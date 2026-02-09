FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 7 DE FEBRERO

Trece no tiene rival con 'El valle de la venganza' y se reparte el liderazgo con FDF

El cine de Neox destaca tanto en la sobremesa (2,2%) como en el prime time (2,5%).

Por RedacciónPublicado: Lunes 9 Febrero 2026 08:29 (hace 1 hora)

Audiencias Sábado 7 de Febrero de 2026

  • logola1

    11,7%

  • logoantena3

    11,0%

  • logotelecinco

    8,2%

  • logolasexta

    6,5%

  • logocuatro

    5,9%

  • logola2

    2,6%

  • logofdf

    2,1%

  • logo13tv

    2,1%

  • logocanal24horas

    2,0%

  • logoneox

    2,0%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logodivinity

    1,5%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logonova

    1,3%

  • logoboing

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF y Trece colideran la jornada al marcar sendos 2,1%. Sin embargo, mientras que la primera no coloca ni una sola emisión entre lo más visto, la segunda ocupa tres gracias a su cine, especialmente 'El valle de la venganza', que es lo más visto del día con un 3,4% y 342.000 espectadores. El podio lo completan 'Diablo' (2,6%), también en Trece, y 'Los Simpson' (2,8%).

Neox, además de 'Los Simpson', destaca gracias a sus ofertas cinematográficas de la sobremesa (2,2%) y el prime time (2,5%). Por otro lado, el curling de los Juegos Olímpicos tiene un seguimiento del 2,1%. El ranking de este sábado está muy repartido, pues también hay espacio para 'Crimen en el trópico' (2,2%), el cine de Be Mad (2,2%) y 'Pasión de Gavilanes' (2%).

Ranking cadenas TDT Sábado, 7 de Febrero de 2026

FDF 2,1%

TRECE 2,1%

Neox 2,0%

Canal 24 Horas 2,0%

Energy 1,9%

Atreseries 1,9%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,6%

Divinity 1,5%

Teledeporte 1,4%

Nova 1,3%

Boing 1,1%

DKiss 1,1%

Mega (España) 1,0%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,9%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El valle de la venganza
19:17
21:09
342.000
3,4%
TRECE
Tu cine Diablo(2015)
21:09
22:33
301.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:27
14:51
252.000
2,8%
Teledeporte
Jjoo curling: Mixto(d) Noruega - Italia
21:46
22:03
245.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el trópico La baie des anglais
22:14
23:13
243.000
2,2%
Neox
Cine Misantropo
22:04
24:33
241.000
2,5%
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
22:01
23:48
234.000
2,2%
Neox
Cine La hora mas oscura
15:20
16:53
227.000
2,2%
TRECE
Cine Fuerzas especiales
17:10
19:17
224.000
2,3%
Nova
Pasion de gavilanes
21:57
22:41
221.000
2,0%

Ranking FDF (2,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
20:21
22:13
219.000
2,0%
FDF
El pueblo
16:48
18:33
198.000
2,0%
FDF
Cine Naufrago
22:20
24:49
191.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
14:46
16:48
172.000
1,7%
FDF
La que se avecina Una rehabilitacion integral, ...
18:33
20:21
166.000
1,7%

Ranking TRECE (2,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El valle de la venganza
19:17
21:09
342.000
3,4%
TRECE
Tu cine Diablo(2015)
21:09
22:33
301.000
2,6%
TRECE
Cine Fuerzas especiales
17:10
19:17
224.000
2,3%
TRECE
Santa misa beatificacion del cura valera: Huercal - ...
11:01
12:48
174.000
4,8%
TRECE
Cine Invencible(unbroken)
14:43
17:10
160.000
1,6%

Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:27
14:51
252.000
2,8%
Neox
Cine Misantropo
22:04
24:33
241.000
2,5%
Neox
Cine La hora mas oscura
15:20
16:53
227.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:51
15:20
218.000
2,2%
Neox
Cine El territorio de la bestia
16:54
18:38
196.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (2,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
14:25
205.000
4,8%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:44
203.000
2,0%
Canal 24 Horas
Parlamento
15:51
16:22
171.000
1,7%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:04
22:29
131.000
1,2%
Canal 24 Horas
Audiencia abierta
14:25
14:55
130.000
1,5%

Ranking Energy (1,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Heroes
24:04
24:53
208.000
3,1%
Energy
C.S.I. Nueva York Acoso
22:28
23:09
204.000
1,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Muerte en el rio
23:09
24:04
197.000
2,1%
Energy
C.S.I. Nueva York Bajo tierra
21:25
22:28
165.000
1,4%
Energy
C.S.I. Nueva York Superhombres
20:25
21:25
164.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico La baie des anglais
22:14
23:13
243.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el trópico Trois rivieres
23:13
24:21
202.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Chateauboeuf
24:21
25:12
177.000
3,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:35
22:14
132.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el trópico Plage n 6
25:12
26:10
103.000
2,9%

Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Seprona en accion
19:44
20:06
174.000
1,8%
DMAX
Seprona en accion
20:06
20:28
161.000
1,6%
DMAX
091 Alerta policía
21:01
21:52
145.000
1,3%
DMAX
Seprona en accion
19:17
19:39
142.000
1,5%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto La piramide ...
15:47
16:40
139.000
1,4%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
22:01
23:48
234.000
2,2%
BEMADtv
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
15:34
17:38
163.000
1,6%
BEMADtv
Cine Siete años en el tibet
17:38
20:12
146.000
1,5%
BEMADtv
Cine El vuelo del halcon
20:12
22:01
141.000
1,3%
BEMADtv
Cine Ni una palabra
23:48
25:40
127.000
2,1%

Ranking Divinity (1,5%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Medical lovers
22:23
26:29
139.000
2,0%
Divinity
Divinity the home channel
08:53
22:23
95.000
1,3%
Divinity
Elementary Una vez descartado dios
02:54
03:34
41.000
3,1%
Divinity
Elementary Una capacidad infinita para el ...
02:30
02:54
36.000
1,9%
Divinity
Elementary Pulsando la tecla adecuada
03:34
04:13
35.000
3,7%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Jjoo curling: Mixto(d) Noruega - Italia
21:46
22:03
245.000
2,1%
Teledeporte
Jjoo patinaje artistico: Mixto Equipos
22:04
22:55
216.000
1,9%
Teledeporte
Jjoo saltos de esqui femenino(d) Trampolin ...
21:08
21:46
185.000
1,6%
Teledeporte
Jjoo patinaje artistico Individual
19:45
21:07
181.000
1,8%
Teledeporte
Jjoo saltos de esqui femenino Trampolin ...
18:40
19:39
145.000
1,6%

Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasion de gavilanes
21:57
22:41
221.000
2,0%
Nova
Pasion de gavilanes
21:07
21:57
209.000
1,8%
Nova
Pasion de gavilanes
22:41
23:00
204.000
1,9%
Nova
Pasion de gavilanes
20:15
21:07
204.000
1,9%
Nova
Pasion de gavilanes
19:22
20:15
202.000
2,1%

Ranking Boing (1,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine El rey piolin
21:27
22:55
137.000
1,2%
Boing
Cine Tom y jerry: Mision espia
15:17
16:35
67.000
0,7%
Boing
Los Thunderman ¿Que bicho te ha picado?
23:01
23:22
66.000
0,6%
Boing
Los Thunderman El ladron del backstage
23:27
23:49
59.000
0,6%
Boing
¡Findes!cn
11:53
13:53
53.000
1,2%

Ranking DKiss (1,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Cirugia sin anestesia
23:04
24:01
120.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de gary
19:26
21:10
112.000
1,1%
DKiss
Cirugia sin anestesia
22:06
23:04
108.000
1,0%
DKiss
Cirugia sin anestesia
21:10
22:06
104.000
0,9%
DKiss
Si, quiero ese vestido
14:55
15:51
100.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:25
23:51
168.000
1,6%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:10
22:25
154.000
1,3%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:33
21:10
113.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:51
25:12
83.000
1,3%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:14
19:33
80.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La tarde clan
16:44
21:45
80.000
0,8%
Clan TVE
Mediodia clan
10:50
13:45
61.000
1,5%
Clan TVE
La noche clan
21:45
24:10
55.000
0,5%
Clan TVE
La sobremesa clan
13:45
16:43
53.000
0,6%
Clan TVE
Las mañanas de clan
08:01
10:49
52.000
2,4%

Ranking Ten (0,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
16:48
17:46
111.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:51
16:48
108.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
20:22
21:21
102.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
17:46
18:34
98.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
19:26
20:22
94.000
1,0%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El tulipan negro
15:46
17:49
92.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Adios, texas
21:36
23:10
71.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Sobrevive esta noche
23:10
24:36
52.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:56
18:24
51.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
18:31
21:30
45.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine The island(2023)
22:01
23:31
179.000
1,7%
Squirrel
Cine El hombre del presidente 2
20:34
22:01
126.000
1,1%
Squirrel
Cine El hombre del presidente
19:06
20:34
124.000
1,3%
Squirrel
Cine Red... Debieron decir la verdad
23:32
24:57
120.000
1,6%
Squirrel
Cine Las aventuras de errol flynn
17:36
19:06
117.000
1,2%
