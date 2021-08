La llegada de agosto se ha hecho notar en el consumo televisivo. Las principales cadenas son plenamente conscientes de los diferentes hábitos asumidos en esta época del verano y se han amoldado con propuestas que cubran sus necesidades sin grandes alardes. Por ejemplo, tras el preestreno de 'Inocentes' y la final de 'Mask Singer: adivina quién canta', Antena 3 ha decidido arrendar la noche del jueves a 'Benidorm', la comedia que puso a disposición de los usuarios de Atresplayer Premium hace más de un año. A pesar de esa prolongada vida en streaming, la ficción no ha decepcionado -sobre todo si analizamos desde la perspectiva veraniega- y ha firmado un correcto 11,7% en su primera emisión.

De hecho, aunque haya sucumbido en share contra 'La última cena' (12,5%), sí que ha vencido en número de espectadores al formato de Mediaset, al que supera en casi 400.000 personas durante su coincidencia inicial. Antes de 'La última cena', 'Alta tensión' baja de nuevo en el access y se queda en un 11% para cerrar su primera semana. Por su parte, '¿Y si sí?' anota un 5,5% en La 1, '9-1-1' alcanza un 6,8% en Cuatro y la reposición de la entrevista de Évole a Messi no pasa del 3,6% en laSexta.

· 'Benidorm' irrumpe en el prime time con un aceptable 11,7%, que queda lejos del 20,5% de la final de 'Mask Singer'

· 'La última cena' sigue bajando y se queda en un 12,5% (-1,3 puntos)

· La repetición de la entrevista de Évole a Messi en laSexta no abate a las ofertas de Cuatro y La 1

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 445.000 y 4,1%

'Especial Messi con Évole: previo': 375.000 y 3,2%

'Especial Messi con Évole': 377.000 y 3,6%