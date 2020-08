El zasca de Jorge Javier Vázquez al 'Telediario' de TVE por Juan Carlos I

La marcha del rey emérito Juan Carlos I de nuestro país tras los escándalos de corrupción que le rodean ha provocado una oleada de comentarios, tanto de personas anónimas como de decenas de rostros famosos. Después de que la periodista y presentadora de televisión Mercedes Milá afirmase sin filtro alguno que por lo que ha hecho "se le tendría que caer la cara de vergüenza", y el actor José Sacristán definiese el final de su historia en la monarquía como "cutre y penoso", ahora ha sido Jorge Javier Vázquez el que se ha querido mojar. Como está de vacaciones, lo ha querido hacer en su blog en la revista Lecturas con un largo escrito en el que no deja títere con cabeza.

"El rey no estaba por la labor de escuchar voces críticas"

El periodista recuerda que para alguien tan importante como Juan Carlos I es vital no tener ni un solo error en su extensa trayectoria ya que "en el último momento la puede cagar y cargarse todo un legado" y se pregunta "cómo ese rey que pilotó con esa delicadeza la complicada transición se ha convertido (...) en una caricatura tan absurda". Para él es muy posible que todo se haya producido por la actitud de Juan Carlos, que "no estaba muy por la labor de escuchar voces críticas" cuando algunos de los empresarios que "pululaban en torno al rey enriqueciéndose a pasos agigantados" terminaron en la cárcel. "De aquellos polvos, estos lodos", sentencia el catalán en su blog.

"No hace más que engordar la especulación"

Vázquez además se muestra perplejo en el secretismo respecto al paradero real de Juan Carlos I a día de hoy y está convencido que esto no hace más que "engordar la especulación" pareciendo que "esté cebando su próxima intervención pública". El periodista no duda en compararlo con Isabel Pantoja y también aprovecha la ocasión para lanzar un zasca a Televisión Española por la forma en la que sus informativos han tratado esta incógnita. "En La 1 vi en su 'Telediario' cómo un reportero desde Oporto y otra desde República Dominicana especulaban con la posibilidad de que estuviera en alguno de estos lugares. Sinceramente, esas especulaciones las veo muy adecuadas para un 'Sálvame' pero para un 'Telediario' me suenan un poco chuscas", afirma este, quien confiesa no entender que "el emérito no haya asomado la patita desde el lunes. Ni su silencio". Este cree que "se echa de menos un 'me gustaría explicarme'".

El zasca a Quim Torra

Paralelamente, el catalán también se moja respecto al documental "Yo, Juan Carlos I, Rey de España" que emitió Televisión Española. "Al rey le beneficia que cuenten la historia por él a que la recuerde él mismo. Le favorece el silencio", afirma sin problema, sorprendiéndose por "las elogiosas palabras de Alfonso Guerra" y de la afirmación de Alfredo Pérez Rubalcaba, que dijo que "en la intimidad, es menos rey de lo que parece". Por último, este reflexiona sobre el papel de Felipe VI, mostrándose convencido que todo lo que sabemos de la corona a día de hoy es de todo menos positivo para le monarca, y lanza un contundente zasca a Quim Torra, president de la Generalitat. "Torra dice que "'os catalanes no tenemos rey'. Me asombra esa seguridad. ¿Ha tenido tiempo para preguntar uno por uno? Quizás sí porque tiempo parece que es lo que le sobra si hacemos caso a los que aseguran que su gestión contra la covid-19 está siendo desastrosa".