Amaia anuncia una colaboración con Aitana, su reencuentro musical tras 'OT 2017'

Amaia y Aitana se convirtieron en las dos grandes favoritas de 'Operación Triunfo 2017'. Pero no solo eso, sino que las dos concursantes lograron mantener una muy buena amistad hasta el final, como demostraron a lo largo de sus días de compañerismo en la Academia. Una vez fuera, cada una tomó un camino musical diferente y no volvieron a juntarse.

Sin embargo, esto su reencuentro musical está muy cerca. El pasado 23 de febrero, Amaia compartió la portada y contraportada de "Cuando no sé quién soy", su segundo álbum de estudio. La contraportada traía una sorpresa incluida, que era la lista de canciones que compondrán dicho disco. Entre esos 10 temas, uno ha llamado la atención por encima de todos: "La canción que no quiero cantarte".

Este tema, situado en el quinto lugar, supone la primera colaboración de Amaia y Aitana desde que salieran de la Academia. Durante su paso por el talent show producido por Gestmusic llegaron a cantar en dos ocasiones juntas, siendo la primera vez "Con las ganas" y la segunda un trío con Agoney donde interpretaron "Lucha de gigantes".

La segunda colaboración con un compañero de 'OT 2017'

Desde que salieran de la Academia en 2018, tanto Amaia como Aitana han emprendido sus carreras como cantantes, abriéndose un hueco en el panorama musical. Cabe destacar que "Cuando no sé quién soy" supone la segunda colaboración que cada una de ellas realiza con un compañero de 'OT 2017', pues Aitana lanzó "Me quedó" con Lola Índigo y Amaia participó en el disco debut de Alfred García con "Et Vull Veure".