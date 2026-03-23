El cine de La 1 (12,9%) lidera, 'Supervivientes' (12,4%) sube y 'Lo de Évole' (10,1%) brilla con Marc Giró

Audiencias Domingo 22 de Marzo de 2026
11,1%
9,5%
8,8%
6,3%
6,1%
2,6%
2,3%
2,1%
2,1%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,6%
0,0%
0,0%
La 1 dedicó su jornada del domingo al personaje de Indiana Jones. En la tarde emitió dos películas, pero en la noche lanzó 'Indiana Jones y el dial del destino', la última entrega del aventurero al que da vida Harrison Ford. El filme reunió a un 12,9%, convirtiéndose en la opción líder de la noche y superando ampliamente a los comicios de Castilla y León y a la película de la semana pasada.
Lo que también lideró su franja fue 'Supervivientes: Conexión Honduras', que anotó un 12,4%. Con este dato, consigue ascender +0,5 puntos en una semana. Por otro lado, laSexta recibió a Marc Giró a través de un doble programa de 'Lo de Évole'. La primera parte sumó un 9,6%, mientras que la segunda se elevó a un 10,7%.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Y entre todos estos buenos datos está 'Una nueva vida', que baja al unidígito. La ficción turca se ve afectada por la competencia y marca un 9,5% al perder -1,2 puntos. 'Cuarto milenio' firma un 5,4%, tan solo cediendo -0,1 puntos en 7 días. En cuanto a La 2, el recuerdo a Rocío Dúrcal cosecha un 3,9% y 'Zero dramas' se hace con un 2,5%, es decir, -1 punto en tanto al domingo anterior.
Marc Giró comienza su andadura en laSexta en 'Lo de Évole'
Prime time
- El cine de La 1 triunfa con un 12,9%
- Mejoría de +0,5 puntos para 'Conexión Honduras' (12,4%)
- Marc Giró despierta interés con su aterrizaje en laSexta al promediar un 10,1% en las entregas de 'Lo de Évole'
- -0,1 puntos desciende 'Cuarto milenio' (5,4%)
- 'Una nueva vida' anota un 9,5% tras bajar -1,2 puntos
Película de la semana 1.331.000 12,9%
Imprescindibles506.000 3,9%
Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada509.000 3,9%
Zero dramas268.000 2,5%
Tesoros de la tele 93.000 1,9%
Una nueva vida910.000 9,5%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21496.000 3,9%
Cuarto milenio579.000 5,4%
Supervivientes: Conexión Honduras967.000 12,4%
Lo de Évole 1.251.000 9,6%
Lo de Évole 1.240.000 10,7%
Lo de Évole 399.000 5,3%
Sandra Barneda lee una información de 'Supervivientes' en 'Conexión Honduras'
Late night
- La película de La 1 marca un 8,6%
- 6,1% firma 'Una nueva vida' con su capítulo repetido (+1,5)
- Las reposiciones de 'Lo de Évole' marcan un 4,2% y un 2,5%
- -2,1 puntos pierde 'Cuarto milenio' en su reposición
Cine 309.000 8,6%
Diario América 24h107.000 6,4%
Bardem, las metamorfosis43.000 2,2%
Una nueva vida179.000 6,1%
Cuarto milenio162.000 4,8%
Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)967.000 12,4%
Gran Madrid show190.000 10,7%
Lo de Évole 157.000 4,2%
Lo de Évole 55.000 2,5%
'El incidente' cosecha en Cuatro un 8%
Sobremesa y tarde
- Indiana Jones también destaca en la tarde de La 1: 12,1% y 10,8%
- '¡Allá tú!' (9,5%) crece +0,7 puntos
- Todas las sesiones de 'Multicine' bajan
- +0,2 puntos asciende 'La Roca', que firma un 5,4%
- 'El incidente' destaca en 'Home cinema' al subir +0,8 puntos a un 8%
Aventura Jones 1.060.000 12,1%
Aventura Jones 2 951.000 10,8%
Sesión de tarde 1.012.000 10,0%
Saber y ganar: Fin de semana375.000 4,0%
Grandes documentales216.000 2,5%
Zambia salvaje 200.000 2,3%
Focas, unos mamíferos con mucho carácter228.000 2,7%
Persiguiendo la lluvia 221.000 2,6%
Documentales de La 2212.000 2,3%
El Titanic: ¿Se podría haber evitado el naufragio?212.000 2,3%
España sin asfalto 222.000 2,3%
Crecemos juntas: La serie209.000 2,0%
Ríos 286.000 2,4%
Multicine 998.000 11,4%
Multicine 2 853.000 9,7%
Multicine 3 697.000 6,9%
Home cinema 715.000 8,0%
Home cinema 2 581.000 6,6%
Fiesta754.000 8,5%
¡Allá tú!995.000 9,5%
La Roca480.000 5,4%
Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, al frente de 'D Corazón'
Mañana
- +0,9 puntos recupera 'D Corazón', que sube al 9,6%
- 'El precio justo' (6,6%) cae -1,5 puntos
- 16,7% para la reposición de 'La ruleta de la suerte', que cede -0,5 puntos
Agrosfera161.000 20,1%
Viaje al centro de la tele 331.000 10,3%
Viaje al centro de la tele 365.000 11,0%
Viaje al centro de la tele 389.000 10,8%
D Corazón571.000 9,6%
El Sistema Solar 22.000 2,2%
Los conciertos de La 2 29.000 1,8%
Medina34.000 1,5%
Buenas noticias tv53.000 2,1%
Shalom48.000 1,8%
Últimas preguntas95.000 3,2%
El día del señor221.000 6,6%
Santa misa225.000 6,7%
Pueblo de Dios 110.000 3,4%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista82.000 2,4%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista104.000 2,8%
Flash moda70.000 1,6%
El escarabajo verde 124.000 2,3%
¡Qué animal! 112.000 1,5%
Saber y ganar: Fin de semana123.000 1,4%
Los más...70.000 3,4%
Los más divertidos especial niños69.000 3,4%
Centímetros cúbicos127.000 4,1%
Los más...89.000 2,6%
Vídeos, vídeos89.000 2,6%
El 1%173.000 5,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 373.000 9,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 538.000 11,1%
La ruleta de la suerte1.184.000 16,7%
Love shopping tv3.000 0,4%
¡Toma salami! 19.000 2,4%
¡Toma salami! 32.000 3,2%
Volando voy 127.000 7,2%
Volando voy 291.000 9,4%
Viajeros Cuatro 293.000 8,7%
Viajeros Cuatro 308.000 7,1%
Miramimúsica2.000 0,2%
Enphorma4.000 0,4%
Love shopping tv4.000 0,3%
Got Talent España: Momentazos45.000 2,8%
Got Talent España228.000 7,4%
El precio justo256.000 6,3%
El precio justo443.000 6,6%
Equipo de investigación 66.000 6,4%
Aruser@s weekend182.000 7,6%
Equipo de investigación 197.000 5,9%
Equipo de investigación 184.000 5,4%
Equipo de investigación 293.000 6,7%
Informativos
'Antena 3 noticias 1 fin de semana' domina la sobremesa con un 19,9%, a bastante distancia de la competencia, pues 'Telediario fin de semana 1' marca un 12,4%. 'Informativos Telecinco Fin 15:00' queda por detrás con un 8,5%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' reúne a un 11,5% y tan solo supera a 'Telediario fin de semana 2' (11%) en medio punto. 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 9,2%.
Fin de semana 24h87.000 13,4%
Fin de semana 24h329.000 16,9%
Telediario fin semana 11.121.000 12,4%
Telediario fin semana 21.381.000 11,0%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.779.000 19,9%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.441.000 11,5%
Noticias Cuatro 1466.000 6,8%
El desmarque Cuatro 1312.000 3,5%
Noticias Cuatro 2770.000 7,5%
Informativos Telecinco 15:00761.000 8,5%
Informativos Telecinco 21:001.140.000 9,2%
laSexta noticias 14h469.000 6,9%
La sexta deportes 1398.000 4,6%
laSexta noticias 20h821.000 8,0%
La sexta deportes 2600.000 4,7%