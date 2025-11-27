FormulaTV
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se mantiene líder de la noche del miércoles

AUDIENCIAS TDT 26 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' sube a un 1,8%, FDF lidera y 'Cine western' supera a las telenovelas

Atreseries destaca en el ranking de lo más visto con tres emisiones de 'Forever'.

'No somos nadie' sube a un 1,8%, FDF lidera y 'Cine western' supera a las telenovelas
Por RedacciónPublicado: Jueves 27 Noviembre 2025 09:05 (hace 19 minutos)

Audiencias Miércoles 26 de Noviembre de 2025

FDF obtiene el liderazgo de la jornada en TDT al promediar un 2,2%. Además, la cadena coloca dos capítulos de 'La que se avecina' entre lo más visto. Sin embargo, la parte alta del top está dominada por 'Cine western', que acumula un 3,1% y 275.000 espectadores con 'Fort Massacre'. Además, supera a las telenovelas de Nova, de las cuales don de ellas cierran el podio.

Merece atención Atreseries con 'Forever', pues los tres episodios del prime time tienen su hueco en el top 10, con uno de ellos en cuarta posición. Por otro lado, 'La noche en 24h' (2,9%) también se gana su puesto. En cuanto a 'No somos nadie', el magacín de Ten se mantiene como lo más visto de la cadena con un 1,8% y 146.000 espectadores.

Fotograma de &#39;Fort Massacre&#39;, emitida en &#39;Cine western&#39;
Fotograma de 'Fort Massacre', emitida en 'Cine western'
Ranking cadenas TDT Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

FDF 2,2%

Nova 2,1%

Energy 2,0%

Atreseries 1,9%

BEMADtv 1,9%

TRECE 1,8%

Neox 1,6%

DMAX 1,6%

Mega (España) 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

Divinity 1,1%

Paramount Network 1,1%

Ten 1,1%

DKiss 0,9%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,6%

Ranking programas TDT Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Fort Massacre
18:54
20:46
275.000
3,1%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
271.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:32
257.000
2,9%
Atreseries
Forever
22:39
23:25
250.000
2,1%
Nova
Sortilegio
16:32
18:26
247.000
3,2%
Atreseries
Forever
21:50
22:39
244.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una invidente, unos genes ...
21:15
22:55
244.000
1,9%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:02
24:31
244.000
2,9%
FDF
La que se avecina Una joya literaria, una edad ...
19:26
21:15
244.000
2,5%
Atreseries
Forever
23:25
24:25
243.000
3,2%

Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una joya literaria, una edad ...
19:26
21:15
244.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una invidente, unos genes ...
21:15
22:55
244.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un sablazo, un ultimátum y ...
15:55
17:47
203.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un tiburón, un desahuciado y ...
17:47
19:26
195.000
2,5%
FDF
La que se avecina Singles, gatillazos y un ...
14:05
15:55
153.000
1,9%

Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
271.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:32
257.000
2,9%
Nova
Sortilegio
16:32
18:26
247.000
3,2%
Nova
Vino el amor
18:26
20:00
238.000
3,0%
Nova
Amor sin límite
21:30
23:00
225.000
1,7%

Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Error judicial
19:22
20:18
185.000
2,1%
Energy
C. S. I. El turno de noche
16:43
17:40
159.000
2,1%
Energy
C. S. I. Fritura y frescor mentolado
18:39
19:22
158.000
2,0%
Energy
Distrito 8
20:18
26:29
153.000
1,8%
Energy
C. S. I. Desarmado y peligroso
17:40
18:39
153.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,9%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:39
23:25
250.000
2,1%
Atreseries
Forever
21:50
22:39
244.000
1,9%
Atreseries
Forever
23:25
24:25
243.000
3,2%
Atreseries
Forever
24:25
25:05
218.000
4,8%
Atreseries
Hudson y Rex
17:32
18:23
217.000
2,9%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Robin Hood, príncipe de los ladrones
22:56
25:40
175.000
2,7%
BEMADtv
Cine Robocop (2014)
19:16
21:15
166.000
1,7%
BEMADtv
Cine Replicantes
21:15
22:56
160.000
1,2%
BEMADtv
Cine Tiburón, la venganza
14:02
15:34
134.000
1,7%
BEMADtv
Cine Blade Runner
15:34
17:50
133.000
1,6%

Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Fort Massacre
18:54
20:46
275.000
3,1%
TRECE
El cascabel
22:06
24:31
227.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Robin y Marian
16:49
18:51
195.000
2,6%
TRECE
Tu cine Veinte pasos para la muerte
20:46
22:06
191.000
1,6%
TRECE
Sesión doble Rey David
14:45
16:49
144.000
1,7%

Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:02
17:29
229.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:29
17:51
228.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:51
18:15
227.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
16:36
17:02
215.000
2,7%
Neox
Los Simpson
16:15
16:35
211.000
2,5%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
21:53
187.000
1,5%
DMAX
Extraterrestres: Ellos están entre nosotros ...
23:28
24:20
160.000
2,1%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
145.000
1,1%
DMAX
Pesca radical
18:48
19:43
143.000
1,8%
DMAX
Pesca radical
17:53
18:48
141.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
137.000
3,7%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
136.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero Nuevo territorio
15:07
16:14
115.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero El nuevo mundo
17:09
18:11
105.000
1,4%
Mega (España)
Pesca extrema
20:53
21:52
100.000
0,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:02
24:31
244.000
2,9%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Itziar Aspuru - Julián ...
22:05
23:02
164.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
80.000
0,6%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
77.000
0,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
15:48
17:00
61.000
0,7%

Ranking Divinity (1,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
20:23
21:19
115.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:48
16:45
114.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
19:26
20:23
110.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
21:19
22:07
99.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:45
17:44
96.000
1,3%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine con estrella Ártico (2018)
22:00
23:56
153.000
1,3%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Mala fortuna
16:08
17:05
117.000
1,4%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Tren a ninguna ...
17:05
18:01
115.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El libro negro
19:57
21:59
109.000
1,0%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Asesinatos en el ...
18:01
19:57
106.000
1,3%

Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
146.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
14:33
15:45
122.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
20:39
21:44
98.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
21:44
22:44
92.000
0,7%
Ten
Directo Gol
22:44
24:01
68.000
0,7%

Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home town
21:14
22:08
91.000
0,7%
DKiss
Reforma con Karen y Mina
14:37
15:30
78.000
0,9%
DKiss
El asesino de al lado Avenida este 70
16:26
17:21
77.000
1,0%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edición celebrity ...
23:04
24:00
75.000
0,8%
DKiss
El asesino de al lado Carson street
17:21
18:10
74.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche clan
20:43
23:49
70.000
0,6%
Clan TVE
La tarde clan
17:20
20:41
61.000
0,7%
Clan TVE
La caza guadiana
23:49
24:51
46.000
0,8%
Clan TVE
La caza guadiana
24:51
25:50
41.000
1,3%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó El año de crisis
03:59
05:04
29.000
5,6%

Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:21
20:48
138.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:22
15:44
104.000
1,1%
Boing
Los Thunderman Parque tiranosáurico
22:26
22:47
39.000
0,3%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:20
17:42
37.000
0,5%
Boing
Los Thunderman Rajando la nota
21:59
22:20
36.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: Minuto a minuto Olympiacos - R. ...
20:56
22:56
137.000
1,1%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: La cuenta atrás Olympiacos - R. ...
20:03
20:53
117.000
1,2%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis Olympiacos - R. ...
22:56
24:30
83.000
1,0%
Real Madrid TV
Hoy jugamos Olympiacos - R. Madrid
14:30
20:00
53.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Boone: El cazarecompensas
24:31
25:54
12.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio Champions
23:15
24:14
129.000
1,5%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo femenino España ...
18:00
19:25
77.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol: Champions League resumen
19:35
20:20
68.000
0,8%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: La previa
22:06
23:15
64.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:14
24:58
62.000
1,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Vigilante diaries
22:00
23:50
91.000
0,8%
Squirrel
Cine Air rage
20:19
22:00
87.000
0,7%
Squirrel
Cine Zorro caballero de la justicia
18:41
20:18
58.000
0,7%
Squirrel
Cine Jugando con la muerte(2010)
23:50
25:27
55.000
1,1%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Los caudillos tambien se ...
13:59
15:19
42.000
0,6%
