La copa de España de fútbol sala brilla en TDP, pero el cine de Trece alcanza lo más visto

Por Redacción |

Energy es la cadena líder del domingo al promediar un 2,3%. Además, coloca tres episodio de 'The Rookie' en el top 10. Sin embargo, lo más visto del día es para Trece con 'Vaya par de gemelos', que marca un 3,7% y 327.000 espectadores. La cadena también introduce las otras dos entregas del cine de la tarde en el ranking.

Por otro lado, TDP destaca con cuatro de las 10 emisiones del top. Las más vistas pertenecen a la final de la Copa de España de fútbol sala disputada entre Jaén y Barcelona. La prórroga cosecha un 3,1%, pero los penalties se elevan a la segunda posición con un 3,2%. Las otras dos emisiones de TDP son para el Campeonato del mundo de pista cubierta de atletismo.

Fotograma de '¡Vaya par de gemelos!'