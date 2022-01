12 artistas 360º para ser alumnos de Carmen Arranz en 'UPA Next'

Una nueva generación llama a las puertas de la academia Carmen Arranz. Próximamente, Atresplayer Premium recuperará una de las ficciones juveniles más exitosas de los comienzos del siglo XXI. Se trata de 'Un paso adelante', cuya secuela contará con el título de 'UPA Next' y desembarcará en la plataforma de pago de Atresmedia durante los próximos meses, siguiendo con ello los pasos de otros regresos recientes como 'Los hombres de Paco' o 'Los protegidos'. Por ahora, poco sabemos acerca de esta nueva ficción, si bien Miguel Ángel Muñoz, uno de los protagonistas del elenco original, ya adelantó que estaría dispuesto a participar a través de un cameo.

"Estoy feliz de que haya una nueva serie que tenga que ver con la nostalgia de 'Un paso adelante', pero que sea algo distinto y que esté enfocado en gente joven que, seguramente, tendrá mucho más talento que nosotros", expresaba el intérprete. Precisamente en los nuevos alumnos de la popular academia es donde queremos focalizar la atención. En una época en la que jóvenes promesas irrumpen con fuerza en el mundo de la televisión, el espectáculo y el entretenimiento, hemos querido aglutinar a 12 artistas 360º que, creemos, podrían ser idóneos para formar parte de esta nueva ficción.

1 Iván Montes

Iván Montes, protagonista de 'Yrreal'

Puede que no sea uno de los rostros más conocidos entre la audiencia mayoritaria, pero Iván Montes se ha convertido en una de las jóvenes promesas del cine español por méritos propios y atesora grandes cualidades para ser un candidato idóneo a convertirse en uno de los nuevos alumnos de la Academia Carmen Arranz. Conocido por interpretar a Matías Castañeda en 'El secreto de Puente Viejo' durante seis temporadas, el madrileño dio el salto a la gran pantalla de la mano de "No insultes al karma de lo que te pasa por gilipollas".

Amante del rock y del rap, Montes estudió baile moderno entre 2003 y 2010 y pertenece a la Escuela de Teatro Musical desde el año 2011. Además, cuenta con una amplia experiencia en los musicales, habiendo participado en obras tan populares como "Grease", "Hoy no me puedo levantar" o "We Will rock you". Al natural de Madrid le apasiona el mundo del espectáculo y domina con soltura diversas disciplinas, lo que le lleva a ser un prototipo perfecto de actor, cantante y bailarín. Entretanto, actualmente se está dando a conocer entre el público más joven gracias a su éxito en la serie 'Yrreal' de la plataforma RTVE Play. Sin lugar a dudas, Iván Montes aún tiene mucho que demostrar, y la de 'UPA Next' podría ser una de las grandes oportunidades de su carrera.

2 Ana Mena

Ana Mena, nueva jurado de 'Idol Kids'

Si hablamos de una artista que está teniendo una ascensión meteórica, esa es Ana Mena. Muchos la conocieron en el programa de Canal Sur 'Menuda Noche' o en la miniserie de televisión 'Marisol', mientras que otros lo hicieron en 'My Camp Rock 2' o 'Vive cantando'. También dio el salto al cine, participando en éxitos como "La piel que habito". Sea como fuere, lo cierto es que la malagueña ha cogido impulso y no hay quien la pare. Tras varios años de inactividad en la música, Mena regresó con fuerza a la misma en 2015 con su sencillo "No soy como tú crees", si bien sería en 2017, gracias a su colaboración con CNCO, cuando su carrera empezaría a despegar. La joven cantante optó por publicar singles con artistas de gran calado como Becky G y De La Ghetto, hasta que dos años después acabaría dando el salto a Italia de la mano de Fred Palma.

"D'Estate non vale" y "Una volta ancora" marcarían el camino de la senda del éxito de "Se iluminaba", la cual acabaría convirtiéndose en todo un hit. Es tal su fama obtenida en el país europeo que Ana Mena hacía oficial a finales de 2021 su candidatura al Festival de San Remo. Por si fuera poco, la natural de Estepona tiene pendiente de estreno en Netflix la serie 'Bienvenidos a Edén', donde compartirá reparto con nombres como Amaia Salamanca, Berta Vázquez y Albert Baró. Que a Mena le gusta actuar, bailar y cantar no es un secreto, y su participación en 'UPA Next' tendría mucho sentido, de modo que no se descarta que la veamos adentrarse en esta nueva ficción.

3 Óscar Casas

Óscar Casas, protagonista de 'Jaguar'

Otro que también se encuentra en el mejor momento de su carrera es Óscar Casas. El barcelonés ha estado ligado al mundo de la interpretación desde muy pequeño, pues a los siete años ya participó en su primera serie de televisión, 'Abuela de verano'. Tras este trabajo, le llegaron papeles episódicos, entre los que se incluye su participación en títulos cinematográficos como "El orfanato" o "Ángeles S.A.", si bien sería en 2009 cuando comenzaría a ganar popularidad gracias a su inclusión en una de las ficciones más exitosas de la televisión, 'Águila Roja', donde interpretó el papel de Gabi durante siete años.

Después de esta etapa, le siguieron papeles menores en otros proyectos, viviendo un pequeño receso en su carrera hasta 2018, cuando entró a formar parte del elenco de 'Cuéntame cómo pasó' encarnando el papel de Bruno, a quien daría vida a lo largo de 13 episodios. Sería entonces cuando las plataformas de streaming se fijarían en él. La primera en hacerlo fue Movistar+, que le fichó para la serie 'Instinto', donde acabaría compartiendo pantalla con su hermano, Mario Casas.

Amazon Prime Video haría lo propio, contando con él para dos capítulos de la serie 'Hannah', mientras que Netflix no sería menos y acabaría fichándole para una de sus grandes apuestas, 'Jaguar', cuya continuidad aún no ha sido confirmada. Pero lo cierto es que el natural de Barcelona no solo destaca por su trabajo en el mundo de la interpretación, sino que ya ha demostrado en diversas ocasiones sus dotes para la danza. Casas se ha hecho viral en innumerables ocasiones con sus bailes en las redes sociales, especialmente con los protagonizados con su expareja, Begoña Vargas. Controla a la perfección varias disciplinas, ya que también ha recibido formación de canto, y, dadas sus cualidades, sería un gran candidato a formar parte del elenco de 'UPA Next'.

4 Begoña Vargas

Begoña Vargas, en 'La otra mirada'

La mencionábamos anteriormente como compañera de baile de Óscar Casas, pero lo cierto es que la trayectoria de Begoña Vargas va mucho más allá. Actriz, bailarina y modelo, la madrileña quizá no cuenta con una experiencia tan extensa como otros de los artistas de la lista, si bien su proyección está siendo realmente prometedora. A los diez años de edad, Vargas inició sus estudios de danza moderna en la Escuela Municipal de Música, Teatro y Danza de Loeches, y tras aparecer en diversos montajes teatrales como "Los Miserables" o "El Conde de Montecristo", sería en 2019, con 20 años, cuando saltaría a la fama de la mano de 'La otra mirada', de Televisión Española.

Desde entonces, no pararía de sumar proyectos, como 'Alta mar' en Netflix o 'Boca Norte' en RTVE Play. No obstante, sería el mundo del cine el que la encumbraría a la primera plana de la interpretación gracias a sus papeles protagónicos en "Malasaña 32" y la exitosa "Las leyes de la frontera", basada en la novela homónima escrita por Javier Cercas. Por si fuera poco, la actriz madrileña tiene pendiente de estreno en Netflix 'Bienvenidos al Edén', donde compartirá elenco con la propia Ana Mena. Vargas también ha demostrado su faceta como cantante. Lo hizo a través de Instagram, felicitando a su por entonces pareja Óscar Casas. No cabe duda de que sería un fichaje de altura para esta secuela de 'Un paso adelante', además de una oportunidad perfecta de dar a conocer su talento tanto al público joven como a aquel nostálgico que siguió la serie original.

5 Daniel Arias

Daniel Arias

Si hablamos de carreras en pleno apogeo, la de Daniel Arias no se queda atrás. El joven intérprete ha pasado de ser "el hijo de" a conseguir identidad propia, aunque su camino hasta llegar a la fama no ha sido fácil. Tenemos que retroceder hasta el 2010 para ver su primera aparición en televisión. Fue en 'Cuéntame cómo pasó', interpretando a un monaguillo en el capítulo "La última cena" de la undécima temporada. Su siguiente proyecto sería en teatro, con la obra "La Pandilla de Luciérnagas Encendidas". Curiosamente, el cine fue el último sector en el que se adentró. Lo hizo de la mano de la película "Anacleto: Agente Secreto", a la cual le seguirían varios cortometajes.

No obstante, su salto a la primera línea de la interpretación se dio con 'El Internado: Las cumbres', de Amazon Prime Video, donde actualmente da vida al personaje de Eric. El reboot de la exitosa serie de Antena 3 fue quien le catapultó ante la audiencia, marcando el antecedente de nuevos proyectos, y es que tras fichar por la temporada 21 de 'Cuéntame' como el joven Antonio Alcántara, Arias regresará en los nuevos episodios para seguir contando la etapa adolescente del personaje.

Aparte de su faceta como actor, la cual desarrolló con su formación en el Estudio Corazza, el madrileño es un amante de la danza. Prueba de ello es el curso de baile contemporáneo que realizó con Tony Escartín en diciembre de 2020. Por otro lado, en octubre de 2021 decidía lanzarse al mundo de la música de la mano de su primer sencillo, "Ascensor", un tema con toques urbanos en el que colabora junto a Chickjuarez y al que seguirían otras dos canciones inéditas más: "Mi plan es hacer bastante música este año", aseguraba". Su participación en 'UPA Next' le brindaría la oportunidad de mostrar sus facetas menos conocidas y continuar instruyéndose como actor, bailarín y cantante. Además, le supondría la oportunidad definitiva para deshacerse del peso del apellido con el que carga desde que es un niño, y por el que algunos le siguen juzgando.

6 Alba Reche

Alba Reche, en la promoción de su segundo disco

En el año 2018, una alicantina llamada Alba Reche entraba a nuestros hogares de la mano del tema "Dangerous Woman", con el que sentaría las bases del que sería un sobresaliente paso por 'Operación Triunfo'. La joven cantante encandiló a los espectadores y se alzó con el segundo puesto en la décima edición del talent, abriéndose paso con ello en el complejo mundo de la música. Una vez fuera del concurso, y tras alcanzar el número 1 con su álbum recopilatorio, Reche firmó un contrato discográfico con Universal, con quien lanzó su primer trabajo, "Quimera", el cual alcanzó los primeros puestos tanto en ventas físicas como digitales.

Desde entonces, la natural de Elche ha seguido grabando temas inéditos y ha publicado un segundo disco de estudio, "La pequeña semilla". Sin lugar a dudas, Reche es una de las cantantes mejor valoradas del panorama musical, pero su voz no es lo único que domina, ya que ha recibido clases en una academia de danza, lo que le acercaría aún más a un posible papel en la ficción de Atresplayer Premium; por consiguiente, el mundo de la interpretación podría convertirse en una nueva vía para ella. De hecho, como ya confirmó en una entrevista para FormulaTV el pasado 3 de enero de 2021, se está formando como actriz: "Necesito formarme antes, lo veo como una responsabilidad", admitía entonces.

7 Omar Banana

Omar Banana

Un candidato idóneo para convertirse en nuevo alumno de la Academia Carmen Arranz podría ser él. Y es que Omar Banana, aparte de destacar en el mundo de la interpretación, que es el ámbito que más le apasiona, estudió danza contemporánea durante cuatro años en su tierra natal, sin embargo, finalmente se vio obligado a elegir y se decantó por la actuación. En su traslado a Londres,que se convirtió en su segunda residencia, se graduó en el Royal Central School of Speech and Drama. Al onubense le hemos visto trabajar mano a mano con Javier Ambrossi y Javier Calvo en 'Paquita Salas' y 'Veneno', aunque sus dos proyectos más destacados son 'Reyes de la Noche', en Movistar+, 'La reina del pueblo', original de Flooxer, y 'Sin novedad', de HBO Max.

La carrera de Banana continúa despegando, y un proyecto como 'UPA Next' le daría el impulso que necesita para darse a conocer ante un mayor rango de audiencia. Además, su control en diversas disciplinas le convierten en un artista 360º perfecto para la ocasión. Está llamado a ser uno de los actores revelación de nuestro panorama y de seguro no desaprovecharía una oportunidad así, al igual que hizo cuando los Javis le descubrieron en la anteriormente mencionada 'Paquita Salas'.

8 Lucía Gil

Lucía Gil, protagonista de "La Llamada"

Si pensamos en alguien que controle a la perfección canto, baile e interpretación, esa es Lucía Gil. Si bien la primera vez que se subió a un escenario fue con siete años en el programa 'Veo Veo', muchos la conocieron gracias al universo Disney Channel tras triunfar en 'My Camp rock' y convertirse en uno de los rostros más populares de 'Violetta', mientras que otros comenzaron a seguirle los pasos en la serie 'Yo quisiera', de Divinity, y en la sexta edición de 'Tu cara me suena', donde se alzó con el segundo puesto después de meterse al público en el bolsillo con imitaciones de lo más variopintas.

No obstante, pese a su éxito en multitud de espacios de televisión, Gil encontró su vía de salida en el teatro al ser elegida para interpretar a Susana Romero en el musical "La Llamada", al cual pertenece desde el año 2017. Su perfil cumple con el canon de lo que un día fue el de Beatriz Luengo y, ciñéndonos a esta lista, pueden ser Ana Mena o Alba Reche, por lo que no sería de extrañar que desde Atresmedia, grupo que conoce a la perfección, y The Mediapro Studio, confíen en ella para formar parte del elenco.

9 Quique González

Quique González, durante un casting

Es uno de los más jóvenes de nuestra lista, y quizá el más desconocido, pero lo cierto es que la carrera de Quique González es muy extensa a pesar de su juventud. Con solo cinco años, el madrileño comenzó su formación de la mano del actor Lucas Trapaza. Su trayectoria empezó a gestarse pronto, pues a los diez años tuvo su primera oportunidad en la obra "Sonrisas y Lágrimas", representada en la Gran Vía madrileña. Tras este debut, daría el salto a la televisión para participar en las audiciones a ciegas de 'La Voz Kids', poniendo en práctica su presencia en el Coro de niños de la Comunidad de Madrid. González viviría un receso en su carrera tras participar en el talent, hasta que dos años después pasaría a convertirse en el protagonista del musical infantil "Laura y el enigma".

Su progreso en el teatro musical está siendo realmente satisfactorio. Tanto es así que actualmente se encuentra en la formación del musical "Grease", donde se le están impartiendo conocimientos en diversas disciplinas como claqué, canto e interpretación. El madrileño es un artista 360º en potencia y su participación en 'UPA Next' supondría, valga la redundancia, un paso adelante muy importante en su carrera, ya que su experiencia en el mundo audiovisual está menos consolidada, siendo la serie 'Días mejores' de Amazon Prime Video su proyecto más importante hasta la fecha.

10 Paula Gallego

Paula Gallego

Muchos escuchan hablar de Paula Gallego e inmediatamente la relacionan con 'Cuéntame cómo pasó', donde interpretó a María Alcántara durante cinco años, sin embargo, la trayectoria de la coruñesa va más allá de la serie de Ganga Producciones. Antes de dar el salto a la fama, Gallego participó en cortometrajes como "Último Aliento" y "Secretos en el Cole", si bien sería en el corto "Cómplices" donde recibiría el galardón a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Paracuellos del Jarama. Asimismo, participó en el exitoso cortometraje "La Luz", el cual recibió reconocimiento nacional e internacional, alzándose con dos premios en esta última categoría. En televisión, además de la mencionada 'Cuéntame', la hemos podido ver en 'Paquita Salas', '45 revoluciones' y más recientemente en 'Vis a vis: El oasis'.

En lo que respecta al ámbito cinematográfico, Gallego recibió el Premio Isla Calavera a la Mejor Actriz por la película "La pasajera", donde compartió cartel, entre otros, con Ramiro Blas y Cristina Alcázar. Aparte de la interpretación, la joven actriz es bailarina y patinadora sobre hielo. También cuenta con experiencia en musicales, puesto que formó parte de la obra "Pulgarcita" y, por ende, domina el canto, como demostró a sus seguidores de Instagram en 2019, interpretando "La Bikina". Además, en YouTube grabó una cover de 'Cuéntame', demostrando sus capacidades, lo que la convierte en una artista polifacética capaz de dominar diferentes disciplinas. Su perfil encajaría a la perfección en la secuela de 'Un paso adelante'.

11 Hugo Cobo

Hugo Cobo promociona su trabajo

Su desparpajo y su buen rollo encandilaron a la audiencia de 'Operación Triunfo 2020', que le alzó hasta la quinta posición del talent, y lo cierto es que Hugo Cobo aún tiene mucho que decir. El cordobés empezó compaginando su trabajo como mecánico y tocando la guitarra en la calle, hasta que decidió ir un paso más allá y estudiar un año de canto. Esto le permitió abrirse nuevos horizontes y a los trece años de edad comenzó a componer y compartir versiones de canciones a través de Internet, ganando popularidad en las redes. Pese a este crecimiento, llegaría a perder la ilusión por la música, si bien acabó entendiendo que ese tenía que ser su futuro.

Es por ello que decidió presentarse al formato musical por excelencia de la televisión, 'OT', donde logró convertirse en uno de los concursantes con mayor evolución, así como con más seguimiento entre los fans del programa. Tras salir de la Academia, apostó por una carrera en solitario con temas de género pop mezclados con ritmos flamencos. Uno de sus últimos temas fue "Jarana", junto a Lennis Rodríguez, que cuenta con casi medio millón de visitas en YouTube. Además del canto, a Cobo le gusta bailar, como ya demostró en alguna de sus actuaciones en 'Operación Triunfo', y una de sus pasiones es la interpretación. Tanto es así que actualmente se encuentra en una agencia de actores, Alter Ego, y está realizando diferentes castings, por lo que 'UPA Next' sería un sueño hecho realidad para él y una oportunidad para poder demostrar todas sus dotes.

12 Twin Melody

Twin Melody, en 'El hormiguero'

En una época en la que la era digital está ganando tanto peso en la industria audiovisual, no sería descabellado unir ambas e incorporar al reparto a alguien que se supiera manejar delante y detrás de las cámaras, y aquí, sin duda, una gran apuesta serían Aitana y Paula (Twin Melody). Estas gemelas se convirtieron en un auténtico fenómeno en TikTok, donde actualmente acumulan más de 17 millones de seguidores, y en estos momentos son dos de los rostros más populares entre la audiencia juvenil, por lo que supondrían un gran reclamo para la apuesta de Atresplayer Premium y además tendrían la oportunidad de darse a conocer a anteriores generaciones.

Pero las hermanas de Guipúzcoa no solo se han dejado ver por la popular red social, sino que en 2020 se incorporaron al equipo de 'El hormiguero' con una sección en la que enseñaban a los famosos diferentes coreografías, challenges y retos de TikTok. Además, fueron invitadas a la octava edición de 'Tu cara me suena' para imitar a Karol G y Nicki Minaj. Las Twin Melody se definen a sí mismas como "cantantes, bailarines y actrices". De hecho, más allá de sus virales vídeos, sus inicios estuvieron marcados por covers de canciones de éxito que subían a YouTube. Además, cuentan con un disco en el mercado y han participado en la serie de la ETB 'Goazen'. Su perfil encajaría a la perfección con el de artistas 360º que estamos buscando para convertirse en nuevas alumnas de Carmen Arranz.