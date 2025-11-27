'No somos nadie' sube a un 1,8%, FDF lidera y 'Cine western' supera a las telenovelas

FDF obtiene el liderazgo de la jornada en TDT al promediar un 2,2%. Además, la cadena coloca dos capítulos de ' La que se avecina' entre lo más visto. Sin embargo, la parte alta del top está dominada por 'Cine western', que acumula un 3,1% y 275.000 espectadores con 'Fort Massacre'. Además, supera a las telenovelas de Nova, de las cuales don de ellas cierran el podio.
Merece atención Atreseries con '
Forever', pues los tres episodios del prime time tienen su hueco en el top 10, con uno de ellos en cuarta posición. Por otro lado, 'La noche en 24h' (2,9%) también se gana su puesto. En cuanto a ' No somos nadie', el magacín de Ten se mantiene como lo más visto de la cadena con un 1,8% y 146.000 espectadores.
Fotograma de 'Fort Massacre', emitida en 'Cine western'
Ranking cadenas TDT Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6% Ranking programas TDT Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western
Fort Massacre
18:54
20:46
275.000
3,1%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
271.000
2,5%
Emanet
15:00
16:32
257.000
2,9%
Forever
22:39
23:25
250.000
2,1%
Sortilegio
16:32
18:26
247.000
3,2%
Forever
21:50
22:39
244.000
1,9%
La que se avecina
Una invidente, unos genes ...
21:15
22:55
244.000
1,9%
La noche en 24h
23:02
24:31
244.000
2,9%
La que se avecina
Una joya literaria, una edad ...
19:26
21:15
244.000
2,5%
Forever
23:25
24:25
243.000
3,2%
Ranking FDF (
2,2%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Una joya literaria, una edad ...
19:26
21:15
244.000
2,5%
La que se avecina
Una invidente, unos genes ...
21:15
22:55
244.000
1,9%
La que se avecina
Un sablazo, un ultimátum y ...
15:55
17:47
203.000
2,5%
La que se avecina
Un tiburón, un desahuciado y ...
17:47
19:26
195.000
2,5%
La que se avecina
Singles, gatillazos y un ...
14:05
15:55
153.000
1,9%
Ranking Nova (
2,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
20:00
21:30
271.000
2,5%
Emanet
15:00
16:32
257.000
2,9%
Sortilegio
16:32
18:26
247.000
3,2%
Vino el amor
18:26
20:00
238.000
3,0%
Amor sin límite
21:30
23:00
225.000
1,7%
Ranking Energy (
2,0%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I.
Error judicial
19:22
20:18
185.000
2,1%
C. S. I.
El turno de noche
16:43
17:40
159.000
2,1%
C. S. I.
Fritura y frescor mentolado
18:39
19:22
158.000
2,0%
Distrito 8
20:18
26:29
153.000
1,8%
C. S. I.
Desarmado y peligroso
17:40
18:39
153.000
2,0%
Ranking Atreseries (
1,9%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
22:39
23:25
250.000
2,1%
Forever
21:50
22:39
244.000
1,9%
Forever
23:25
24:25
243.000
3,2%
Forever
24:25
25:05
218.000
4,8%
Hudson y Rex
17:32
18:23
217.000
2,9%
Ranking BEMADtv (
1,9%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Robin Hood, príncipe de los ladrones
22:56
25:40
175.000
2,7%
Cine
Robocop (2014)
19:16
21:15
166.000
1,7%
Cine
Replicantes
21:15
22:56
160.000
1,2%
Cine
Tiburón, la venganza
14:02
15:34
134.000
1,7%
Cine
Blade Runner
15:34
17:50
133.000
1,6%
Ranking TRECE (
1,8%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western
Fort Massacre
18:54
20:46
275.000
3,1%
El cascabel
22:06
24:31
227.000
2,2%
Sesión doble
Robin y Marian
16:49
18:51
195.000
2,6%
Tu cine
Veinte pasos para la muerte
20:46
22:06
191.000
1,6%
Sesión doble
Rey David
14:45
16:49
144.000
1,7%
Ranking Neox (
1,6%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:02
17:29
229.000
3,1%
The Big Bang Theory
17:29
17:51
228.000
3,0%
The Big Bang Theory
17:51
18:15
227.000
3,0%
The Big Bang Theory
16:36
17:02
215.000
2,7%
Los Simpson
16:15
16:35
211.000
2,5%
Ranking DMAX (
1,6%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:30
21:53
187.000
1,5%
Extraterrestres: Ellos están entre nosotros ...
23:28
24:20
160.000
2,1%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
145.000
1,1%
Pesca radical
18:48
19:43
143.000
1,8%
Pesca radical
17:53
18:48
141.000
1,8%
Ranking Mega (España) (
1,3%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
137.000
3,7%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
136.000
1,7%
Vida bajo cero
Nuevo territorio
15:07
16:14
115.000
1,3%
Vida bajo cero
El nuevo mundo
17:09
18:11
105.000
1,4%
Pesca extrema
20:53
21:52
100.000
0,8%
Ranking Canal 24 Horas (
1,2%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:02
24:31
244.000
2,9%
La noche en 24h: Portada
Itziar Aspuru - Julián ...
22:05
23:02
164.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:05
80.000
0,6%
Telediario 2
20:58
21:36
77.000
0,6%
Informativo 24h
15:48
17:00
61.000
0,7%
Ranking Divinity (
1,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
20:23
21:19
115.000
1,0%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:48
16:45
114.000
1,3%
Tu casa a juicio
19:26
20:23
110.000
1,2%
Tu casa a juicio
21:19
22:07
99.000
0,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:45
17:44
96.000
1,3%
Ranking Paramount Network (
1,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine con estrella
Ártico (2018)
22:00
23:56
153.000
1,3%
Los misterios de Murdoch
Mala fortuna
16:08
17:05
117.000
1,4%
Los misterios de Murdoch
Tren a ninguna ...
17:05
18:01
115.000
1,5%
Los asesinatos de Midsomer
El libro negro
19:57
21:59
109.000
1,0%
Los asesinatos de Midsomer
Asesinatos en el ...
18:01
19:57
106.000
1,3%
Ranking Ten (
1,1%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
146.000
1,8%
Caso cerrado
14:33
15:45
122.000
1,4%
Caso cerrado
20:39
21:44
98.000
0,8%
Caso cerrado
21:44
22:44
92.000
0,7%
Directo Gol
22:44
24:01
68.000
0,7%
Ranking DKiss (
0,9%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
21:14
22:08
91.000
0,7%
Reforma con Karen y Mina
14:37
15:30
78.000
0,9%
El asesino de al lado
Avenida este 70
16:26
17:21
77.000
1,0%
Los gemelos reforman dos veces: Edición celebrity ...
23:04
24:00
75.000
0,8%
El asesino de al lado
Carson street
17:21
18:10
74.000
1,0%
Ranking Clan TVE (
0,7%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche clan
20:43
23:49
70.000
0,6%
La tarde clan
17:20
20:41
61.000
0,7%
La caza guadiana
23:49
24:51
46.000
0,8%
La caza guadiana
24:51
25:50
41.000
1,3%
Cuéntame cómo pasó
El año de crisis
03:59
05:04
29.000
5,6%
Ranking Boing (
0,7%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:21
20:48
138.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
15:22
15:44
104.000
1,1%
Los Thunderman
Parque tiranosáurico
22:26
22:47
39.000
0,3%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:20
17:42
37.000
0,5%
Los Thunderman
Rajando la nota
21:59
22:20
36.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (
0,7%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto
Olympiacos - R. ...
20:56
22:56
137.000
1,1%
Hoy jugamos: La cuenta atrás
Olympiacos - R. ...
20:03
20:53
117.000
1,2%
Hoy jugamos: El análisis
Olympiacos - R. ...
22:56
24:30
83.000
1,0%
Hoy jugamos
Olympiacos - R. Madrid
14:30
20:00
53.000
0,7%
Cine
Boone: El cazarecompensas
24:31
25:54
12.000
0,4%
Ranking Teledeporte (
0,6%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio Champions
23:15
24:14
129.000
1,5%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino
España ...
18:00
19:25
77.000
1,0%
Fútbol: Champions League resumen
19:35
20:20
68.000
0,8%
Estudio estadio Champions: La previa
22:06
23:15
64.000
0,5%
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:14
24:58
62.000
1,2%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Vigilante diaries
22:00
23:50
91.000
0,8%
Cine
Air rage
20:19
22:00
87.000
0,7%
Cine
Zorro caballero de la justicia
18:41
20:18
58.000
0,7%
Cine
Jugando con la muerte(2010)
23:50
25:27
55.000
1,1%
Cuéntame cómo pasó
Los caudillos tambien se ...
13:59
15:19
42.000
0,6%