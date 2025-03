Aliexpress tira la casa por la ventana con este televisor 4K por menos de 155 euros

Por Diego López | |

Aliexpress ha decidido calentar una semana de bajas temperaturas con el inicio de su campaña Vive la Primavera. Disponible hasta el próximo 5 de marzo a medianoche, la tienda ofreces descuentos de hasta el 60% en una selección de productos. Hoy os recomendamos cuatro televisores con un descuento especial para poder ver las últimas series y programas con la mejor calidad y, sobre todo, al mejor precio.

Si todavía no has dado el salto al 4K, te recomendamos estaañadiendo el código ESCD20 o CDES20 a tu pedido. El televisor, de la marca TD Systems, viene con el sistema operativo Android 11 de Google, por lo que es compatible con todas las aplicaciones de streaming ahora mismo disponibles en España: Netflix, Max, Movistar Plus+, Disney+, SkyShowtime o Atresplayer, entre otras. Además, con el Chromecast incorporado podrás pasar todos los contenidos desde tu teléfono móvil.

Se trata del modelo K50DLC20GLE de 2025 con doble sintonizador de DVD-T2 TDT HD y DVB-C con dos entradas de antena. El panel cuenta con una resolución 4K de 3840 x 2160 y es compatible con HDR10. La pantalla ofrece un contraste de 5000 a 1, refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 250 nits. A nivel conexiones, cuenta con 3 puertos HDMI 2.1, 2 puertos USB y compatibilidad con Bluetooth 5.

El sonido incorporado viene dato por 2 altavoces de 8W, aunque también cuenta con salida digital de audio y de auriculares para poder complementarlo. La televisión incorpora una peana, aunque podrás colgarla de la pared con cualquier soporte VESA 200 x 200.

Si te queda grande, puedes aspirar al mismo modelo, pero de 43 pulgadas. La TD Systems K43DLC20GLE tiene un precio de 154,89€ aplicándole los cupones ESCD20 o CDES20, disponibles hasta el próximo miércoles.

Televisores LED y QLED desde 66,90 euros

La campaña Vive la Primavera incluye también ofertas en televisores HD. Como por ejemplo el modelo K40DLC20GLQ de TD Systems, que incluye un panel QLED de 40 pulgadas por 154,90 euros. Se trata de un televisor con características similares a los anteriores, pero con una resolución de 1920 x 1080. Los paneles QLED ofrecen un mejor contraste de colores y negros más puros al contar con más zonas de iluminación que un panel LED tradicional.

Hablando de modelos LED, es posible encontrar el televisor K24DLM20H de 24 pulgadas por sólo 66,90 euros tras aplicar los cupones, mientras que el modelo de 32 pulgadas está disponible por 103 euros.

