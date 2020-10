11 actores que podrían unirse a 'Toy Boy' para conquistar más territorios

A finales de septiembre de 2019, Antena 3 estrenó 'Toy Boy' después de lanzar esta serie en su plataforma de Atresplayer Premium. Tras su paso por la cadena de Atresmedia sin pena ni gloria, el aterrizaje de la ficción protagonizada por Jesús Mosquera y compañía en Netflix, supuso un gran pelotazo: tras solo dos semanas en la plataforma de streaming, 'Toy Boy' se convirtió en una de las ficciones más vistas, hasta el punto de alcanzar el número uno en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, India o México.

Gracias a dicho éxito, Atresmedia decidió renovar la serie en julio de 2020, por una segunda temporada. Una nueva tanda de episodios para la que ya se confirmó la presencia de los cuatro actores encargados de encabezar el reparto en el papel de strippers, además de Jesús Mosquera en el papel de Hugo: Carlo Costanzia Jr, encargado de interpretar a Jairo; Carlos Scholz, responsable de dar vida a Óscar; Jose de la Torre, Iván en la ficción; y Raudel Raúl Martiato, quien se pone en la piel de Germán. Debido al éxito internacional de 'Toy Boy', en FormulaTV recopilamos algunos intérpretes internacionales que encajan en el perfil de los intérpretes de esta producción y que, de participar en ella, podrían darle un mayor impulso a nivel global.

1 Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer en una imagen de su Instagram

Alejandro Speitzer es un actor mexicano nacido el 31 de mayo de 1995 cuya carrera comenzó cuando él tenía apenas cinco años, época en la que participó en la mini serie mexicana 'Rayito de luz'. Desde entonces, su trayectoria profesional no ha parado de crecer, colocándose entre los intérpretes mexicanos más conocidos de la actualidad, tras participar en multitud de producciones, como 'La rosa de Guadalupe' (2008), la telenovela estadounidense 'Bajo el mismo cielo' (2015) o la producción 'Señora Acero' (2016).

En los últimos años, Speitzer ha tenido ocasión de formar parte del reparto de series destacadas como 'Enemigo Íntimo' (2018) o 'La Reina del Sur' (2019), a la que han seguido producciones de Netflix como 'El club' (2019), 'Oscuro deseo' (2020) y 'Alguien tiene que morir' (2020). La segunda de ellas puso el foco sobre el actor a nivel internacional, mientras que la tercera supone el primer salto de Alejandro a una serie española. En ella, Speitzer no solo ha tenido ocasión de trabajar con Ester Expósito, su actual pareja, sino también junto a Carmen Maura, Cecilia Suárez o Ernesto Alterio, entre otros.

Su drástico paso de tierno niño de telenovelas a todo un seductor también ha formado parte de su creciente fama, lo que lo convierte en un candidato ideal para fichar como actor de 'Toy Boy'. Alejandro ha demostrado que no se corta al compartir su más que evidente buen estado físico a través de las redes sociales, donde se ha lanzado hasta a cocinar sin camiseta, sino que también ha dejado claro que protagonizar escenas sensuales no supone ningún problema para él. De hecho, dos claros ejemplos de ello los podemos encontrar en 'El club' y 'Oscuro deseo': en la primera, Speitzer incluso demostró unas grandes dotes para interpretar a un stripper, dado que su personaje tenía que actuar como tal para salvar a uno de sus amigos; en el caso de la segunda, su papel como Darío lo llevó a intervenir en varios momentos picantes con algunas de sus compañeras de reparto.

2 Can Yaman

Can Yaman en 'Erkenci Kus'

Con el boom de las series turcas a nivel internacional, uno de los actores del país que más se ha dado a conocer gracias a ello ha sido Can Yaman. Su trabajo como protagonista de series como 'Dolunay' (2017) o 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' (2018) fueron sus cartas principales de presentación en múltiples países de todo el mundo, donde su físico y personalidad no pasaron desapercibidos y acabaron por otorgarle una gran cantidad de fans. No obstante, esas dos producciones no son las únicas que se incluyen en la carrera profesional de Yaman: su primer papel lo obtuvo en 2014, en la serie 'Gönül Isleri', a la que siguieron 'Inadina Ask: Amor obstinado' (2015) y 'Matrimonio por sorpresa' (2016).

Tras pasar un tiempo realizando el servicio militar obligatorio en Turquía a principios de este año, Yaman regresó al mundo de la interpretación con 'Ban Yanlin (Mrs. Wrong)', una nueva comedia en la que compartía protagonismo con Ozge Gurel, quien fuera su compañera en 'Dolunay'. Sin embargo, la ficción fue cancelada hace apenas unos días, dados sus bajos datos en Turquía, algo que el intérprete ya vivió con 'Erkeci Kus'. Aun así, Can continúa trabajando y cuenta en su trayectoria profesional con varios acuerdos publicitarios, entre los que figura su reciente fichaje como imagen de la marca de camisas Tudors, e incluso fue portada de una trilogía literaria y varias revistas.

Más allá de su carrera interpretativa, Yaman ha demostrado ser muy versátil en cuanto a habilidades físicas se refiere. No solo practica deportes como tenis de mesa, rafting, badminton o baloncesto, sino que también es un gran aficionado del CrossFit y el boxeo. De hecho, Can combina estas dos disciplinas con la calistenia y ejercicios de fuerza, como parte de las rutinas diarias con las que mantiene su más que conocido físico. De esa forma, no solo juega a favor de un hipotético fichaje por 'Toy Boy' su envidiable aspecto, sino también su capacidad para adaptarse a cualquier deporte o disciplina, por lo que podría convertirse en un stripper de la serie a tener muy en cuenta.

3 Henry Cavill

Henry Cavill en una imagen publicada en su Instagram

El británico Henry Cavill nació el 5 de mayo de 1983 y, especialmente en los últimos años, ha visto cómo aumentaba su fama a nivel internacional con su fichaje como Superman en "El hombre de acero" (2013), "Batman v Superman: el amanecer de la justicia" (2016) y "La liga de la justicia" (2017), además de su interpretación de Geralt en la serie de Netflix, 'The Witcher' (2019). Dos de los muchos y variados personajes incluidos en su carrera interpretativa desde que esta arrancó en 2001, año en el que se incorporó a la película italiana "Laguna" como protagonista.

Desde entonces, Cavill ha cosechado una creciente trayectoria cinematográfica en la que se incluyen títulos como "Immortals" (2011) o "Misión Imposible: Fallout" (2018), además de su última película lanzada hasta la fecha a través de Netflix: "Enola Holmes", en la que forma parte del reparto principal, encabezado por Millie Bobby Brown, junto a Sam Claflin y Helena Bonham Carter. Su carrera en la pequeña pantalla, sin embargo, ha sido más breve: aparte de protagonizar 'The Witcher', Cavill solo ha trabajado hasta la fecha, brevemente, en 'The Inspector Lynley Mysteries' (2002) y 'Los asesinatos de Midsomer' (2003), además de su papel recurrente como Charles Brandon en 'Los Tudor' entre 2007 y 2010.

Gracias a su trabajo, el británico ha demostrado con creces su capacidad de adaptarse a distintos papeles, llegando incluso a ponerse en la piel de algún que otro antagonista. Además, Cavill ha dejado patente su habilidad a la hora de protagonizar escenas de acción, teniendo como una de las referencias más recientes sus escenas de lucha en 'The Witcher', y su buena forma física es más que evidente, especialmente cuando el intérprete nunca ha tenido reparos en compartir algunas de sus rutinas de entrenamiento en las redes sociales. Características que, más allá de sus aptitudes para la interpretación, convierten a Cavill en un buen candidato para encajar en 'Toy Boy'.

4 Lee Min-ho

Lee Min-ho en una fotografía de su cuenta de Instagram

Famoso por ser uno de los actores más exitosos de la actualidad en Corea del Sur gracias a su interpretación en varios K-Dramas, Lee Min-Ho nació el 22 de junio de 1987 y comenzó su carrera profesional en 2004, año en el que debutó como actor de doblaje en la película coreana "Shin angyo onshi" y contó con un pequeño papel en la serie 'Banolim'. Tras participar en varias ficciones y películas coreanas, su gran salto a la fama se produjo en 2009, cuando se dio a conocer en todo el país, y fuera de él, gracias al éxito del dorama 'Boys Over Flowers' en el que daba vida a Jun-Pyo Gu.

Desde entonces, Lee no ha dejado de sumar producciones exitosas de televisión a su carrera profesional, entre las que destacan 'City Hunter' (2011), 'The Heirs' (2013), 'Gangnam Blues' (2015) y 'The King: The Eternal Monarch' (2020). La personalidad y talento de Min-Ho lo han posicionado como el Rey del Hallyu de los doramas, siendo también protagonista de algunos anuncios publicitarios con contratos millonarios. Su fama traspasa fronteras, alcanzando incluso a la audiencia China, donde trabajó por primera vez en 2016 en la película "Bounty Hunters".

El éxito de Lee dentro y fuera de Corea del Sur es tal, que ha conseguido que el intérprete se posicionara recientemente como el artista coreano con más seguidores en las redes sociales, al alcanzar los 20 millones en Instagram y en Facebook. Su gran popularidad en Asia no es sin razón: Lee ha logrado conquistar al público no solo con su interpretación, sino también con su físico y su carisma, puntos a favor en caso de que fuera un hipotético fichaje de 'Toy Boy' para dar a conocer la serie en el continente. Además de su carrera como actor, Min Ho también cuenta con su faceta como cantante y ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe desenvolverse muy bien sobre un escenario, algo que encajaría a la perfección con la serie española.

5 Michael B. Jordan

Michael B. Jordan en "Creed"

El actor estadounidense Michael B. Jordan, nacido el 9 de febrero de 1987, también sería un buen fichaje para impulsar la fama de 'Toy Boy'. Su carrera interpretativa ante las cámaras se remonta a 1999, año en el que intervino en un episodio de 'Los Soprano', a la que siguieron otros papeles en series como 'Cosby', 'The Wire', 'Todos mis hijos', 'The Assistants' o 'Parenthood'. Sin embargo, su faceta profesional se ha desarrollado especialmente en el ámbito cinematográfico, donde Jordan comenzó a destacar al protagonizar "Fruitvale Station" (2013). Tras ella, en 2015, el intérprete obtuvo otro papel sobresaliente en su trayectoria: el de Adonis Johnson en "Creed: La leyenda de Rocky", cuyo éxito propició que el actor diera vida al mismo personaje en 2018 en "Creed II: La leyenda de Rocky".

Ese mismo año, de hecho, Michael logró incorporarse al reparto principal de "Black Panther", donde interpretó al antagonista Erik Killmonguer, papel con el que su fama se catapultó gracias a su impecable interpretación y el éxito arrollador con el que contó la película a nivel internacional, que la situó en la segunda más taquillera de 2018, por detrás de "Vengadores: Infinity War". 2018 también supuso un papel más en la carrera del estadounidense, quien protagonizó la película de HBO, "Fahrenheit 451", cuya acogida entre el público fue mucho menor, aunque recibió varias nominaciones a los Emmy. Tras estas producciones, Jordan trabajó como actor de doblaje en la serie 'Gen: Lock' (2019) y forma parte del reparto de 'Educar a un superhéroe' (2019).

Michael también cuenta con varios proyectos futuros, entre los que destaca la tercera película de la saga "Creed" o su trabajo en 'What If...?', serie de animación de Disney+ en la que el estadounidense pondrá voz de nuevo a su personaje de "Black Panther". Su versatilidad y talento interpretativo van acompañados de un envidiable físico que Jorda trabaja diariamente con ejercicios de cardio y de fuerza, a los que se suma una dedicación que ha demostrado en cada una de sus películas, especialmente para prepararse para interpretar al boxeador Johnson en "Creed", y que han destacado muchos de sus compañeros. Un trabajo que bien podría reflejarse a la hora de ponerse en la piel de uno de los strippers de 'Toy Boy' con los que potenciar el éxito de la ficción.

6 Michele Morrone

Michele Morrone en "365 días"

El 3 de octubre de 1990, llegó al mundo el actor italiano Michele Morrone, cuya fama se ha visto catapultada a nivel internacional gracias a su papel protagonista en la película polaca de Netflix "365 días", lanzada a principios de este mismo año y que ya tiene confirmada su segunda parte. Es en este largometraje, de hecho, donde podemos encontrar varias pruebas recientes de lo bien que Morrone podría encajar en el universo de 'Toy Boy': el italiano no solo se muestra metido en su papel al actuar sin ropa ante las cámaras, sino que también exhibe sin tapujos su gran talento para trabajar en escenas cargadas de erotismo.

No obstante, aunque haya sido descubierto por muchos gracias a esta producción, lo cierto es que la carrera interpretativa de Morrone no se remonta a mucho tiempo atrás: comenzó en 2015, cuando el actor ocupó un breve papel en la serie italiana 'Provaci ancora prof!'. Tras ella, Michele se incorporó a varias TV Movies, películas y cortos, además de series como 'Sirene' (2017), 'Los Medici: señores de Florencia' (2019) o 'Il Processo' (2019), producción de 2019 en la que Morrone tuvo una mayor presencia que en sus anteriores fichajes televisivos. Además, gracias a su reciente éxito con "365 días", el propio Michele anunció a finales de septiembre que pronto viajaría por primera vez a México, donde le habían ofrecido un papel para una película.

Más allá de su trayectoria profesional, una de las habilidades de Morrone que encajaría en el universo de 'Toy Boy' es su talento para el baile. En 2016, el intérprete tuvo la oportunidad de formar parte de la undécima edición 'Ballando con le stelle', la versión italiana de 'Bailando con las estrellas'. Un talent show en el que Michele, además de evidenciar sus grandes dotes a la hora de bailar cualquier estilo, consiguió colocarse en segundo lugar gracias a sus aptitudes para ejercer dicha disciplina. Asimismo, el actor también cuenta con otro talento más: el canto. De hecho, Morrone ha lanzado su primer disco este mismo año, con el nombre "Dark Room", y es el encargado de interpretar "Feel It", tema principal de la película "365 días".

7 Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre en 'Sense 8'

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más conocidos del panorama español, cuya fama hace años que comenzó a hacerse notar a nivel internacional. Nacido el 6 de abril de 1982, Silvestre se inició en el mundo de la interpretación ante las cámaras en 2004, cuando intervino en uno de los episodios de 'Mis adorables vecinos'. Un año más tarde, formó parte del reparto de 'Motivos personales', al igual que se inició en el mundo del cine con "Vida y color", película a la que siguieron otras muchas hasta que, en 2008, su fama se disparó al convertirse en uno de los protagonistas de 'Sin tetas no hay paraíso', junto a Amaia Salamanca.

Con una variada y larga lista de largometrajes a lo largo de su carrera, Silvestre volvió a convertirse en centro de atención de la audiencia, tanto dentro como fuera de España, gracias a su papel como Alberto en 'Velvet', serie que concluyó en 2016. Apenas un año antes, el actor comenzó a causar sensación a nivel internacional tras convertirse en uno de los protagonistas de la serie de Netflix 'Sense8', y en 2017 tuvo ocasión de participar en la popular producción de la plataforma de streaming, 'Narcos'. Su éxito lo condujo incluso a compartir protagonismo con Jennifer López en su videoclip "El anillo" en 2018.

En los últimos años, Silvestre ha logrado también varios papeles destacados en grandes producciones españolas como 'En el corredor de la muerte', 'Sky Rojo' y '30 monedas', a las que también se unirá 'La Casa de Papel', ficción cuya fama internacional seguramente impulsará aún más la carrera profesional del actor tras su fichaje de cara a la quinta temporada. La gran variedad de los personajes a los que Silvestre ha dado vida, aseguran una gran interpretación por parte del español, quien ha demostrado que no tiene reparos en protagonizar escenas provocativas o de sexo, siendo un candidato ideal a formar parte del equipo de Hugo y compañía en 'Toy Boy'.

8 Ranveer Singh

Ranveer Singh en una imagen de su cuenta de Instagram

Ranveer Singh es un actor indio nacido el 6 de julio de 1985 que está triunfando en Bollywood gracias a su trabajo como actor, mundo en el que debutó en 2010 en la película "Ban Baaja Baaraat". A pesar de su relativamente breve carrera interpretativa, el trabajo de Singh se ha visto premiado no solo con más de una veintena de nominaciones en distintos premios, sino que ha obtenido hasta más de cuarenta galardones en su país de origen, entre los que figuran cuatro Filmfare Awards a Mejor actor, el mayor reconocimiento de la industria de Bollywood. Dos de ellos, de hecho, los obtuvo en 2019 y 2020, por su trabajo como protagonista de "Padmaavat" y "Gully Boy".

Aunque Ranveer cuenta en su trayectoria profesional con más de una docena de películas, además de varios cortos y una serie a los que Singh sumará cuatro proyectos más que serán lanzados próximamente, ya comenzó a llamar la atención desde sus inicios, dado que con su primer trabajo logró el reconocimiento a Mejor actor novel en los Filmfare Awards. No obstante, su fama en la India comenzó a hacerse especialmente notoria tres años más tarde, cuando Singh encabezó el reparto de "Goliyon Ki Raasleela Ram Leela" (2013), versión de la novela "Romeo y Julieta". Un largometraje en el que protagonizó el conocido baile Tattad Tattad Ramji Ki Chal, donde deja patente su buen movimiento de caderas y su soltura a la hora de bailar, algo que le sería muy útil de incorporarse a 'Toy Boy'.

Conocido como una de las celebridades mejor pagadas de la India y por sus múltiples y variados papeles, Singh ha demostrado que tampoco tiene reparos a la hora de lucir abdominales. Además, en su país se ha convertido en todo un icono sexual cuando, tras adquirir su gran fama, decidió ponerse en contacto con una empresa de condones para protagonizar un anuncio con el que promover su uso responsable. Una iniciativa a la que Singh ha sumado su falta de vergüenza a la hora de hablar abiertamente de sexo durante sus entrevistas, con el fin de derribar los tabúes existentes sobre el tema en la sociedad india.

9 Rodrigo Guirao

Rodrigo Guirao en una foto publicada en Instagram

Rodrigo Guirao es un actor argentino nacido el 18 de enero de 1980 que debutó ante las cámaras en 2002, cuando intervino en varios episodios de 'Rebelde Way'. Desde entonces, Guirao ha trabajado en producciones como 'Paraíso Rock' (2005), 'Amas de casa desesperadas' (2006), versión hispana de la conocida 'Mujeres desesperadas', o 'Patito feo' (2007). Ya en 2010, el intérprete dio su salto a Europa al formar parte del reparto la serie italiana 'Terra ribelle' durante dos años, tras lo cual trabajó en la película "La certosa di Parma".

En 2014, llegó para Guirao su oportunidad de introducirse en el mercado audiovisual español al incorporarse a 'Bienvenidos al Lolita', al que siguió su fichaje como miembro del reparto principal de "Solo química". Con una carrera que comenzó en el mundo de la moda antes de dar el salto a la interpretación, Guirao ha trabajado en películas de varios países y en ficciones como 'Señora Acero', emitida en Telemundo, en la que actuó desde 2015 a 2018. Entre sus últimas producciones, se encuentra el remake de 'Rubí', donde Guirao interpretó al antagonista Héctor, lo que supuso un mayor éxito del actor en México.

A lo largo de su trayectoria profesional, Guirao ha protagonizado algunas escenas subidas escenas subidas de tono en producciones tanto de la pequeña como de la gran pantalla a sus distintos personajes. Asimismo, el intérprete ha demostrado ser todo un apasionado de la música, actuando incluso sobre distintos escenarios acompañado de su guitarra. Todo ello, junto al hecho de que este año ha sido nombrado como uno de Los 50 más guapos de la revista People en Español, lo convierten en un candidato que podría encajar como parte del reparto de 'Toy Boy'.

10 Stepehn Amell

Stephen Amell en el evento de lucha libre 'All In Full Match'

En los últimos años, el actor canadiense Stephen Amell se ha dado a conocer a nivel internacional gracias a su trabajo dando vida al superhéroe de DC, Flecha Verde, en la serie 'Arrow'. Un papel que Amell ha ostentado a lo largo de ocho años, desde que la ficción comenzara a emitirse en 2012 en The CW, pero que no es el primero de su carrera. Nacido el 8 de mayo de 1981, Stephen debutó en el mundo de la interpretación en 2004, con un pequeño papel en 'Queer as Folk', tras el cual llegaron otros fichajes para trabajar principalmente en la pequeña pantalla.

Aunque en su carrera profesional Amell cuenta con títulos cinematográficos como "Cerrando el círculo" (2007), "Ninja Turtles: Fuera de las sombras" (2016) o "Código 8" (2019), lo cierto es que el intérprete ha logrado cosechar una larga lista de producciones televisivas, tanto series como TV Movies, desde que se estrenó como actor. Más allá de su trabajo en 'Arrow', Amell ha tenido oportunidad de formar parte del reparto de ficciones como 'Beautiful People' (2005), 'Hung' (2011) o 'Sin cita previa' (2012), además de intervenir en series del universo DC, en el papel de Flecha Verde, como 'The Flash' (2014), 'Legends of Tomorrow' (2016) o 'Supergirl' (2017).

Junto a su interpretación, la buena forma física de Amell, su agilidad, fuerza y su capacidad para trabajar en escenas de acción pueden suponer puntos muy fuertes a la hora de encajar en una serie como 'Toy Boy'. El actor de hecho suele mostrar algunas imágenes de su rutina en el gimnasio y, además, es un apasionado de la lucha libre que cumplió su sueño al poder formar parte de los invitados de la famosa WWE en el Summer Slam de 2015. Su talento en este campo animó a los organizadores de "All In Full Match" a contar con él en el verano de 2019 y, de hecho, la lucha libre será el eje central de su próximo trabajo en la serie 'Heels', donde trabajará con Alexander Ludwig ('Vikings'). Dos pruebas de la excelente condición física de Amell, quien incluso superó con creces un duro recorrido de 'Ninja Warrior', con fines benéficos, en 2017.

11 Tom Mercier

Tom Mercier en 'We Are Who We Are'

El israelí Tom Mercier nació el 7 de octubre de 1993 y es, de esta lista, quien tiene la carrera interpretativa más breve: su primer trabajo ante las cámaras se dio en 2019, cuando encabezó el reparto principal de "Sinónimos", película francesa en la que Mercier interpretaba a Yoav, un joven israelí que busca librarse de su nacionalidad lo antes posible tras llegar a la ciudad de París. Un papel con el que Mercier comenzó su trayectoria con buen pie, dado que consiguió hasta cinco nominaciones en varios festivales de cine internacionales, mientras que el largometraje obtuvo el Oso de Oro a Mejor película en el Festival de Berlín.

Sin embargo, el gran salto de Mercier de cara a la gran audiencia se ha producido este mismo año, con el estreno en HBO de 'We Are Who We Are', serie creada por el cineasta Luca Guadagnino, nominado al Oscar por "Call Me By Your Name". La serie aún está en emisión en la plataforma de streaming, que estrena un episodio a la semana, y en ella Mercier interpreta a Jonathan, el asistente de Sarah (Chloë Sevigny). Un joven soldado que comienza a convertirse en el centro de atención tanto de ella como de su hijo, Fraser Wilson (Jack Dylan Grazer), de apenas 14 años.

No obstante, aunque Mercier cuente con una corta trayectoria profesional ante las cámaras, el intérprete ha dejado claro con ambos papeles que no tiene ningún problema en protagonizar desnudos integrales, imágenes que se pueden ver tanto en la película dirigida por Nadav Lapid, como en la serie de HBO. Algo que, junto a sus dotes como actor novel, sus aptitudes para el baile y su excelente condición física, podrían suponer todo un puntazo para una serie como 'Toy Boy'.