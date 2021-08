La guerra catódica más trepidante del momento ya no se vive en el prime time de las principales cadenas. Desde su estreno, 'Tierra Amarga' no ha dejado de crecer en las tardes de Antena 3, comiendo terreno al imbatible 'Sálvame'. Pero nada es para siempre, ni el liderazgo tampoco. Una vez más, la ficción turca logra ganar al formato de La Fábrica de la Tele, superándole en 2,6 puntos. La serie anota un fantástico 18,2% de cuota de pantalla y reúne a 1.559.000 espectadores, lo que supone su máximo histórico.

Mientras que 'Sálvame naranja' se conforma con un 15,6% y 1.335.000 espectadores con las consecuencias del despido de Antonio Canales. En la franja de estricta competencia, 'Tierra amarga' reúne a 1.559.000 espectadores y obtiene un 18,2% de share y su competencia en Telecinco es vista por 1.299.000 espectadores y 15,1%.

En el prime time, el resultado de la competición entre ambas cadenas es diferente. 'La última cena' mantiene su liderazgo en Telecinco y logra mejorar su resultado del pasado jueves. El talent show culinario anota un 13,7% de cuota de pantalla, mientras que Antena 3 sigue en caída libre con la emisión de 'Benidorm', marcando un 7,3% de share. Su estreno previo en Atresplayer Premium o las frías críticas recibidas podrían ser algunas de las causas del fracaso de esta comedia de Atresmedia.

· '¿Y si sí?' (7,8%) se mantiene estable en La 1

· 'Alta tensión' (12,3%) pierde 2,2 puntos respecto al jueves pasado

· 'La última cena' (13,7%) mejora 0,5 puntos en Telecinco

'El intermedio: The very best': 432.000 y 4,2%

'El jefe infiltrado': 487.000 y 4,7%