'No somos nadie' recupera el 1,7% en Ten y 'La que se avecina' lidera con un 2,3% en FDF

Por Redacción |

'La que se avecina' es lo más visto de la jornada con 310.000 espectadores con el capítulo 'Una presidenta capacitista, un mayorista decontruido y un intercambio epistolar' y lidera un Top 10 en el que se encuentra otro capítulo de esta ficción en FDF, dos de 'Los Simpson' en Neox y tres series de Nova. Por su parte, 'No somos nadie' recupera el 1,7% y vuelve a ser lo más visto de Ten.

[cimg][img=Agustín, Amador, Antonio y Bruno en el capítulo de 'La que se avecina'https://www.formulatv.com/images/noticias/135700/135790/1_we2kWv7FBxR0mi6EsY34HgJcPUaqLt8N9.jpg[/img]Agustín, Amador, Antonio y Bruno en el capítulo de 'La que se avecina'[/cimg]