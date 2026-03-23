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AUDIENCIAS TDT 22 DE MARZO

La copa de España de fútbol sala brilla en TDP, pero el cine de Trece alcanza lo más visto

Energy (2,3%), la cadena líder, coloca tres episodios de 'The Rookie' en el ranking.

La copa de España de fútbol sala brilla en TDP, pero el cine de Trece alcanza lo más visto
©Futsal RFEF
Por RedacciónPublicado: Lunes 23 Marzo 2026 09:53 (hace 12 horas)

Audiencias Domingo 22 de Marzo de 2026

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Energy es la cadena líder del domingo al promediar un 2,3%. Además, coloca tres episodio de 'The Rookie' en el top 10. Sin embargo, lo más visto del día es para Trece con 'Vaya par de gemelos', que marca un 3,7% y 327.000 espectadores. La cadena también introduce las otras dos entregas del cine de la tarde en el ranking.

Por otro lado, TDP destaca con cuatro de las 10 emisiones del top. Las más vistas pertenecen a la final de la Copa de España de fútbol sala disputada entre Jaén y Barcelona. La prórroga cosecha un 3,1%, pero los penalties se elevan a la segunda posición con un 3,2%. Las otras dos emisiones de TDP son para el Campeonato del mundo de pista cubierta de atletismo.

Fotograma de &#39;¡Vaya par de gemelos!&#39;
Fotograma de '¡Vaya par de gemelos!'
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Domingo, 22 de Marzo de 2026

Energy 2,3%

FDF 2,1%

TRECE 2,1%

Neox 1,6%

Canal 24 Horas 1,6%

Teledeporte 1,6%

DMAX 1,6%

Divinity 1,5%

Atreseries 1,5%

BEMADtv 1,5%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,2%

Nova 1,0%

Real Madrid TV 1,0%

Squirrel 1,0%

Clan TVE 0,8%

Ten 0,7%

Boing 0,6%

Ranking programas TDT Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Vaya par de gemelos
18:00
19:46
327.000
3,7%
Teledeporte
Penaltis fútbol sala: Copa de España ...
20:12
20:20
319.000
3,2%
Energy
The Rookie
22:22
23:02
312.000
2,5%
Teledeporte
Prórroga fútbol sala: Copa de España ...
19:57
20:12
308.000
3,1%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
20:22
21:06
301.000
2,7%
Energy
The Rookie
23:02
23:59
294.000
3,1%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
19:36
19:42
292.000
3,2%
TRECE
Tu cine Dos mulas y una mujer
19:46
22:02
290.000
2,5%
TRECE
Viva el cine español.tv Vente a ligar al ...
16:20
18:00
245.000
2,8%
Energy
The Rookie Hora de la muerte
21:26
22:22
244.000
1,9%

Ranking Energy (2,3%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
22:22
23:02
312.000
2,5%
Energy
The Rookie
23:02
23:59
294.000
3,1%
Energy
The Rookie Hora de la muerte
21:26
22:22
244.000
1,9%
Energy
The Rookie Hawke
19:27
20:23
212.000
2,2%
Energy
The Rookie El acompañante
20:23
21:26
198.000
1,7%

Ranking FDF (2,1%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un bodorrio tóxico, un ...
14:54
16:52
230.000
2,6%
FDF
El pueblo
16:52
18:29
195.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
20:15
22:15
191.000
1,6%
FDF
Cine La protectora (2019)
22:20
24:05
134.000
1,3%
FDF
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
18:29
20:15
134.000
1,5%

Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Vaya par de gemelos
18:00
19:46
327.000
3,7%
TRECE
Tu cine Dos mulas y una mujer
19:46
22:02
290.000
2,5%
TRECE
Viva el cine español.tv Vente a ligar al ...
16:20
18:00
245.000
2,8%
TRECE
Cine El temerario Ives
22:02
23:43
196.000
1,7%
TRECE
Viva el cine español.tv Manolo la nuit
14:42
16:20
188.000
2,1%

Ranking Neox (1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine La vuelta al mundo en 80 días (Around the ...
19:48
22:03
204.000
1,8%
Neox
Los Simpson
14:25
14:50
194.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:50
15:18
173.000
2,0%
Neox
Cine Timeline
17:38
19:47
170.000
1,9%
Neox
Cine Looper
15:18
17:38
168.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario fin semana 1
14:57
15:43
165.000
1,8%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:48
21:56
149.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:28
145.000
1,1%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:43
15:49
145.000
1,5%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h: En directo Fernando ...
11:07
11:12
141.000
4,1%

Ranking Teledeporte (1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Penaltis fútbol sala: Copa de España ...
20:12
20:20
319.000
3,2%
Teledeporte
Prórroga fútbol sala: Copa de España ...
19:57
20:12
308.000
3,1%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
20:22
21:06
301.000
2,7%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta ...
19:36
19:42
292.000
3,2%
Teledeporte
Fútbol sala: Copa de España ...
18:03
19:57
212.000
2,4%

Ranking DMAX (1,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
22:01
22:23
206.000
1,6%
DMAX
Control de fronteras: España
21:31
21:53
199.000
1,5%
DMAX
Control de fronteras: España
22:30
22:52
183.000
1,5%
DMAX
Control de carreteras
21:01
21:23
160.000
1,3%
DMAX
Aventura en pelotas: Bienvenidos a África ...
15:00
15:58
157.000
1,7%

Ranking Divinity (1,5%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Danielle y Chad
20:23
21:24
131.000
1,2%
Divinity
La casa de mis sueños
21:24
22:22
124.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
11:00
11:49
118.000
3,5%
Divinity
Tu casa a juicio
10:15
11:00
115.000
3,6%
Divinity
La casa de mis sueños Mark y Priscilla
17:47
18:41
114.000
1,3%

Ranking Atreseries (1,5%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Bosque de reculee
22:09
23:07
177.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el paraíso
16:36
22:09
148.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el trópico Trenelle Citron
23:07
24:04
143.000
1,6%
Atreseries
Regreso al paraíso
15:38
16:36
141.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el trópico La digue
24:04
25:01
85.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Bandidas
18:25
19:55
187.000
2,1%
BEMADtv
Cine Dragonfly: La sombra de la libélula
22:21
24:09
160.000
1,5%
BEMADtv
Cine Conan el bárbaro
19:55
22:15
153.000
1,3%
BEMADtv
Cine La leyenda del Zorro
15:38
18:25
144.000
1,6%
BEMADtv
Mad Movie presentación Dragonfly: La sombra de ...
22:15
22:21
137.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
155.000
4,0%
Mega (España)
El chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
147.000
1,9%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:21
23:45
139.000
1,2%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:01
22:21
131.000
1,0%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:47
21:01
108.000
1,0%

Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:05
23:03
128.000
1,0%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:07
22:05
124.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:19
21:07
108.000
1,1%
DKiss
Naked Attraction
23:04
24:09
90.000
1,0%
DKiss
Mi reforma es un desastre
16:42
17:41
79.000
0,9%

Ranking Nova (1,0%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:02
21:54
120.000
0,9%
Nova
La tormenta
20:03
21:02
113.000
1,1%
Nova
Vera El manto de barro
22:00
23:47
105.000
0,9%
Nova
Me atrevo a amarte
15:33
18:00
94.000
1,1%
Nova
Vera Sangre y hueso
23:47
25:28
89.000
1,7%

Ranking Squirrel (1,0%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Testigo final
22:03
23:29
106.000
0,9%
Squirrel
Cine Esencia de mujer
19:33
22:03
99.000
0,9%
Squirrel
Cine Hi-lo country
15:27
17:14
87.000
1,0%
Squirrel
Cine Un extraño en Sugarcreek
12:35
14:02
73.000
1,6%
Squirrel
Cine Retrato de una dama
17:14
19:33
69.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:09
11:31
117.000
3,5%
Clan TVE
Cine Percy Jackson y el ladrón del rayo
21:07
22:54
98.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
10:40
10:47
96.000
2,9%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
10:48
11:09
91.000
2,7%
Clan TVE
Bluey
10:33
10:40
84.000
2,6%

Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:54
15:46
101.000
1,1%
Ten
Hashtag asesinato
25:38
26:28
85.000
3,9%
Ten
Hashtag asesinato
23:49
24:39
85.000
1,3%
Ten
Crimenes en Los Ángeles La tragedia de un ...
21:57
22:51
85.000
0,7%
Ten
Hashtag asesinato
24:39
25:38
77.000
2,0%

Ranking Boing (0,6%) - Domingo, 22 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:21
10:31
165.000
5,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:10
10:21
154.000
5,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:55
10:05
126.000
4,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:36
10:49
124.000
3,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:29
09:40
112.000
4,5%
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