La copa de España de fútbol sala brilla en TDP, pero el cine de Trece alcanza lo más visto

Energy es la cadena líder del domingo al promediar un 2,3%. Además, coloca tres episodio de ' The Rookie' en el top 10. Sin embargo, lo más visto del día es para Trece con 'Vaya par de gemelos', que marca un 3,7% y 327.000 espectadores. La cadena también introduce las otras dos entregas del cine de la tarde en el ranking.
Por otro lado, TDP destaca con cuatro de las 10 emisiones del top. Las más vistas pertenecen a la final de la Copa de España de fútbol sala disputada entre Jaén y Barcelona.
La prórroga cosecha un 3,1%, pero los penalties se elevan a la segunda posición con un 3,2%. Las otras dos emisiones de TDP son para el Campeonato del mundo de pista cubierta de atletismo.
Fotograma de '¡Vaya par de gemelos!'
Ranking cadenas TDT Domingo, 22 de Marzo de 2026
2,3%
2,1%
2,1%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,6% Ranking programas TDT Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine
Vaya par de gemelos
18:00
19:46
327.000
3,7%
Penaltis fútbol sala: Copa de España ...
20:12
20:20
319.000
3,2%
The Rookie
22:22
23:02
312.000
2,5%
Prórroga fútbol sala: Copa de España ...
19:57
20:12
308.000
3,1%
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
20:22
21:06
301.000
2,7%
The Rookie
23:02
23:59
294.000
3,1%
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
19:36
19:42
292.000
3,2%
Tu cine
Dos mulas y una mujer
19:46
22:02
290.000
2,5%
Viva el cine español.tv
Vente a ligar al ...
16:20
18:00
245.000
2,8%
The Rookie
Hora de la muerte
21:26
22:22
244.000
1,9%
Ranking Energy (
2,3%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie
22:22
23:02
312.000
2,5%
The Rookie
23:02
23:59
294.000
3,1%
The Rookie
Hora de la muerte
21:26
22:22
244.000
1,9%
The Rookie
Hawke
19:27
20:23
212.000
2,2%
The Rookie
El acompañante
20:23
21:26
198.000
1,7%
Ranking FDF (
2,1%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Un bodorrio tóxico, un ...
14:54
16:52
230.000
2,6%
El pueblo
16:52
18:29
195.000
2,3%
La que se avecina
Una dispensa, un fetus in fetu ...
20:15
22:15
191.000
1,6%
Cine
La protectora (2019)
22:20
24:05
134.000
1,3%
La que se avecina
Un empresario desbordado, un ...
18:29
20:15
134.000
1,5%
Ranking TRECE (
2,1%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine
Vaya par de gemelos
18:00
19:46
327.000
3,7%
Tu cine
Dos mulas y una mujer
19:46
22:02
290.000
2,5%
Viva el cine español.tv
Vente a ligar al ...
16:20
18:00
245.000
2,8%
Cine
El temerario Ives
22:02
23:43
196.000
1,7%
Viva el cine español.tv
Manolo la nuit
14:42
16:20
188.000
2,1%
Ranking Neox (
1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine
La vuelta al mundo en 80 días (Around the ...
19:48
22:03
204.000
1,8%
Los Simpson
14:25
14:50
194.000
2,6%
Los Simpson
14:50
15:18
173.000
2,0%
Cine
Timeline
17:38
19:47
170.000
1,9%
Cine
Looper
15:18
17:38
168.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (
1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario fin semana 1
14:57
15:43
165.000
1,8%
Deportes 2
21:48
21:56
149.000
1,1%
Fin de semana 24h
22:00
22:28
145.000
1,1%
Deportes 1
15:43
15:49
145.000
1,5%
Fin de semana 24h: En directo
Fernando ...
11:07
11:12
141.000
4,1%
Ranking Teledeporte (
1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Penaltis fútbol sala: Copa de España ...
20:12
20:20
319.000
3,2%
Prórroga fútbol sala: Copa de España ...
19:57
20:12
308.000
3,1%
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
20:22
21:06
301.000
2,7%
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
19:36
19:42
292.000
3,2%
Fútbol sala: Copa de España ...
18:03
19:57
212.000
2,4%
Ranking DMAX (
1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Control de fronteras: España
22:01
22:23
206.000
1,6%
Control de fronteras: España
21:31
21:53
199.000
1,5%
Control de fronteras: España
22:30
22:52
183.000
1,5%
Control de carreteras
21:01
21:23
160.000
1,3%
Aventura en pelotas: Bienvenidos a África ...
15:00
15:58
157.000
1,7%
Ranking Divinity (
1,5%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños
Danielle y Chad
20:23
21:24
131.000
1,2%
La casa de mis sueños
21:24
22:22
124.000
1,0%
Tu casa a juicio
11:00
11:49
118.000
3,5%
Tu casa a juicio
10:15
11:00
115.000
3,6%
La casa de mis sueños
Mark y Priscilla
17:47
18:41
114.000
1,3%
Ranking Atreseries (
1,5%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el trópico
Bosque de reculee
22:09
23:07
177.000
1,4%
Crimen en el paraíso
16:36
22:09
148.000
1,5%
Crimen en el trópico
Trenelle Citron
23:07
24:04
143.000
1,6%
Regreso al paraíso
15:38
16:36
141.000
1,5%
Crimen en el trópico
La digue
24:04
25:01
85.000
1,5%
Ranking BEMADtv (
1,5%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine
Bandidas
18:25
19:55
187.000
2,1%
Cine
Dragonfly: La sombra de la libélula
22:21
24:09
160.000
1,5%
Cine
Conan el bárbaro
19:55
22:15
153.000
1,3%
Cine
La leyenda del Zorro
15:38
18:25
144.000
1,6%
Mad Movie presentación
Dragonfly: La sombra de ...
22:15
22:21
137.000
1,0%
Ranking Mega (España) (
1,2%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
155.000
4,0%
El chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
147.000
1,9%
Batalla de restaurantes
22:21
23:45
139.000
1,2%
Batalla de restaurantes
21:01
22:21
131.000
1,0%
Pesadilla en la cocina
19:47
21:01
108.000
1,0%
Ranking DKiss (
1,2%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:05
23:03
128.000
1,0%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:07
22:05
124.000
1,0%
Mi vida con 300 kilos
La historia de ...
19:19
21:07
108.000
1,1%
Naked Attraction
23:04
24:09
90.000
1,0%
Mi reforma es un desastre
16:42
17:41
79.000
0,9%
Ranking Nova (
1,0%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:02
21:54
120.000
0,9%
La tormenta
20:03
21:02
113.000
1,1%
Vera
El manto de barro
22:00
23:47
105.000
0,9%
Me atrevo a amarte
15:33
18:00
94.000
1,1%
Vera
Sangre y hueso
23:47
25:28
89.000
1,7%
Ranking Squirrel (
1,0%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Testigo final
22:03
23:29
106.000
0,9%
Cine
Esencia de mujer
19:33
22:03
99.000
0,9%
Cine
Hi-lo country
15:27
17:14
87.000
1,0%
Cine
Un extraño en Sugarcreek
12:35
14:02
73.000
1,6%
Cine
Retrato de una dama
17:14
19:33
69.000
0,8%
Ranking Clan TVE (
0,8%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de muñecas de Gabby
11:09
11:31
117.000
3,5%
Cine
Percy Jackson y el ladrón del rayo
21:07
22:54
98.000
0,8%
Bluey
10:40
10:47
96.000
2,9%
La casa de muñecas de Gabby
10:48
11:09
91.000
2,7%
Bluey
10:33
10:40
84.000
2,6%
Ranking Ten (
0,7%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:54
15:46
101.000
1,1%
Hashtag asesinato
25:38
26:28
85.000
3,9%
Hashtag asesinato
23:49
24:39
85.000
1,3%
Crimenes en Los Ángeles
La tragedia de un ...
21:57
22:51
85.000
0,7%
Hashtag asesinato
24:39
25:38
77.000
2,0%
Ranking Boing (
0,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
10:21
10:31
165.000
5,3%
Doraemon, el gato cósmico
10:10
10:21
154.000
5,1%
Doraemon, el gato cósmico
09:55
10:05
126.000
4,3%
Doraemon, el gato cósmico
10:36
10:49
124.000
3,8%
Doraemon, el gato cósmico
09:29
09:40
112.000
4,5%