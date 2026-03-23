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AUDIENCIAS DOMINGO 22 DE MARZO

El cine de La 1 (12,9%) lidera, 'Supervivientes' (12,4%) sube y 'Lo de Évole' (10,1%) brilla con Marc Giró

La primera parte del programa de Jordi Évole obtuvo un 9,6%, mientras que la segunda creció al 10,7%.

El cine de La 1 (12,9%) lidera, 'Supervivientes' (12,4%) sube y 'Lo de Évole' (10,1%) brilla con Marc Giró
Por RedacciónPublicado: Lunes 23 Marzo 2026 09:00 (hace 13 horas) | Última actualización: Lunes 23 Marzo 2026 10:06 (hace 12 horas)

Audiencias Domingo 22 de Marzo de 2026

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La 1 dedicó su jornada del domingo al personaje de Indiana Jones. En la tarde emitió dos películas, pero en la noche lanzó 'Indiana Jones y el dial del destino', la última entrega del aventurero al que da vida Harrison Ford. El filme reunió a un 12,9%, convirtiéndose en la opción líder de la noche y superando ampliamente a los comicios de Castilla y León y a la película de la semana pasada.

Lo que también lideró su franja fue 'Supervivientes: Conexión Honduras', que anotó un 12,4%. Con este dato, consigue ascender +0,5 puntos en una semana. Por otro lado, laSexta recibió a Marc Giró a través de un doble programa de 'Lo de Évole'. La primera parte sumó un 9,6%, mientras que la segunda se elevó a un 10,7%.

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Y entre todos estos buenos datos está 'Una nueva vida', que baja al unidígito. La ficción turca se ve afectada por la competencia y marca un 9,5% al perder -1,2 puntos. 'Cuarto milenio' firma un 5,4%, tan solo cediendo -0,1 puntos en 7 días. En cuanto a La 2, el recuerdo a Rocío Dúrcal cosecha un 3,9% y 'Zero dramas' se hace con un 2,5%, es decir, -1 punto en tanto al domingo anterior.

Marc Giró comienza su andadura en laSexta en &#39;Lo de Évole&#39;

Marc Giró comienza su andadura en laSexta en 'Lo de Évole'

Prime time

  • El cine de La 1 triunfa con un 12,9%
  • Mejoría de +0,5 puntos para 'Conexión Honduras' (12,4%)
  • Marc Giró despierta interés con su aterrizaje en laSexta al promediar un 10,1% en las entregas de 'Lo de Évole'
  • -0,1 puntos desciende 'Cuarto milenio' (5,4%)
  • 'Una nueva vida' anota un 9,5% tras bajar -1,2 puntos
La 1

Película de la semana 1.331.000 12,9%

La 2

Imprescindibles506.000 3,9%

Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada509.000 3,9%

Zero dramas268.000 2,5%

Tesoros de la tele 93.000 1,9%

Antena 3

Una nueva vida910.000 9,5%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21496.000 3,9%

Cuarto milenio579.000 5,4%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras967.000 12,4%

laSexta

Lo de Évole 1.251.000 9,6%

Lo de Évole 1.240.000 10,7%

Lo de Évole 399.000 5,3%

Sandra Barneda lee una información de &#39;Supervivientes&#39; en &#39;Conexión Honduras&#39;

Sandra Barneda lee una información de 'Supervivientes' en 'Conexión Honduras'

Late night

  • La película de La 1 marca un 8,6%
  • 6,1% firma 'Una nueva vida' con su capítulo repetido (+1,5)
  • Las reposiciones de 'Lo de Évole' marcan un 4,2% y un 2,5%
  • -2,1 puntos pierde 'Cuarto milenio' en su reposición
La 1

Cine 309.000 8,6%

Diario América 24h107.000 6,4%

La 2

Bardem, las metamorfosis43.000 2,2%

Antena 3

Una nueva vida179.000 6,1%

Cuatro

Cuarto milenio162.000 4,8%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)967.000 12,4%

Gran Madrid show190.000 10,7%

laSexta

Lo de Évole 157.000 4,2%

Lo de Évole 55.000 2,5%

&#39;El incidente&#39; cosecha en Cuatro un 8%

'El incidente' cosecha en Cuatro un 8%

Sobremesa y tarde

  • Indiana Jones también destaca en la tarde de La 1: 12,1% y 10,8%
  • '¡Allá tú!' (9,5%) crece +0,7 puntos
  • Todas las sesiones de 'Multicine' bajan
  • +0,2 puntos asciende 'La Roca', que firma un 5,4%
  • 'El incidente' destaca en 'Home cinema' al subir +0,8 puntos a un 8%
La 1

Aventura Jones 1.060.000 12,1%

Aventura Jones 2 951.000 10,8%

Sesión de tarde 1.012.000 10,0%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana375.000 4,0%

Grandes documentales216.000 2,5%

Zambia salvaje 200.000 2,3%

Focas, unos mamíferos con mucho carácter228.000 2,7%

Persiguiendo la lluvia 221.000 2,6%

Documentales de La 2212.000 2,3%

El Titanic: ¿Se podría haber evitado el naufragio?212.000 2,3%

España sin asfalto 222.000 2,3%

Crecemos juntas: La serie209.000 2,0%

Ríos 286.000 2,4%

Antena 3

Multicine 998.000 11,4%

Multicine 2 853.000 9,7%

Multicine 3 697.000 6,9%

Cuatro

Home cinema 715.000 8,0%

Home cinema 2 581.000 6,6%

Telecinco

Fiesta754.000 8,5%

¡Allá tú!995.000 9,5%

laSexta

La Roca480.000 5,4%

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, al frente de &#39;D Corazón&#39;

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, al frente de 'D Corazón'

Mañana

La 1

Agrosfera161.000 20,1%

Viaje al centro de la tele 331.000 10,3%

Viaje al centro de la tele 365.000 11,0%

Viaje al centro de la tele 389.000 10,8%

D Corazón571.000 9,6%

La 2

El Sistema Solar 22.000 2,2%

Los conciertos de La 2 29.000 1,8%

Medina34.000 1,5%

Buenas noticias tv53.000 2,1%

Shalom48.000 1,8%

Últimas preguntas95.000 3,2%

El día del señor221.000 6,6%

Santa misa225.000 6,7%

Pueblo de Dios 110.000 3,4%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista82.000 2,4%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista104.000 2,8%

Flash moda70.000 1,6%

El escarabajo verde 124.000 2,3%

¡Qué animal! 112.000 1,5%

Saber y ganar: Fin de semana123.000 1,4%

Antena 3

Los más...70.000 3,4%

Los más divertidos especial niños69.000 3,4%

Centímetros cúbicos127.000 4,1%

Los más...89.000 2,6%

Vídeos, vídeos89.000 2,6%

El 1%173.000 5,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 373.000 9,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 538.000 11,1%

La ruleta de la suerte1.184.000 16,7%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,4%

¡Toma salami! 19.000 2,4%

¡Toma salami! 32.000 3,2%

Volando voy 127.000 7,2%

Volando voy 291.000 9,4%

Viajeros Cuatro 293.000 8,7%

Viajeros Cuatro 308.000 7,1%

Telecinco

Miramimúsica2.000 0,2%

Enphorma4.000 0,4%

Love shopping tv4.000 0,3%

Got Talent España: Momentazos45.000 2,8%

Got Talent España228.000 7,4%

El precio justo256.000 6,3%

El precio justo443.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación 66.000 6,4%

Aruser@s weekend182.000 7,6%

Equipo de investigación 197.000 5,9%

Equipo de investigación 184.000 5,4%

Equipo de investigación 293.000 6,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' domina la sobremesa con un 19,9%, a bastante distancia de la competencia, pues 'Telediario fin de semana 1' marca un 12,4%. 'Informativos Telecinco Fin 15:00' queda por detrás con un 8,5%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' reúne a un 11,5% y tan solo supera a 'Telediario fin de semana 2' (11%) en medio punto. 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 9,2%.

La 1

Fin de semana 24h87.000 13,4%

Fin de semana 24h329.000 16,9%

Telediario fin semana 11.121.000 12,4%

Telediario fin semana 21.381.000 11,0%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.779.000 19,9%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.441.000 11,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1466.000 6,8%

El desmarque Cuatro 1312.000 3,5%

Noticias Cuatro 2770.000 7,5%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00761.000 8,5%

Informativos Telecinco 21:001.140.000 9,2%

laSexta

laSexta noticias 14h469.000 6,9%

La sexta deportes 1398.000 4,6%

laSexta noticias 20h821.000 8,0%

La sexta deportes 2600.000 4,7%

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