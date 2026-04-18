Adrián Rodríguez, condenado a seis meses de cárcel: "Necesito volver a mi tratamiento"

Por Fidel Conejero | |

El actor Adrián Rodríguez, conocido por sus papeles en series como 'Los Serrano', 'Chiringuito de Pepe' o 'Física o química', ha sido condenado a seis meses de prisión por un altercado con la policía ocurrido en la estación María Zambrano de Málaga. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando el intérprete protagonizó un enfrentamiento con varios agentes que terminó con su detención.

La sentencia se ha dictado en el marco de un juicio rápido celebrado en el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga. Rodríguez ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena solicitada por la Fiscalía, que incluye seis meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad, así como el pago de dos multas por las lesiones causadas a los agentes. No obstante, el actor no ingresará en prisión, ya que la condena ha sido suspendida a condición de que no vuelva a delinquir.

Tras pasar dos días en paradero desconocido, el equipo de 'Y ahora, Sonsoles' localizó a Adrián Rodríguez en la estación María Zambrano de Málaga, tal y como anunció el programa el jueves 16 de abril. El actor, visiblemente nervioso y alterado, mantenía una conversación con dos policías cuando se percató de la presencia de las cámaras, lo que derivó en un tenso enfrentamiento. "Suelta la cámara, baja la cámara. Que bajes la puta cámara, te estoy diciendo", llegó a increpar.

Adrián Rodríguez en 'Física o Química' (FormulaTV)

Preocupación entre sus seguidores de las redes sociales

Días antes, el propio actor había generadotras publicar varios mensajes en redes sociales en los que aseguraba encontrarse en una situación complicada: "¿Alguien puede ayudarme?". Estas declaraciones fueron rápidamente, quien afirmó que Rodríguez "se fue por su propio pie". Tras este cruce de versiones, el actor permaneció dos días sin que se conociera su paradero.

Tras su paso por los juzgados, Rodríguez ha querido disculparse públicamente por lo ocurrido. "Me enfadé con quien no me tenía que enfadar", reconoció ante los medios, asegurando que había acudido a la policía en busca de ayuda y que la situación terminó desbordándose: "Le pedí ayuda a la policía y no me hicieron ni puñetero caso".

Adrián Rodríguez: "Necesito volver a mi tratamiento"

El actor también ha vinculado lo sucedido a un momento personal complicado, admitiendo una recaída: "Necesito volver a mi centro, a mi tratamiento", afirmó, reconociendo que la situación "se nos fue un poco de las manos". En esta línea, tal y como contamos anteriormente, su padre, Antonio Rodríguez, intervino en 'Y ahora, Sonsoles' para mostrar su preocupación: "Esto me supera (...). Quiero pensar que, si ha montado este pollo, habrá vuelto a consumir".

Cabe recordar que Adrián Rodríguez ya había hablado abiertamente sobre sus adicciones en su última entrevista televisiva, donde señalaba que este tipo de recaídas forman parte del proceso: "Hay mucha gente que se sentirá identificada (...). Lo que siempre transmito es que se puede".