'Hasta el fin del mundo' (13,6%) se mantiene líder frente a 'El 1%' (11,5%) y 'La agencia' (8,7%)

En la tercera semana de 'Hasta el fin del mundo', el reality de aventura ha cedido -1,5 puntos en una semana, marcando un 13,6% aunque sosteniendo el liderazgo en su franja con 839.000 espectadores de media. En Antena 3, 'El 1%' recupera algunas décimas y sube al 11,5%, mientras que 'Cazadores de imágenes' consigue máximo en su tercera entrega con un 6,8%.

En Telecinco, el access prime time de 'La isla de las tentaciones' consigue un 11,6%, el mismo dato que el miércoles pasado, con casi 1,5 millones de espectadores. Sin embargo, Pablo Motos controla la franja con un 14,8% y 1,9 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' anota un 12,3% con 1.590.000 espectadores.

Ya en el prime time de Mediaset España, 'La Agencia' crece ligeramente +0,4 puntos en share, firmando un 8,7%, pero cediendo en los espectadores al reunir a 628.000. Respecto a Cuatro, el programa de 'Callejeross' sobre la búsqueda del bienestar registra un 3,6%, bajando -1,5 puntos en siete días con 247.000 espectadores.

Miguel Ángel Muñoz y Gotzon Mantuliz, en 'Cazadores de imágenes'

Prime time

La 1

La Revuelta Alba Flores 1.590.000 12,3% Hasta el fin del mundo839.000 13,6%

La 2

Cifras y letras621.000 5,0% Cifras y letras724.000 5,5% En primicia Nacho Carretero 158.000 1,3% En portada El laboratorio albanés 112.000 1,3%

Antena 3

El Hormiguero David Bisbal 1.918.000 14,8% El 1%821.000 11,5%

Cuatro

First Dates655.000 5,2% First Dates643.000 5,1% Callejeros En busca del bienestar 247.000 3,6%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.484.000 11,6% La agencia628.000 8,7%

laSexta

laSexta clave532.000 4,4% El intermedio866.000 6,7% Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz Miguel Ángel Muñoz 611.000 6,8%

Inés Hernand junto a Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa en 'Exceso de equipaje'

Late night

La 1

Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo281.000 11,8% Exceso de equipaje Yolanda Ramos - Ainoa Olivares 156.000 9,0%

La 2

Documentos TV Proserpina, violencia al desnudo 52.000 1,0% Cine Belfast 35.000 1,4%

Antena 3

El 1%240.000 8,5% Sportium game show77.000 4,9%

Cuatro

Callejeros Belleza eterna 106.000 3,9% El desmarque: Madrugada46.000 3,0%

Telecinco

La isla de las tentaciones. El despertar187.000 6,5% Gran Madrid show63.000 4,0%

laSexta

Cazadores de imÁgenes con Gotzon Mantuliz Mario Vaquerizo 186.000 4,0% Señor, dame paciencia80.000 3,3% Pokerstars casino live47.000 3,1%

Lorenzo y Curro se enfrentan en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano894.000 11,2% Valle Salvaje908.000 11,9% La promesa1.011.000 12,7% Malas lenguas1.182.000 12,9% Aquí la tierra1.497.000 14,0%

La 2

Saber y ganar567.000 6,5% Grandes documentales284.000 3,6% Incluye: - La senda salvaje de los vikingos284.000 3,6% Cortometraje Dehesa (2 parte) 254.000 3,4% Malas lenguas546.000 7,0% Mi casa flotante169.000 1,8% Escapadas extraordinarias186.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.226.000 14,7% Y ahora, Sonsoles730.000 9,3% Pasapalabra1.977.000 19,0%

Cuatro

Todo es mentira574.000 7,2% Lo sabe, no lo sabe451.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo715.000 9,1% El diario de Jorge793.000 9,9% Agárrate al sillón815.000 8,0%

laSexta

Zapeando427.000 5,2% Más vale tarde490.000 6,2%

Jorge Fernández junto a Edu, un concursante, en 'La ruleta de la suerte'

Mañana

La 1

La hora de La 1374.000 18,7% Mañaneros 360495.000 17,1% Mañaneros 360954.000 12,7%

La 2

De seda y hierro Uno más en casa 24.000 2,4% Flash moda14.000 1,0% La vida en el áfrica ardiente Las abrasadoras llanuras del guepardo 17.000 0,9% Pagina2 Vanesa Freixa 38.000 1,9% Aquí hay trabajo35.000 1,6% La aventura del saber29.000 1,3% Zoom net19.000 0,8% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Farnborough a Winchester 31.000 1,4% Culturas 223.000 1,0% El western de La 2 Espíritu de conquista 75.000 2,4% El cazador90.000 1,5% Saber y ganar180.000 2,0%

Antena 3

Espejo público266.000 10,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pimientos rellenos de merluza y huevo 753.000 16,7% La ruleta de la suerte1.531.000 22,6%

Cuatro

Minutos musicales4.000 0,6% Love shopping tv4.000 0,4% ¡Toma salami! Soy gitano 15.000 1,1% Alerta cobra La princesita 23.000 1,3% Alerta cobra La competición 52.000 2,6% Alerta cobra Los muertos no vuelven 72.000 3,2% En boca de todos205.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica166.000 9,2% El programa de AR284.000 11,6% Vamos a ver618.000 10,3%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler2.000 0,3% Aruser@s el humorning220.000 15,0% Aruser@s330.000 14,9% Al rojo vivo296.000 8,8% Incluye: - Entrevista Yolanda Díaz 479.000 8,9%

Informativos

La 1

Telediario matinal142.000 18,6% Telediario 11.484.000 16,4% Telediario 21.523.000 12,5%

Antena 3

Noticias de la mañana157.000 13,0% Antena 3 Noticias 12.235.000 24,7% Antena 3 Noticias 22.193.000 17,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1495.000 7,4% El Desmarque Cuatro 1403.000 4,7% Noticias Cuatro 2440.000 4,5%

Telecinco

El matinal31.000 4,5% El matinal107.000 8,9% Informativos Telecinco 15:00857.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00831.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h632.000 8,4% laSexta Noticias: Jugones536.000 5,8% laSexta Noticias 20h744.000 7,5%

