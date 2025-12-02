FórmulaTV
'No somos nadie' recupera el 1,7% en Ten y 'La que se avecina' lidera con un 2,3% en FDF
'No somos nadie' recupera el 1,7% en Ten y 'La que se avecina' lidera con un 2,3% en FDF
Tres series de Nova y dos capítulos de 'Los Simpson' se cuelan en el Top 10.
Por |
Redacción Publicado:
Martes 2 Diciembre 2025 09:22 (hace 7 horas)
Audiencias Lunes 1 de Diciembre de 2025
'
La que se avecina' es lo más visto de la jornada con 310.000 espectadores con el capítulo 'Una presidenta capacitista, un mayorista decontruido y un intercambio epistolar' y lidera un Top 10 en el que se encuentra otro capítulo de esta ficción en FDF, dos de '. Por su parte, ' Los Simpson' en Neox y tres series de Nova No somos nadie' recupera el 1,7% y vuelve a ser lo más visto de Ten.
Ranking cadenas TDT Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Una presidenta capacitista, un ...
21:16
22:54
310.000
2,3%
Emanet
14:59
16:24
291.000
3,2%
Los Simpson
15:27
15:51
283.000
3,1%
Cuando me enamoro
20:00
21:32
280.000
2,5%
Tu cine
La promesa del pistolero
20:42
22:07
279.000
2,2%
Cine western
Comanche (Duelo de razas)
18:41
20:18
274.000
3,2%
Bright Minds
Las mil y una noches
22:02
23:09
270.000
2,1%
Los Simpson
15:51
16:16
259.000
2,9%
La que se avecina
Una ecofinca, un obus y una ...
15:56
17:41
249.000
3,1%
Sortilegio
16:25
18:15
247.000
3,2%
Ranking FDF (
2,4%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Una presidenta capacitista, un ...
21:16
22:54
310.000
2,3%
La que se avecina
Una ecofinca, un obus y una ...
15:56
17:41
249.000
3,1%
La que se avecina
Una secesion, una subpiña y ...
19:22
21:16
246.000
2,5%
La que se avecina
Un lanzamiento, un resbalón y ...
17:41
19:22
216.000
2,8%
La que se avecina
Sobornos, detenciones y un ...
14:15
15:56
207.000
2,4%
Ranking Energy (
2,1%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:17
26:12
222.000
2,5%
C. S. I.
Sexo, mentiras y larvas
19:19
20:17
166.000
1,9%
C. S. I.
Cielos inhóspitos
18:36
19:19
144.000
1,8%
Hawai 5.0
A la deriva
26:12
26:29
137.000
7,8%
C. S. I.
¿Quién eres?
15:44
16:38
137.000
1,6%
Ranking Nova (
2,0%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:59
16:24
291.000
3,2%
Cuando me enamoro
20:00
21:32
280.000
2,5%
Sortilegio
16:25
18:15
247.000
3,2%
Vino el amor
18:15
20:00
245.000
3,0%
Amor sin límite
21:32
22:06
242.000
1,8%
Ranking TRECE (
1,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine
La promesa del pistolero
20:42
22:07
279.000
2,2%
Cine western
Comanche (Duelo de razas)
18:41
20:18
274.000
3,2%
El cascabel
22:07
24:30
247.000
2,4%
Sesión doble
En busca del águila
16:56
18:38
167.000
2,2%
Sesión doble
La escapada de Sobibor
14:45
16:56
127.000
1,5%
Ranking Atreseries (
1,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds
Las mil y una noches
22:02
23:09
270.000
2,1%
Bright Minds
El ojo del dragón
20:55
22:02
238.000
1,9%
Hudson y Rex
20:02
20:55
227.000
2,2%
Hudson y Rex
19:12
20:02
215.000
2,5%
Bright Minds
30.000 pies
23:09
24:21
214.000
2,4%
Ranking DMAX (
1,7%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:59
22:22
192.000
1,4%
Joyas sobre ruedas
20:34
21:31
161.000
1,4%
Maravillas sagradas con Dennis Quaid
22:29
23:15
159.000
1,3%
Joyas sobre ruedas
19:45
20:34
145.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:54
140.000
1,1%
Ranking Neox (
1,6%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:27
15:51
283.000
3,1%
Los Simpson
15:51
16:16
259.000
2,9%
Los Simpson
15:03
15:27
223.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:16
16:36
214.000
2,5%
Los Simpson
14:18
14:43
202.000
2,7%
Ranking Divinity (
1,3%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Med
O calla para siempre
23:52
24:36
126.000
1,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:44
17:42
121.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:42
18:40
119.000
1,6%
Tu casa a juicio
19:24
20:20
116.000
1,3%
Tu casa a juicio
21:18
22:05
113.000
0,9%
Ranking Mega (España) (
1,2%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:49
17:43
168.000
2,2%
Vida bajo cero
17:43
18:30
149.000
2,0%
Vida bajo cero
15:56
16:49
145.000
1,7%
Vida bajo cero
18:30
19:18
126.000
1,6%
Vida bajo cero
15:01
15:56
117.000
1,3%
Ranking BEMADtv (
1,2%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Rain man (El hombre de la lluvia)
18:19
20:48
146.000
1,7%
Cine
Erin Brockovich
15:43
18:19
135.000
1,7%
Cine
El juramento
20:48
22:56
124.000
1,0%
Cine
300
22:56
24:59
83.000
1,0%
Cine
La pareja del año
13:58
15:43
56.000
0,7%
Ranking DKiss (
1,2%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
21:42
22:10
146.000
1,1%
Mi casa soñada
22:10
22:39
135.000
1,0%
Mi casa soñada
21:14
21:42
125.000
1,0%
Yo le corte el pene: Toda la verdad
23:07
24:02
109.000
1,1%
Mi casa soñada
22:39
23:06
108.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (
1,1%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:05
24:33
223.000
2,5%
La noche en 24h: Portada
Unai Sordo
22:03
23:05
203.000
1,6%
Informativo 24h
24:37
25:00
102.000
2,0%
Informativo 24h
21:43
22:00
92.000
0,7%
Telediario 1
14:57
15:36
78.000
0,9%
Ranking Boing (
0,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
15:15
15:36
162.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:42
158.000
2,1%
Harry Potter: Los magos de la repostería
18:29
20:06
79.000
0,9%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:10
17:32
73.000
1,0%
Los Thunderman
Jóvenes abandonados
22:12
22:33
50.000
0,4%
Ranking Paramount Network (
0,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Murdoch
Espíritus
16:13
17:09
141.000
1,7%
Los misterios de Murdoch
Una vinculación ...
17:09
18:06
114.000
1,5%
Los asesinatos de Midsomer
La flor y nata
18:06
20:02
110.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer
La espada de ...
20:02
22:00
108.000
0,9%
Hercules Poirot
La aventura de la cocinera de ...
15:10
16:13
106.000
1,2%
Ranking Ten (
0,9%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
135.000
1,7%
Caso cerrado
14:35
15:45
93.000
1,0%
Caso cerrado
20:42
21:47
83.000
0,7%
Caso cerrado
21:47
22:44
73.000
0,5%
Caso cerrado
19:45
20:42
60.000
0,6%
Ranking Clan TVE (
0,6%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Olmos y Robles: Una pareja de ley
El misterio de ...
23:50
24:58
67.000
1,0%
Olmos y Robles: Una pareja de ley
En barrica no ...
22:41
23:50
66.000
0,6%
La tarde Clan
16:29
20:39
57.000
0,7%
Olmos y Robles: Una pareja de ley
En tumba ...
24:58
26:04
56.000
1,9%
Aprendemos en clan: Team total
20:40
21:31
56.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (
0,5%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Élite
21:35
23:09
82.000
0,6%
Cine
El corsario escarlata
15:35
17:23
74.000
0,9%
Cine
Los guerreros de la libertad
23:09
24:42
67.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:35
21:29
29.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:25
19:22
20.000
0,3%
Ranking Teledeporte (
0,4%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol sala: Copa del mundo femenina
España - ...
13:30
15:02
62.000
0,9%
Fútbol sala: Copa del mundo femenina(d)
España ...
22:07
23:26
53.000
0,4%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino
Japón ...
18:00
19:26
40.000
0,5%
Estudio estadio: El debate
12:36
13:20
36.000
1,1%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino
Noruega ...
20:30
21:54
33.000
0,3%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Lunes, 1 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El hombre del presidente
22:01
23:36
120.000
1,0%
Cine
Jet Li es el mejor luchador
20:13
22:01
77.000
0,7%
Cine
Sol rojo
18:13
20:13
67.000
0,8%
Cine
El hombre del presidente 2
23:36
25:12
65.000
1,0%
Cine
Muerte o victoria
16:40
18:13
60.000
0,8%
