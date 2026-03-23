El cine de La 1 (12,9%) lidera, 'Supervivientes' (12,4%) sube y 'Lo de Évole' (10,1%) brilla con Marc Giró

Por Redacción | |

La 1 dedicó su jornada del domingo al personaje de Indiana Jones. En la tarde emitió dos películas, pero en la noche lanzó 'Indiana Jones y el dial del destino', la última entrega del aventurero al que da vida Harrison Ford. El filme reunió a un 12,9%, convirtiéndose en la opción líder de la noche y superando ampliamente a los comicios de Castilla y León y a la película de la semana pasada.

Lo que también lideró su franja fue 'Supervivientes: Conexión Honduras', que anotó un 12,4%. Con este dato, consigue ascender +0,5 puntos en una semana. Por otro lado, laSexta recibió a Marc Giró a través de un doble programa de 'Lo de Évole'. La primera parte sumó un 9,6%, mientras que la segunda se elevó a un 10,7%.

Y entre todos estos buenos datos está 'Una nueva vida', que baja al unidígito. La ficción turca se ve afectada por la competencia y marca un 9,5% al perder -1,2 puntos. 'Cuarto milenio' firma un 5,4%, tan solo cediendo -0,1 puntos en 7 días. En cuanto a La 2, el recuerdo a Rocío Dúrcal cosecha un 3,9% y 'Zero dramas' se hace con un 2,5%, es decir, -1 punto en tanto al domingo anterior.

Marc Giró comienza su andadura en laSexta en 'Lo de Évole'

Prime time

El cine de La 1 triunfa con un 12,9%

Mejoría de +0,5 puntos para 'Conexión Honduras' (12,4%)

Marc Giró despierta interés con su aterrizaje en laSexta al promediar un 10,1% en las entregas de 'Lo de Évole'

-0,1 puntos desciende 'Cuarto milenio' (5,4%)

'Una nueva vida' anota un 9,5% tras bajar -1,2 puntos

La 1

Película de la semana Indiana Jones y el dial del destino 1.331.000 12,9%

La 2

Imprescindibles506.000 3,9% Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada509.000 3,9% Zero dramas268.000 2,5% Tesoros de la tele Especial Rocío Dúrcal 93.000 1,9%

Antena 3

Una nueva vida910.000 9,5%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21496.000 3,9% Cuarto milenio579.000 5,4%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras967.000 12,4%

laSexta

Lo de Évole Marc Giró: Capítulo 1 1.251.000 9,6% Lo de Évole Marc Giró: Capítulo 2 1.240.000 10,7% Lo de Évole Lo de Julia 399.000 5,3%

Sandra Barneda lee una información de 'Supervivientes' en 'Conexión Honduras'

Late night

La película de La 1 marca un 8,6%

6,1% firma 'Una nueva vida' con su capítulo repetido (+1,5)

Las reposiciones de 'Lo de Évole' marcan un 4,2% y un 2,5%

-2,1 puntos pierde 'Cuarto milenio' en su reposición

La 1

Cine El secreto de una obsesión 309.000 8,6% Diario América 24h107.000 6,4%

La 2

Bardem, las metamorfosis43.000 2,2%

Antena 3

Una nueva vida179.000 6,1%

Cuatro

Cuarto milenio162.000 4,8%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)967.000 12,4% Gran Madrid show190.000 10,7%

laSexta

Lo de Évole Lo de Julia 157.000 4,2% Lo de Évole Rodrigo Cuevas 55.000 2,5%

'El incidente' cosecha en Cuatro un 8%

Sobremesa y tarde

Indiana Jones también destaca en la tarde de La 1: 12,1% y 10,8%

'¡Allá tú!' (9,5%) crece +0,7 puntos

Todas las sesiones de 'Multicine' bajan

+0,2 puntos asciende 'La Roca', que firma un 5,4%

'El incidente' destaca en 'Home cinema' al subir +0,8 puntos a un 8%

La 1

Aventura Jones En busca del arca perdida 1.060.000 12,1% Aventura Jones 2 Indiana Jones y el templo maldito 951.000 10,8% Sesión de tarde Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa 1.012.000 10,0%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana375.000 4,0% Grandes documentales216.000 2,5% Zambia salvaje Mitos de África 200.000 2,3% Focas, unos mamíferos con mucho carácter228.000 2,7% Persiguiendo la lluvia Sangre y polvo 221.000 2,6% Documentales de La 2212.000 2,3% El Titanic: ¿Se podría haber evitado el naufragio?212.000 2,3% España sin asfalto El último año de Carlos V 222.000 2,3% Crecemos juntas: La serie209.000 2,0% Ríos Tajo 286.000 2,4%

Antena 3

Multicine Llega una extraña (2023) 998.000 11,4% Multicine 2 Asesinato en el piso 13 853.000 9,7% Multicine 3 Acoso adolescente 697.000 6,9%

Cuatro

Home cinema El incidente 715.000 8,0% Home cinema 2 Invictus 581.000 6,6%

Telecinco

Fiesta754.000 8,5% ¡Allá tú!995.000 9,5%

laSexta

La Roca480.000 5,4%

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, al frente de 'D Corazón'

Mañana

La 1

Agrosfera161.000 20,1% Viaje al centro de la tele Que el tiempo no te cambie 331.000 10,3% Viaje al centro de la tele Inmortales 365.000 11,0% Viaje al centro de la tele Historia de una canción. Primera parte 389.000 10,8% D Corazón571.000 9,6%

La 2

El Sistema Solar Mundos extraños 22.000 2,2% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025-2026 29.000 1,8% Medina34.000 1,5% Buenas noticias tv53.000 2,1% Shalom48.000 1,8% Últimas preguntas95.000 3,2% El día del señor221.000 6,6% Santa misa225.000 6,7% Pueblo de Dios Córdoba, patrimonio agradecido 110.000 3,4% Un país en bicicleta, diario de una ciclista82.000 2,4% Un país en bicicleta, diario de una ciclista104.000 2,8% Flash moda70.000 1,6% El escarabajo verde Misma ría, distintas aguas 124.000 2,3% ¡Qué animal! Aislados 112.000 1,5% Saber y ganar: Fin de semana123.000 1,4%

Antena 3

Los más...70.000 3,4% Los más divertidos especial niños69.000 3,4% Centímetros cúbicos127.000 4,1% Los más...89.000 2,6% Vídeos, vídeos89.000 2,6% El 1%173.000 5,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salteado de calamares encebollados con arroz negro 373.000 9,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Batido de manzana, zanahoria y apio 538.000 11,1% La ruleta de la suerte1.184.000 16,7%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,4% ¡Toma salami! Yayos 19.000 2,4% ¡Toma salami! Gemelos 32.000 3,2% Volando voy Sierra del Segura, Albacete 127.000 7,2% Volando voy Sierra Morena, Sevilla 291.000 9,4% Viajeros Cuatro Pirineo aragonés 293.000 8,7% Viajeros Cuatro Sri Lanka 308.000 7,1%

Telecinco

Miramimúsica2.000 0,2% Enphorma4.000 0,4% Love shopping tv4.000 0,3% Got Talent España: Momentazos45.000 2,8% Got Talent España228.000 7,4% El precio justo256.000 6,3% El precio justo443.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación La estafa de los famosos 66.000 6,4% Aruser@s weekend182.000 7,6% Equipo de investigación Anita La fantástica 197.000 5,9% Equipo de investigación Paco El bueno 184.000 5,4% Equipo de investigación Trío peligroso 293.000 6,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' domina la sobremesa con un 19,9%, a bastante distancia de la competencia, pues 'Telediario fin de semana 1' marca un 12,4%. 'Informativos Telecinco Fin 15:00' queda por detrás con un 8,5%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' reúne a un 11,5% y tan solo supera a 'Telediario fin de semana 2' (11%) en medio punto. 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 9,2%.

La 1

Fin de semana 24h87.000 13,4% Fin de semana 24h329.000 16,9% Telediario fin semana 11.121.000 12,4% Telediario fin semana 21.381.000 11,0%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.779.000 19,9% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.441.000 11,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1466.000 6,8% El desmarque Cuatro 1312.000 3,5% Noticias Cuatro 2770.000 7,5%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00761.000 8,5% Informativos Telecinco 21:001.140.000 9,2%

laSexta

laSexta noticias 14h469.000 6,9% La sexta deportes 1398.000 4,6% laSexta noticias 20h821.000 8,0% La sexta deportes 2600.000 4,7%

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