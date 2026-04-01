Antena 3 lidera marzo con una media del 12,6%, La 1 le sigue con un 11,9% y Telecinco queda tercera (9,3%)

Por Redacción | |

El mes de marzo ha llegado a su fin y repasamos las audiencias mensuales para conocer todos los detalles gracias al informe realizado por Dos30' a partir de los datos de Kantar Media. Con una media del 12,6%, y mejorando una décima respecto al mismo periodo en el año pasado, Antena 3 lidera el mes de marzo por encima del resto de cadenas y lo hace encadenando 20 meses consecutivos.

La medalla de plata se la lleva La 1, que promedia un 11,9% durante este mes, lo que supone una mejora de +1,6 puntos respecto al de 2025 y apunta su mejor marzo desde 2012. Por su parte, Telecinco se mantiene en un tercer puesto con un 9,3%, y si bien es cierto que baja -1,4 puntos en un año, sí que mejora 6 décimas respecto al mes de febrero de 2026.

Alejandro Vergara y Benita, como concursantes de 'Top Chef: Dulces y famosos'

laSexta merece mención especial en este mes que celebra su 20º aniversario de emisiones. Además, lo hace por todo lo alto, pues con un 6,5% de media apunta su mejor dato de la temporada. Supera en tres décimas a Cuatro con su 6,2% de media y completa el ranking de cadenas generalistas La 2 con su 3,2% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas en abierto

Ranking de emisiones en abierto

Ranking de emisiones en abierto

. El contenido diario más visto de la televisión en marzo es la primera edición de ' Antena 3 noticias 1 ', liderada por Sandra Golpe , de lunes a viernes (23,6% de share y 2.226.000 espectadores), seguido del informativo presentado por Vicente Vallés (18,1% de share y 2.154.000 espectadores).

'Pasapalabra' es el programa de entretenimiento diario más visto, congregando una media de 1.830.000 espectadores con un 18,6% de share. Le sigue 'El hormiguero' de Pablo Motos con el 13,4% y 1.700.000 espectadores. Los servicios informativos de La 1 son lo más visto del canal en el mes, con la segunda edición del 'Telediario', liderado por Pepa Bueno, en lo más alto al registrar un 13,1% de share y una media de 1.542.000 espectadores.

Ranking de programas no deportivos

Ranking de cadenas autonómicas

Ranking de cadenas autonómicas

TV3 (15,3%) y Aragón TV (12,1%) son las cadenas autonómicas líderes. TV3 firma su mejor marzo desde 2020 y mantiene su posición como la cadena de FORTA con mejores resultados. Le sigue Aragón TV, que registra su mejor mes de marzo histórico.

ETB2 (9,6%) cierra el TOP 3 de cadenas de FORTA con su mejor marzo desde 2021. Por su parte, ETB1

(2,1%) firma su mejor marzo desde 2012. TV Canaria (8,9%) crece siete décimas respecto a febrero y firma su mejor dato en un mes de marzo desde 2011. À Punt (3,5%) crece ocho décimas con motivo de las Fallas y alcanza su mejor dato mensual de la temporada. Por su parte, IB3 (5,3%) mejora dos décimas y firma su mejor dato mensual de la temporada.

Ranking de emisiones autonómicas

Ranking de canales de pago

Ranking de canales de pago

Los canales deportivos lideran el ranking de pago LaLiga TV por M+ (4,2%) es la cadena número uno entre los canales de pago en marzo, a pesar de perder una décima respecto al mes anterior. Le sigue DAZN LaLiga con un 2,9% de share.

Warner TV y STAR, ambas con un 2% de share sobre el pago, son las cadenas de entretenimiento más vistas de España del universo pago. El partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en LaLiga TV por M+ es la emisión más vista del mes en el pago con un 57% de share y 1.548.000 espectadores.

Ranking de emisiones de pago

Liderazgo por grupos audiovisuales

Liderazgo por grupos audiovisuales

Liderazgo por targets

Liderazgo por target

La1 y Antena 3 se reparten el liderazgo por targets en marzo. La 1 es la cadena líder entre los hombres (11,9% de share) y en el grupo comprendido entre los 13 y los 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 12,5% de cuota. Por su parte, Antena 3 es la opción líder en España en las mujeres (14,8%), en los mayores de 65 años (15,4%) y en los núcleos de población de hasta 200.000 habitantes.

Liderazgo por franjas y días

Antena 3 alcanza el liderazgo en la sobremesa con el 17,9% de share, mejorando una décima respecto a febrero; y en el prime time con el 13,1% de cuota. La 1 es la cadena más vista en las mañanas (15,7%) y las tardes (10,8%). Telecinco mantiene el dominio del late night con un 14,4% de share. Por días de la semana, La1 lidera los martes y domingos; y Antena 3, los lunes y de miércoles a sábado.

Liderazgo por ámbitos en marzo

Antena 3 y La1 se reparten el liderazgo por regiones. Antena 3 es la cadena líder en 8 territorios en el mes de marzo. Destaca en Andalucía, con un 14,2% de share; y en Castilla y León (17,4%). La 1 es la cadena más vista en 7 territorios, sobresaliendo en territorios como Madrid (13,9% de share) o Euskadi (13,1%).

Telecinco lidera en Extremadura con un 14,3% de share. TV3 es la cadena más vista en Cataluña, liderando en este ámbito de emisión con el 15,3% de share. Única cadena de FORTA que lidera en su ámbito de emisión.

Ranking por géneros

Los concursos más vistos en marzo de 2026

Las series más vistas en marzo de 2026

Los talents/realities más vistos en marzo de 2026

Ranking de emisiones en diferido

Ranking de emisiones en diferido

Consumo televisivo

Consumo televisivo en marzo de 2026

La cobertura de televisión crece un +1% respecto al mes de febrero. 43.674.000 espectadores han conectado con algún canal de televisión lineal en el mes de marzo, más del 91,8% de la población en España. El Prime Time es la franja de de mayor consumo de TV. Más de 41,7 millones de espectadores han visto la TV en marzo de 2026 en la franja de prime time.

El consumo de TV se sitúa en 2,7 horas al día. El consumo de televisión se mantiene estable hasta los 165 minutos por persona al día en lineal+diferido. Los jovenes también ven la televisión en marzo. La cobertura entre los espectadores de 4 a 12 años, es de más del 92,1% de la población. Por su parte, en los espectadores de 13 a 24 años, el alcance de la TV es del 84,6.