus sesiones como modelo o sus portadas en revistas como Esquire o Neo2, faceta que se suma a la más conocida como actor.

6 Paula Echevarría

Paula Echevarría en una de sus publicaciones de Instagram

Mucho antes de alcanzar los 3,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Paula Echevarría debutó en la pequeña pantalla en el año 2000 con un pequeño papel en 'Siete vidas', a la que siguieron otras interpretaciones esporádicas en series como 'Compañeros' o 'Al salir de clase'. Su popularidad comenzó a despegar con su papel recurrente como Clara Osma en 'El comisario' y se afianzó con su interpretación en 'Velvet' de Ana Ribera.

Aunque desde 2019 Echevarría ha estado más desligada de la televisión, incluso del cine, la asturiana ha logrado afianzarse como toda una influencer y modelo gracias a las redes sociales. Todo ello gracias a una cuenta en la que, principalmente, posa con distintas prendas de ropa, al igual que comparte momentos de su vida íntima y promociona distintos productos y marcas a través de unas publicaciones que suelen oscilar entre los veinte mil y los cien mil likes. De hecho, Echevarría ha creado incluso su propia firma de ropa, Space Flamingo, al igual que su línea de cosméticos, Paula Echevarría Fragancias, de las que hace gala en sus redes sociales.

7 Óscar Casas

Óscar Casas en una de sus publicaciones de Instagram

A pesar de su juventud, Óscar Casas ha cosechado una dilatada carrera profesional en televisión desde que, en 2005, debutó en 'Abuela de verano', serie a la que siguieron otras como 'SMS' o 'Los Serrano'. Poco a poco, el actor fue adquiriendo fama con cada fichaje, destacando en producciones como 'Águila Roja', 'Cuéntame cómo pasó', 'Instinto' o, más recientemente, 'Jaguar'. Unos papeles por los que, en unos cuatro años, Casas casi ha multiplicado por seis su cifra de seguidores en su cuenta de Instagram: en 2017, cuando cumplió dieciocho años de edad, contaba con 600.000 seguidores, mientras que actualmente, ronda ya los tres millones.

Este increíble ascenso se produce en una cuenta en la que el actor no solo comparte imágenes de su trabajo, sino que también incluye distintos posados, ya sea como parte de sus sesiones de fotos o de sus rutinas de ejercicio. Como otros muchos de compañeros de profesión, Casas también publica instantáneas de sus viajes, selfies y fotografías del ámbito privado, al igual que incluye promociones de marcas y productos de todo tipo, con los que consigue entre cien mil y hasta 500.000 likes entre sus muchos seguidores.

8 Cristina Pedroche

Cristina Pedroche en una de sus publicaciones de Instagram

Otra de las famosas que ha logrado destacar más allá de la televisión, incluso teniendo poca relación con ella, es Cristina Pedroche. La madrileña saltó a la pequeña pantalla en 2010, cuando pasó a formar parte del plantel de reporteras de 'Sé lo que hicisteis...' tras la marcha de Pilar Rubio y, desde entonces, ha formado parte de distintos formatos televisivos, todos ellos ligados a Atresmedia, como 'Pekín Express' o 'Love Island España'. Todo ello, antes de convertirse en todo un icono de las Campanadas de Antena 3, desde 2015, un papel puntual que se suma a sus apariciones como colaboradora de 'Zapeando' y su considerable éxito en redes, donde su cuenta de Instagram cuenta con más de 2,9 millones de seguidores.

Al igual que Echevarría, Pedroche también recurre con frecuencia a los posados con distintos modelos, como parte de sus publicaciones, al igual que muestra imágenes de sus rutinas de ejercicio, sus bailes, sus viajes o su vida privada, ya sea con sus amistades o con su marido, el prestigioso chef Dabiz Muñoz. Unas fotografías que suelen superar, en general, los veinte mil likes, e incluso algunas de ellas alcanzan los cien mil, y que no suelen contar con la publicidad que incluyen otros famosos, lo que no evita que la madrileña sea objeto de criticas y de comentarios negativos, algo que Pedroche no ha dudado en denunciar públicamente en numerosas ocasiones.

9 Anabel Pantoja

Anabel Pantoja en una de sus publicaciones de Instagram

A pesar de que Anabel Pantoja ya destacaba bastante en redes sociales, la cuarentena de 2020 supuso todo un pelotazo a nivel de popularidad para la colaboradora de 'Sálvame'. La sevillana logró entonces consolidarse como toda una influencer, que ahora mismo reúne a 1,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Su carrera televisiva, sin embargo, comenzó de forma mucho más modesta en 2011, cuando pasó a formar parte como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' a raíz de la participación de su primo como concursante de 'Supervivientes', razón por la que la sevillana ejercía como su defensora.

Desde entonces, Pantoja fue conquistando a la audiencia y pasó a formar parte de formatos tan variados como 'Mujeres y hombres y viceversa', '¡Qué tiempo tan feliz!' o los debates de 'Gran Hermano', antes de que, en 2015, comenzara su andadura como colaboradora de 'Sálvame', programa en el que fue afianzando dicho papel con el paso del tiempo. En redes, Pantoja acumula hasta una media de 40.000 likes por publicación, con un perfil en el que aborda tanto el ámbito de la moda, como el deporte, la alimentación o la belleza, con una buena relación con marcas como Aqüe Aparel o Kling, además de colaboraciones. Un ámbito de la vida de la sevillana que parece haber cobrado más fuerza en los últimos meses, hasta el punto de que Pantoja habría anunciado su decisión de dejar definitivamente, al menos por el momento, su papel como colaboradora de 'Sálvame'.

10 Yon González

Yon González en una de sus publicaciones de Instagram

Yon González debutó por ante las cámaras en 2006, con su papel como Andrés en la serie 'SMS', personaje al que dio vida a lo largo de más de 180 episodios. Tras ese exitoso debut, el intérprete pasó a formar parte de la popular ficción de 'El internado', donde trabajó entre 2007 y 2010, producción a la que siguieron otras como 'Gran Hotel', 'Bajo sospecha' o 'Las chicas del cable', con las que el actor ha ido consolidando su fama, hasta acumular más de 1,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. El perfil apenas cuenta con setenta y ocho publicaciones hasta la fecha, cifra que está muy lejos de las que barajan otros compañeros de profesión. En ella, el vasco comparte distintas imágenes dentro y fuera del mundo de la interpretación, al igual que alguna que otra promoción entre las que destaca, recientemente, su fichaje como embajador de la fragancia K de Dolce & Gabbana. Un perfil que, con cada publicación, es frecuente que supere los cien mil likes.