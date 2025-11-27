'Hasta el fin del mundo' (13,6%) se mantiene líder frente a 'El 1%' (11,5%) y 'La agencia' (8,7%)

Audiencias Miércoles 26 de Noviembre de 2025
*En elaboración*
En la tercera semana de 'Hasta el fin del mundo', el reality de aventura ha cedido -1,5 puntos en una semana, marcando un 13,6% aunque sosteniendo el liderazgo en su franja con 839.000 espectadores de media. En Antena 3, 'El 1%' recupera algunas décimas y sube al 11,5%, mientras que 'Cazadores de imágenes' consigue máximo en su tercera entrega con un 6,8%.
En Telecinco, el access prime time de 'La isla de las tentaciones' consigue un 11,6%, el mismo dato que el miércoles pasado, con casi 1,5 millones de espectadores. Sin embargo, Pablo Motos controla la franja con un 14,8% y 1,9 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' anota un 12,3% con 1.590.000 espectadores.
Ya en el prime time de Mediaset España, 'La Agencia' crece ligeramente +0,4 puntos en share, firmando un 8,7%, pero cediendo en los espectadores al reunir a 628.000. Respecto a Cuatro, el programa de 'Callejeross' sobre la búsqueda del bienestar registra un 3,6%, bajando -1,5 puntos en siete días con 247.000 espectadores.
Miguel Ángel Muñoz y Gotzon Mantuliz, en 'Cazadores de imágenes'
Prime time
La Revuelta 1.590.000 12,3%
Hasta el fin del mundo839.000 13,6%
Cifras y letras621.000 5,0%
Cifras y letras724.000 5,5%
En primicia 158.000 1,3%
En portada 112.000 1,3%
El Hormiguero 1.918.000 14,8%
El 1%821.000 11,5%
First Dates655.000 5,2%
First Dates643.000 5,1%
Callejeros 247.000 3,6%
La isla de las tentaciones1.484.000 11,6%
La agencia628.000 8,7%
laSexta clave532.000 4,4%
El intermedio866.000 6,7%
Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz 611.000 6,8%
Inés Hernand junto a Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa en 'Exceso de equipaje'
Late night
Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo281.000 11,8%
Exceso de equipaje 156.000 9,0%
Documentos TV 52.000 1,0%
Cine 35.000 1,4%
El 1%240.000 8,5%
Sportium game show77.000 4,9%
Callejeros 106.000 3,9%
El desmarque: Madrugada46.000 3,0%
La isla de las tentaciones. El despertar187.000 6,5%
Gran Madrid show63.000 4,0%
Cazadores de imÁgenes con Gotzon Mantuliz 186.000 4,0%
Señor, dame paciencia80.000 3,3%
Pokerstars casino live47.000 3,1%
Lorenzo y Curro se enfrentan en 'La promesa'
Sobremesa y tarde
Directo al grano894.000 11,2%
Valle Salvaje908.000 11,9%
La promesa1.011.000 12,7%
Malas lenguas1.182.000 12,9%
Aquí la tierra1.497.000 14,0%
Saber y ganar567.000 6,5%
Grandes documentales284.000 3,6%
Incluye:
- La senda salvaje de los vikingos284.000 3,6%
Cortometraje 254.000 3,4%
Malas lenguas546.000 7,0%
Mi casa flotante169.000 1,8%
Escapadas extraordinarias186.000 1,7%
Sueños de libertad1.226.000 14,7%
Y ahora, Sonsoles730.000 9,3%
Pasapalabra1.977.000 19,0%
Todo es mentira574.000 7,2%
Lo sabe, no lo sabe451.000 5,6%
El tiempo justo715.000 9,1%
El diario de Jorge793.000 9,9%
Agárrate al sillón815.000 8,0%
Zapeando427.000 5,2%
Más vale tarde490.000 6,2%
Jorge Fernández junto a Edu, un concursante, en 'La ruleta de la suerte'
Mañana
La hora de La 1374.000 18,7%
Mañaneros 360495.000 17,1%
Mañaneros 360954.000 12,7%
De seda y hierro 24.000 2,4%
Flash moda14.000 1,0%
La vida en el áfrica ardiente 17.000 0,9%
Pagina2 38.000 1,9%
Aquí hay trabajo35.000 1,6%
La aventura del saber29.000 1,3%
Zoom net19.000 0,8%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 31.000 1,4%
Culturas 223.000 1,0%
El western de La 2 75.000 2,4%
El cazador90.000 1,5%
Saber y ganar180.000 2,0%
Espejo público266.000 10,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 753.000 16,7%
La ruleta de la suerte1.531.000 22,6%
Minutos musicales4.000 0,6%
Love shopping tv4.000 0,4%
¡Toma salami! 15.000 1,1%
Alerta cobra 23.000 1,3%
Alerta cobra 52.000 2,6%
Alerta cobra 72.000 3,2%
En boca de todos205.000 7,0%
La mirada crítica166.000 9,2%
El programa de AR284.000 11,6%
Vamos a ver618.000 10,3%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler2.000 0,3%
Aruser@s el humorning220.000 15,0%
Aruser@s330.000 14,9%
Al rojo vivo296.000 8,8%
Incluye:
- Entrevista 479.000 8,9%
Informativos
Telediario matinal142.000 18,6%
Telediario 11.484.000 16,4%
Telediario 21.523.000 12,5%
Noticias de la mañana157.000 13,0%
Antena 3 Noticias 12.235.000 24,7%
Antena 3 Noticias 22.193.000 17,9%
Noticias Cuatro 1495.000 7,4%
El Desmarque Cuatro 1403.000 4,7%
Noticias Cuatro 2440.000 4,5%
El matinal31.000 4,5%
El matinal107.000 8,9%
Informativos Telecinco 15:00857.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00831.000 6,9%
laSexta Noticias 14h632.000 8,4%
laSexta Noticias: Jugones536.000 5,8%
laSexta Noticias 20h744.000 7,5%