A mediados de septiembre de 2018, se estrenaba en Turquía la serie 'Bir Zamanlar Çukurova', que tres años más tarde, a principios de julio de 2021, se incorporó a la parrilla de Antena 3 bajo el nombre de 'Tierra Amarga'. Desde su estreno, la ficción no solo ha logrado conquistar a la audiencia turca a lo largo de tres temporadas y más de cien episodios, sino que también ha logrado dar el salto a una treintena de países en todo el mundo, antes de comenzar su emisión como parte de las tardes de la principal cadena de Atresmedia.

Con una historia de amor ambientada en la Turquía de los años 70, 'Tierra amarga' ha ido conquistando a la audiencia española tras llegar como sustituta de '¡Ahora caigo!'. Esta decisión por parte de Atresmedia ha logrado mejorar los datos que conseguía el programa de Arturo Valls, que rondaba el 10%-11%, frente al 16,2% que alcanzó la serie turca el 10 de agosto, superando incluso a 'Sálvame'. De ese modo, la producción se ha convertido en un fuerte rival frente a los buenos datos que suele cosechar el formato de Telecinco. A raíz de este inesperado éxito, en FormulaTV repasamos las carreras profesionales de algunos de los principales actores de 'Tierra amarga', comenzando por sus protagonistas, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalmış, quienes dan vida a Züleyha, Yilmaz y Demir, respectivamente.

1 Hilal Altınbilek es Züleyha Altun

Hilal Altınbilek al comienzo de su carrera y en 'Tierra amarga'

Hilal Altınbilek es la actriz encargada de dar vida a la protagonista de 'Tierra amarga', Züleyha Altun, una joven sometida a su hermanastro, que no duda ni siquiera en "venderla" para pagar sus deudas de juego. Una decisión que propicia que, con la intervención de Yilmaz para ayudarla a escapar, su novio acabe protagonizando un asesinato que empuja a la pareja a huir de Estambul y terminar en la ciudad de Adana. Nacida el 11 de febrero de 1991 en Esmirna (Turquía), Altınbilek es una intérprete de ascendencia albanesa que empezó a actuar ante las cámaras en 2011, al debutar en la serie 'Derin Sular'. Por entonces, Altınbilek estaba estudiando comunicación en la Universidad Ege y, aunque también había aparecido anteriormente, en 2001, con un pequeño papel, su fama no despegó hasta 2013.

Fue entonces cuando la actriz consiguió su segundo gran papel en la ficción 'Karagül' ('Rosa negra' en español), donde dio vida a Özlem Şamverdi y dio el salto internacional gracias al éxito de la producción. Desde entonces, la intérprete ha sumado dos series más, 'Hayatimin Aski' y 'Tierra amarga' (por la que ha sido nominada a varios premios turcos a Mejor actriz), además de una película en la que trabajó en 2018, llamada "Çocuklar Sana Emanet". Asimismo, Altınbilek también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda de forma esporádica al comenzar sus estudios universitarios y, al igual que Hande Erçel, protagonista de 'Love is in the air', se presentó a un certamen de belleza donde quedó entre los cinco primeros puestos.

2 Uğur Güneş interpreta a Yilmaz Akkaya

Uğur Güneş en su primera película y en 'Tierra amarga'

Uğur Güneş es el actor encargado de dar vida a Yilmaz Akkaya, el hombre que huye junto a Züleyha para evitar acabar en la cárcel. Gracias a sus habilidades, Akkaya se va ganando un hueco en la finca de los Yaman, donde la pareja termina refugiándose al verse sin dinero, mientras ha de lidiar con los rivales que van surgiendo en su camino. Original de Ankara, Güneş nació el 10 de noviembre de 1987 y se graduó en la Universidad de Ankara en Lengua, Historia y Teatro. Su carrera profesional se remonta al año 2011, cuando debutó en una serie de televisión llamada 'Yeniden Başla', tras la cual ha ido sumando cinco papeles más en la pequeña pantalla, el de Yilmaz incluido, además de tres trabajos en el cine.

Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el actor comenzó a destacar gracias a su incorporación a 'Dirilis: Ertugrul', serie ambientada en la Turquía del siglo XIII en la que dio vida a Tugtekin. Gracias a su creciente fama y su trabajo, Güneş ha conseguido varios reconocimientos: el galardón a Mejor actor del año en los Premios del Ministerio de la Juventud de Ankara de 2016; el Premio Especial del jurado en los Premios de la Academia Young Turkey Summit en 2017; y el Premio al Mejor Trío de Series en los Golden Lens en 2019. Asimismo, el intérprete tiene previsto sumar un título más a su carrera, la serie 'Kanunsuz Topraklar', cuyo estreno está previsto para el mes de septiembre, después de haber trabajado en la película "Dumlupinar: Vatan Sag Olsun".

3 Murat Ünalmış da vida a Demir Yaman

Murat Ünalmış en uno de sus primeros trabajos y en 'Tierra amarga'

Murat Ünalmış se pone en la piel de Demir Yaman en 'Tierra amarga', el único heredero de la familia más poderosa de Adana e hijo de Hünkar, que acaba enamorándose de Züleyha, por quien no dudará en luchar. El turco nació el 23 de abril de 1981 y, durante su época adolescente, formó parte del equipo de baloncesto Fenerbahçe S.K., uno de los clubes más importantes de Turquía. Tras concluir el instituto, Ünalmış se graduó en la Universidad de Marmara, en Comunicación, tras lo cual se sumergió en el mundo de la interpretación al ingresar en la Academia de Estambul.

Fue entonces cuando, en 2003, debutó en la serie 'Kurşun Yarası' con un pequeño papel, tras la cual ha sumado hasta una quincena de ficciones en su trayectoria televisiva, además de cuatro filmes entre 2004 y 2010, en cuya lista destaca especialmente 'Tierra amarga'. Su papel como Demir, de hecho, le ha conseguido el premio a Mejor actor del año de los Turkey Brand Awards de 2019, a lo que siguió una nominación a Mejor actor de televisión un año después, en los Turkey Youth Awards.

4 Vahide Perçin es Hünkar Yaman

Vahide Perçin en la promoción de "Zefir" en 2010 y en 'Tierra amarga'

Vahide Perçin es la intérprete encargada de dar vida a Hünkar Yaman, madre de Demir y dueña de la hacienda familiar. Una mujer de carácter fuerte y justa, obsesionada con que su hijo tenga descendencia y, con ella, se asegure el futuro de su familia, algo en lo que se ve envuelta la propia Züleyha. La actriz nació en Esmirna el 13 de junio de 1965 y ha trabajado tanto en teatro como en cine y televisión, aunque es en la pequeña pantalla donde ha cosechado un mayor éxito, a pesar de ser el segundo ámbito en el que más papeles ha ostentado, un total de diez. La carrera interpretativa de Perçin, de hecho, se remonta a 1992 cuando, a la edad de 27 de años, debutó en el ámbito teatral, donde ha acumulado una quincena de obras.

Sin embargo, la intérprete no ha vuelto a actuar sobre las tablas desde 2016, mientras que su carrera cinematográfica arrancó en 2005, año desde el cual ha trabajado en la gran pantalla en un total de siete producciones hasta la fecha. Entre sus producciones televisivas más destacadas, podemos encontrar algunas familiares para la audiencia española, como 'Madre' o 'El secreto de Feriha', la primera en la que se dio a conocer en la televisión española tras su estreno en Nova en abril de 2019. Toda una variada y rica trayectoria profesional, por la que Perçin ha recibido reconocimientos como el premio a Mejor actriz en el Festival de Cine de Adana, por la película "Ilk Ask"; el galardón a Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Estambul por su trabajo en "Ayhan Hanim"; o el reconocimiento como Mejor actriz de una serie extranjera en los Premios PRODU de 2020, por su interpretación de Hünkar en 'Tierra amarga'.

5 Bülent Polat interpreta a Gaffur

Bülent Polat en la serie 'Avrupa Yakasi' de 2004 y en 'Tierra amarga'

Bülent Polat interpreta a Gaffur, mayordomo y gestor de la hacienda de los Yaman y antiguo compañero de Yilmaz. Hombre mentiroso y mercenario, adora el poder y el hecho de que el personaje de Güneş ponga en peligro su posición privilegiada, acaba empujándolo a actuar de modos cada vez más sucios y traicioneros. Polat nació el 8 de marzo de 1979 y, además de tener una amplia trayectoria cinematográfica, también ha contado con papeles en el mundo del teatro, donde comenzó a trabajar con tan solo trece años, en un principio, como acomodador. De hecho, las dificultades económicas por las que pasó en juventud lo llevaron incluso a pasar las noches durmiendo en el teatro.

No fue hasta sus veinticinco años de edad cuando llegó su gran oportunidad, al incorporarse a la serie de televisión 'Avrupa Yakasi', en 2004, con la que cosechó una gran popularidad en Turquía. A raíz de su considerable éxito, Polat participó incluso en el reality show turco 'Dance on ice', tras lo cual se trasladó a Estados Unidos para estudiar interpretación en la Stella Adler Acting School y estuvo allí hasta que, en 2011, regresó a su país de origen. A lo largo de su carrera, el actor ha sumado hasta una treintena de títulos en la pequeña pantalla, el último de ellos hasta la fecha, 'Tierra amarga', trabajo por el cual fue nominado al Mejor actor de reparto de televisión en 2020, en los Premios Turkey Youth.

6 Selin Yeninci es Saniye

Selin Yeninci en el rodaje de una película en 2014 y en 'Tierra amarga'

Nacida en Estambul el 16 de enero de 1988, Selin Yeninci es la encargada de ponerse en la piel de Saniye, mujer de Gaffur y principal cocinera de la hacienda de los Yaman. Aunque al principio se muestra dispuesta a ayudar a Züleyha y Yilmaz a su llegada, pronto su actitud cambia hacia la pareja, ante las advertencias de su marido y el ascenso de la protagonista como trabajadora de la finca. Con tan solo seis años, descubrió su vocación como actriz de doblaje, por la que prestó su voz a documentales, dibujos animados o anuncios publicitarios.

Tras graduarse en el Departamento de Actuación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Dokuz Eylül, Yeninci se incorporó a la serie 'Vicdan' en 2013, para interpretar a Hande. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando comenzó a destacar en el mundo de la actuación, gracias a la miniserie 'Kaçın Kurası' y su interpretación de Nese, después de trabajar en cinco series y dos films. Desde entonces, 'Tierra amarga' se ha convertido hasta la fecha en sexta serie, a la que Yeninci sumó tres películas más, siendo la producción con la que ha conseguido consagrarse como actriz tras tres temporadas y más de cien episodios, a los que previsiblemente seguirá sumando más, dado que se prevé que la ficción protagonizada por Altınbilek cuente con, al menos, una cuarta temporada.

7 Selin Genç como Gülten

Selin Genç ha debutado como actriz con el papel de Gülten en 'Tierra amarga'

Selin Genç nació el 21 de junio de 1994 en Estambul y es la responsable de ponerse en la piel de Gülten, hermana de Gaffur y también trabajadora de la hacienda de los Yaman, que se enamora de Yilmaz a primera vista. No obstante, al contrario que su hermano, Gülten se caracteriza por ser una mujer más inocente y bondadosa, que se verá en el desafío de tener que lidiar entre seguir a su familia o ser justa con Züleyha y Yilmaz.

Este es, de hecho, el primer papel de Genç en televisión, después de estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Işık, además de actuación en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal Dilek Sabancı. Tras tener la ocasión de mejorar sus dotes interpretativas también de la mano actores como Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak, Nisan Akman, o Serkan Altıntaş, Genç se ganó el reconocimiento del director y productor de 'Tierra amarga', lo que le abrió a la actriz las puertas de la producción y, con ella, su incorporación al mundo de la televisión.

8 Sibel Taşçıoğlu da vida a Sermin Yaman

Sibel Taşçıoğlu en 'Medcezir', en 2013, y en 'Tierra amarga'

El papel de Sermin Yaman, sobrina de Hünkar y prima de Demir, recae sobre la actriz Sibel Taşçıoğlu. Hija de Serafettin Yaman, un importante hombre de negocios, Sermin está acostumbrada a los lujos hasta el punto de que, tras la muerte de su progenitor, no tardó en despilfarrar su herencia hasta acercarse a la quiebra. Con la idea de que merece mucho más dinero del que recibió, Yaman convierte al resto de su familia en sus enemigos, en secreto, con los que competirá por todos los medios para alcanzar la codiciada riqueza de la familia. En cuanto a Taşçıoğlu, es una veterana intérprete que nació el 28 de julio de 1976 en Bursa, Turquía, cuya carrera no solo se ha dado en televisión, sino también en cine y teatro.

Su debut ante las cámaras se produjo en 1995, cuando intervino en la serie 'Çiçek taksi' y, dos años más tarde, se graduó en Interpretación en el Conservatorio de la Universidad de Estambul. A lo largo de su trayectoria profesional, Taşçıoğlu ha participado en tres películas, además de cerca de una veintena de series, entre las que destaca no solo 'Tierra amarga', sino también 'Medcezir', donde dio vida a Nevin, madre del protagonista, interpretado por Cagatay Ulusoy. Asimismo, la intérprete ha trabajado también en algún que otro anuncio televisivo, al igual que ha ejercido como actriz de doblaje en distintas películas de animación.

9 Kerem Alışık como Fekeli

Kerem Alışık en una película de 2011 y en 'Tierra amarga'

Kerem Alışık, actor nacido el 5 de junio de 1960, ostenta el papel de Fekeli en 'Tierra amarga'. Enemigo de la familia Yaman, su nombre real es Ali Rahmet, aunque es más conocido como Fekeli, y fue el responsable de la muerte del padre de Demir. Tras cumplir su condena por ello, se trasladó a Estambul, donde consiguió enriquecerse, pero no olvidó su venganza hacia los Yaman. Un camino en el que se topa con Yilmaz, a quien sumará a sus planes tras lo sucedido con el protagonista a su llegada a Adana con Züleyha.

Hijo de los grandes actores turcos Sadri Alışık y Çolpan İlhan, Alışık debutó ante las cámaras en 1990, a través de la película "Acı Kader", mientras que en televisión lo hizo cinco años después, en 'Firtinalar'. Sin embargo, su salto a la fama se produjo en el año 2001, cuando Alışık dio vida a Zorro en la película "Dansöz", antes de lo cual el intérprete fue un reconocido futbolista del Dikilitaşspor de Estambul. Desde entonces, además de tener una carrera teatral, el actor ha intervenido en algo más de una decena de películas, mientras que en la pequeña pantalla ha formado parte de una docena de producciones. Entre aquellas más destacadas, además de 'Tierra amarga', se encuentra la también exitosa 'Kara Sevda (Amor eterno)', donde dio vida a Ayhan.

10 Serpil Tamur es Azize

Serpil Tamur en 'Kurtlar Vadisi: Pusu' y en 'Tierra amarga'

El papel de Azize, madre de Hünkar Yaman y abuela de Demir, está a cargo de la veterana intérprete Serpil Tamur. La mujer indirectamente responsable de que Züleyha se cuele en la mansión Yaman para ocuparse de ella, y que despierta la ternura y cariño de prácticamente todos los que la rodean, es interpretada por una actriz que nació el 19 de mayo de 1944, en la isla griega de Rodas, y se graduó en el Conservatorio Estatal de Ankara en 1963.

Fue entonces cuando Tamur se incorporó a la Dirección General de Teatros del Estado, ámbito en el que ha trabajado en más de cuarenta obras desde que debutó en los años 70, tanto como actriz como en la producción y dirección, a lo que se suma tanto su trayectoria televisiva como cinematográfica. Desde que debutó en la serie 'Samanyolu' en 1989, Tamur ha acumulado más de una docena de ficciones televisivas, además de unas cuantas películas, en las que ha trabajado como actriz a lo largo de su carrera.

11 Polen Emre interpreta a Fadik

Fadik es el primer papel de Polen Emre en 'Tierra amarga'

Polen Emre actúa en 'Tierra amarga' en el papel de Fadik, una de las trabajadoras de la finca de los Yaman. Mujer hábil e inteligente, no tarda en sentir celos del ascenso de Züleyha en la mansión de la adinerada familia, razón por la que acaba considerándola una enemiga y, junto a Saniye y compañía, trata de hacerle la vida imposible a la recién llegada. Nacida en 1991 en Adana, Emre se volcó en sus estudios de Radio y Televisión en Estambul y comenzó a actuar en los teatros de la ciudad de Seyhan, antes de conseguir su primer papel televisivo al incorporarse al reparto de 'Tierra amarga' en 2018, donde sigue trabajando en la actualidad.