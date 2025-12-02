'La revuelta' (12,3%), las 'Tentaciones' (12,1%) y 'El hormiguero' (12,1%) ajustan al máximo su coincidencia

Por Redacción | |

El gran enfrentamiento del lunes 1 de diciembre se ha vivido en el access. La consolidación de 'La isla de las tentaciones' en esa franja se ha demostrado como una auténtica amenaza para las dos ofertas más consagradas, 'El hormiguero' y 'La revuelta', hasta llegar al punto de situarse en todas en un plano de máxima igualdad. En ese choque tan reñido, que se aprecia en la coincidencia estricta entre las 21:55 y las 23:03, es el formato de David Broncano el que se erige vencedor con un 12,3%, aunque sus dos grandes rivales no se quedan muy rezagados.

En ese intervalo de tiempo, tanto 'El hormiguero' como 'La isla de las tentaciones' amasan un 12,1%, en lo que supone un descenso especialmente notorio para el programa de Pablo Motos, que en su emisión completa pierde -2,3 puntos al anotar un 12,2%. Mientras tanto, 'La revuelta' firma un 12,1% en el cómputo general de su última entrega y las 'Tentaciones', un 11,8%.

En cambio, el reality de Telecinco no tiene rival en el prime time, donde consigue arrasar tras el ajustado duelo con 'Ena' de la semana previa. Y es que el formato de Cuarzo domina con un descendente, aunque imbatible, 16,1% ante el 12,6% que logra el tercer episodio de la serie de La 1, que experimenta una pronunciada caída pese a ubicarse por encima de los 1,2 millones de espectadores. Por su parte, 'Renacer' no pasa de un 9,1% y 'El taquillazo' (7,1%) de laSexta se impone a 'El Blockbuster' (5,2%) de Cuatro.

'Ena' pierde fuelle en su segunda semana, pero se mantiene en el doble dígito

Prime time

'Cifras y letras' iguala su máximo de espectadores con una media de 937.000

'Ena' (12,6%) desciende -4,4 puntos con respecto a su estreno

'Renacer' (9,1%) pierde -0,1 puntos

La 1

La revuelta Luis Tosar - Jeanette 1.609.000 12,1% Ena: La reina Victoria Eugenia Justo y necesario 1.234.000 12,6%

La 2

Cifras y letras604.000 4,8% Cifras y letras937.000 6,9% Cine clásico Casino 325.000 3,5%

Antena 3

El hormiguero Javier Veiga y Guillermo Francella 1.607.000 12,2% Renacer705.000 9,1%

Cuatro

First Dates770.000 5,9% First Dates871.000 6,8% El Blockbuster Transporter 3 373.000 5,2%

Telecinco

La isla de las tentaciones: Express1.548.000 11,8% La isla de las tentaciones1.351.000 16,1%

laSexta

laSexta clave570.000 4,7% El intermedio950.000 7,2% El taquillazo Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás 535.000 7,1%

'Renacer' arranca el mes de diciembre ubicada en el unidítigo

Late night

La docuserie de Victoria Eugenia crece en espectadores, pero al cambiar de hora cae a un 12,6% (-4,8 puntos)

La reposición de 'Renacer' asciende a un 6,5% (+0,5 puntos)

El cine nocturno de laSexta se refuerza +2,1 puntos a un 6,8%

La 1

Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico812.000 12,6% Ena: La reina Victoria Eugenia Bodas de sangre 314.000 9,7% Ena: La reina Victoria Eugenia Del rosa al negro 203.000 11,0%

La 2

Cine Tora! Tora! Tora! 93.000 3,6%

Antena 3

Renacer182.000 6,5%

Cuatro

Alert: Unidad de personas desaparecidas Shannon 99.000 3,9% El desmarque: Madrugada55.000 3,1%

Telecinco

Gran Hermano: Última hora497.000 10,8% Gran Hermano: La casa en directo279.000 9,6% Gran Madrid show121.000 6,4%

laSexta

Cine Mortal Kombat (2021) 163.000 6,8%

'Valle Salvaje' consigue liderar a lo largo de su franja

Sobremesa y tarde

'Valle Salvaje' (11,8% y +1,4 puntos) y 'La promesa' (13,1% y +1,8 puntos) lideran en sus respectivas franjas

'Pasapalabra' arrasa con un extraordinario 21,5% (+0,3 puntos)

'El tiempo justo' (8,8%) se deja -0,7 puntos

La 1

Directo al grano923.000 11,4% Valle Salvaje891.000 11,8% La promesa1.064.000 13,1% Malas lenguas1.160.000 12,6% Aquí la Tierra1.459.000 13,6%

La 2

Saber y ganar582.000 6,5% Grandes documentales322.000 4,1% Incluye: - México indómito333.000 4,1% - Salvajes298.000 4,0% Malas lenguas563.000 7,2% Espacios increíbles La aventura en Alaska de George Clarke 184.000 2,0% Reformas extraordinarias de George Clarke222.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.245.000 14,7% Y ahora, Sonsoles834.000 10,4% Pasapalabra2.280.000 21,5%

Cuatro

Todo es mentira470.000 5,8% Lo sabe, no lo sabe464.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo700.000 8,8% El diario de Jorge744.000 9,1% Agárrate al sillón866.000 8,3%

laSexta

Zapeando430.000 5,1% Más vale tarde547.000 6,9%

'Mañaneros 360' es clave para que La 1 brille en el horario matutino

Mañana

La 1

La hora de La 1372.000 18,8% Mañaneros 360520.000 17,5% Mañaneros 3607.000 0,1% Mañaneros 360954.000 12,1%

La 2

Zoom net9.000 1,3% Yo soy de FP16.000 1,6% Caravana educativa11.000 0,8% Animales con cámaras Océanos 19.000 1,0% Ciberdelitos10.000 0,5% Aquí hay trabajo16.000 0,7% La aventura del saber19.000 0,8% Caravana educativa11.000 0,5% Zoom tendencias7.000 0,3% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Potters Bar a Cardington 20.000 0,8% El western de La 2 Lo quiero muerto 67.000 2,0% El cazador89.000 1,4% Saber y ganar189.000 2,1%

Antena 3

Espejo público299.000 11,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Empanada vegetal de pimiento, berenjena y cebolla 831.000 17,7% La ruleta de la suerte1.639.000 22,9%

Cuatro

Love shopping TV8.000 0,9% ¡Toma salami! Animales en serie 15.000 1,2% Alerta cobra Fiesta familiar 21.000 1,3% Alerta cobra La última noche 34.000 1,7% Alerta cobra Salta 56.000 2,5% En boca de todos219.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica202.000 11,7% El programa de Ana Rosa371.000 14,8% Vamos a ver574.000 9,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante16.000 2,5% Aruser@s el humorning205.000 14,8% Aruser@s318.000 14,2% Al rojo vivo284.000 8,2% Incluye: - Entrevista Mónica García 239.000 9,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es el contenido más visto de toda la jornada con una media de 2,582 millones de espectadores, dando lugar a un 20,7% de cuota de pantalla para superar así a 'Telediario 2' (13%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (7,4%). En la edición previa, Antena 3 también lidera al rubricar un 23,6% frente al telediario de RTVE (16%) y el del dial azul de Mediaset España (9,2%).

La 1

Telediario matinal126.000 16,8% Telediario 11.464.000 16,0% Telediario 21.610.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana158.000 13,9% Antena 3 Noticias 12.158.000 23,6% Antena 3 Noticias 22.582.000 20,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1452.000 6,5% El desmarque Cuatro 1342.000 3,8% Noticias Cuatro 2529.000 5,3%

Telecinco

El matinal60.000 9,2% El matinal117.000 10,2% Informativos Telecinco 15:00844.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00917.000 7,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h654.000 8,2% laSexta Noticias: Jugones455.000 4,9% laSexta Noticias 20h770.000 7,7%

