AUDIENCIAS TDT 1 DE DICIEMBRE

'No somos nadie' recupera el 1,7% en Ten y 'La que se avecina' lidera con un 2,3% en FDF

Tres series de Nova y dos capítulos de 'Los Simpson' se cuelan en el Top 10.

Por RedacciónPublicado: Martes 2 Diciembre 2025 09:22 (hace 7 horas)

Audiencias Lunes 1 de Diciembre de 2025

  • logoantena3

    13,8%

  • logola1

    13,1%

  • logotelecinco

    10,3%

  • logolasexta

    6,9%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    3,9%

  • logofdf

    2,4%

  • logoenergy

    2,1%

  • logonova

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logodivinity

    1,3%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logobemadtv

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoboing

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoparamount-network

    0,9%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'La que se avecina' es lo más visto de la jornada con 310.000 espectadores con el capítulo 'Una presidenta capacitista, un mayorista decontruido y un intercambio epistolar' y lidera un Top 10 en el que se encuentra otro capítulo de esta ficción en FDF, dos de 'Los Simpson' en Neox y tres series de Nova. Por su parte, 'No somos nadie' recupera el 1,7% y vuelve a ser lo más visto de Ten.

Ranking cadenas TDT Lunes, 1 de Diciembre de 2025

FDF 2,4%

Energy 2,1%

Nova 2,0%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,9%

DMAX 1,7%

Neox 1,6%

Divinity 1,3%

Mega (España) 1,2%

BEMADtv 1,2%

DKiss 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Boing 0,9%

Paramount Network 0,9%

Ten 0,9%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
21:16
22:54
310.000
2,3%
Nova
Emanet
14:59
16:24
291.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:27
15:51
283.000
3,1%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:32
280.000
2,5%
TRECE
Tu cine La promesa del pistolero
20:42
22:07
279.000
2,2%
TRECE
Cine western Comanche (Duelo de razas)
18:41
20:18
274.000
3,2%
Atreseries
Bright Minds Las mil y una noches
22:02
23:09
270.000
2,1%
Neox
Los Simpson
15:51
16:16
259.000
2,9%
FDF
La que se avecina Una ecofinca, un obus y una ...
15:56
17:41
249.000
3,1%
Nova
Sortilegio
16:25
18:15
247.000
3,2%

Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
21:16
22:54
310.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una ecofinca, un obus y una ...
15:56
17:41
249.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una secesion, una subpiña y ...
19:22
21:16
246.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
17:41
19:22
216.000
2,8%
FDF
La que se avecina Sobornos, detenciones y un ...
14:15
15:56
207.000
2,4%

Ranking Energy (2,1%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:17
26:12
222.000
2,5%
Energy
C. S. I. Sexo, mentiras y larvas
19:19
20:17
166.000
1,9%
Energy
C. S. I. Cielos inhóspitos
18:36
19:19
144.000
1,8%
Energy
Hawai 5.0 A la deriva
26:12
26:29
137.000
7,8%
Energy
C. S. I. ¿Quién eres?
15:44
16:38
137.000
1,6%

Ranking Nova (2,0%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:59
16:24
291.000
3,2%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:32
280.000
2,5%
Nova
Sortilegio
16:25
18:15
247.000
3,2%
Nova
Vino el amor
18:15
20:00
245.000
3,0%
Nova
Amor sin límite
21:32
22:06
242.000
1,8%

Ranking TRECE (1,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine La promesa del pistolero
20:42
22:07
279.000
2,2%
TRECE
Cine western Comanche (Duelo de razas)
18:41
20:18
274.000
3,2%
TRECE
El cascabel
22:07
24:30
247.000
2,4%
TRECE
Sesión doble En busca del águila
16:56
18:38
167.000
2,2%
TRECE
Sesión doble La escapada de Sobibor
14:45
16:56
127.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Las mil y una noches
22:02
23:09
270.000
2,1%
Atreseries
Bright Minds El ojo del dragón
20:55
22:02
238.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
20:02
20:55
227.000
2,2%
Atreseries
Hudson y Rex
19:12
20:02
215.000
2,5%
Atreseries
Bright Minds 30.000 pies
23:09
24:21
214.000
2,4%

Ranking DMAX (1,7%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:59
22:22
192.000
1,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:34
21:31
161.000
1,4%
DMAX
Maravillas sagradas con Dennis Quaid
22:29
23:15
159.000
1,3%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:45
20:34
145.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:54
140.000
1,1%

Ranking Neox (1,6%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:27
15:51
283.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:51
16:16
259.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:03
15:27
223.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
16:16
16:36
214.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:18
14:43
202.000
2,7%

Ranking Divinity (1,3%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Med O calla para siempre
23:52
24:36
126.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:44
17:42
121.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:42
18:40
119.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
19:24
20:20
116.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
21:18
22:05
113.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:49
17:43
168.000
2,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:43
18:30
149.000
2,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:56
16:49
145.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:30
19:18
126.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:01
15:56
117.000
1,3%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Rain man (El hombre de la lluvia)
18:19
20:48
146.000
1,7%
BEMADtv
Cine Erin Brockovich
15:43
18:19
135.000
1,7%
BEMADtv
Cine El juramento
20:48
22:56
124.000
1,0%
BEMADtv
Cine 300
22:56
24:59
83.000
1,0%
BEMADtv
Cine La pareja del año
13:58
15:43
56.000
0,7%

Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi casa soñada
21:42
22:10
146.000
1,1%
DKiss
Mi casa soñada
22:10
22:39
135.000
1,0%
DKiss
Mi casa soñada
21:14
21:42
125.000
1,0%
DKiss
Yo le corte el pene: Toda la verdad
23:07
24:02
109.000
1,1%
DKiss
Mi casa soñada
22:39
23:06
108.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:33
223.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Unai Sordo
22:03
23:05
203.000
1,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:37
25:00
102.000
2,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:00
92.000
0,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
78.000
0,9%

Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:15
15:36
162.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:42
158.000
2,1%
Boing
Harry Potter: Los magos de la repostería
18:29
20:06
79.000
0,9%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:10
17:32
73.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Jóvenes abandonados
22:12
22:33
50.000
0,4%

Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Espíritus
16:13
17:09
141.000
1,7%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Una vinculación ...
17:09
18:06
114.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La flor y nata
18:06
20:02
110.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La espada de ...
20:02
22:00
108.000
0,9%
Paramount Network
Hercules Poirot La aventura de la cocinera de ...
15:10
16:13
106.000
1,2%

Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
135.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
14:35
15:45
93.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
20:42
21:47
83.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
21:47
22:44
73.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:42
60.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Olmos y Robles: Una pareja de ley El misterio de ...
23:50
24:58
67.000
1,0%
Clan TVE
Olmos y Robles: Una pareja de ley En barrica no ...
22:41
23:50
66.000
0,6%
Clan TVE
La tarde Clan
16:29
20:39
57.000
0,7%
Clan TVE
Olmos y Robles: Una pareja de ley En tumba ...
24:58
26:04
56.000
1,9%
Clan TVE
Aprendemos en clan: Team total
20:40
21:31
56.000
0,5%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Élite
21:35
23:09
82.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El corsario escarlata
15:35
17:23
74.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Los guerreros de la libertad
23:09
24:42
67.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:29
29.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:25
19:22
20.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol sala: Copa del mundo femenina España - ...
13:30
15:02
62.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol sala: Copa del mundo femenina(d) España ...
22:07
23:26
53.000
0,4%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo femenino Japón ...
18:00
19:26
40.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
12:36
13:20
36.000
1,1%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo femenino Noruega ...
20:30
21:54
33.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El hombre del presidente
22:01
23:36
120.000
1,0%
Squirrel
Cine Jet Li es el mejor luchador
20:13
22:01
77.000
0,7%
Squirrel
Cine Sol rojo
18:13
20:13
67.000
0,8%
Squirrel
Cine El hombre del presidente 2
23:36
25:12
65.000
1,0%
Squirrel
Cine Muerte o victoria
16:40
18:13
60.000
0,8%
