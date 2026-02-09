Trece no tiene rival con 'El valle de la venganza' y se reparte el liderazgo con FDF

FDF y Trece colideran la jornada al marcar sendos 2,1%. Sin embargo, mientras que la primera no coloca ni una sola emisión entre lo más visto, la segunda ocupa tres gracias a su cine, especialmente 'El valle de la venganza', que es lo más visto del día con un 3,4% y 342.000 espectadores. El podio lo completan 'Diablo' (2,6%), también en Trece, y ' Los Simpson' (2,8%).
Neox, además de 'Los Simpson',
destaca gracias a sus ofertas cinematográficas de la sobremesa (2,2%) y el prime time (2,5%). Por otro lado, el curling de los Juegos Olímpicos tiene un seguimiento del 2,1%. El ranking de este sábado está muy repartido, pues también hay espacio para ' Crimen en el trópico' (2,2%), el cine de Be Mad (2,2%) y ' Pasión de Gavilanes' (2%).
Fotograma de 'Misántropo'
Ranking cadenas TDT Sábado, 7 de Febrero de 2026
2,1%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6% Ranking programas TDT Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El valle de la venganza
19:17
21:09
342.000
3,4%
Tu cine
Diablo(2015)
21:09
22:33
301.000
2,6%
Los Simpson
14:27
14:51
252.000
2,8%
Jjoo curling: Mixto(d)
Noruega - Italia
21:46
22:03
245.000
2,1%
Crimen en el trópico
La baie des anglais
22:14
23:13
243.000
2,2%
Cine
Misantropo
22:04
24:33
241.000
2,5%
Cine
El imperio del fuego
22:01
23:48
234.000
2,2%
Cine
La hora mas oscura
15:20
16:53
227.000
2,2%
Cine
Fuerzas especiales
17:10
19:17
224.000
2,3%
Pasion de gavilanes
21:57
22:41
221.000
2,0%
Ranking FDF (
2,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Una piña podrida, un hombre ...
20:21
22:13
219.000
2,0%
El pueblo
16:48
18:33
198.000
2,0%
Cine
Naufrago
22:20
24:49
191.000
2,1%
La que se avecina
Un micromachista, un condenado ...
14:46
16:48
172.000
1,7%
La que se avecina
Una rehabilitacion integral, ...
18:33
20:21
166.000
1,7%
Ranking TRECE (
2,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El valle de la venganza
19:17
21:09
342.000
3,4%
Tu cine
Diablo(2015)
21:09
22:33
301.000
2,6%
Cine
Fuerzas especiales
17:10
19:17
224.000
2,3%
Santa misa beatificacion del cura valera: Huercal - ...
11:01
12:48
174.000
4,8%
Cine
Invencible(unbroken)
14:43
17:10
160.000
1,6%
Ranking Neox (
2,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:27
14:51
252.000
2,8%
Cine
Misantropo
22:04
24:33
241.000
2,5%
Cine
La hora mas oscura
15:20
16:53
227.000
2,2%
Los Simpson
14:51
15:20
218.000
2,2%
Cine
El territorio de la bestia
16:54
18:38
196.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (
2,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
10:00
14:25
205.000
4,8%
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:44
203.000
2,0%
Parlamento
15:51
16:22
171.000
1,7%
Fin de semana 24h
22:04
22:29
131.000
1,2%
Audiencia abierta
14:25
14:55
130.000
1,5%
Ranking Energy (
1,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York
Heroes
24:04
24:53
208.000
3,1%
C.S.I. Nueva York
Acoso
22:28
23:09
204.000
1,9%
C.S.I. Nueva York
Muerte en el rio
23:09
24:04
197.000
2,1%
C.S.I. Nueva York
Bajo tierra
21:25
22:28
165.000
1,4%
C.S.I. Nueva York
Superhombres
20:25
21:25
164.000
1,5%
Ranking Atreseries (
1,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico
La baie des anglais
22:14
23:13
243.000
2,2%
Crimen en el trópico
Trois rivieres
23:13
24:21
202.000
2,3%
Crimen en el trópico
Chateauboeuf
24:21
25:12
177.000
3,1%
Crimen en el paraíso
10:35
22:14
132.000
1,6%
Crimen en el trópico
Plage n 6
25:12
26:10
103.000
2,9%
Ranking DMAX (
1,6%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Seprona en accion
19:44
20:06
174.000
1,8%
Seprona en accion
20:06
20:28
161.000
1,6%
091 Alerta policía
21:01
21:52
145.000
1,3%
Seprona en accion
19:17
19:39
142.000
1,5%
Tesoros perdidos de egipto
La piramide ...
15:47
16:40
139.000
1,4%
Ranking BEMADtv (
1,6%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El imperio del fuego
22:01
23:48
234.000
2,2%
Cine
Los tres mosqueteros de alejandro ...
15:34
17:38
163.000
1,6%
Cine
Siete años en el tibet
17:38
20:12
146.000
1,5%
Cine
El vuelo del halcon
20:12
22:01
141.000
1,3%
Cine
Ni una palabra
23:48
25:40
127.000
2,1%
Ranking Divinity (
1,5%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Medical lovers
22:23
26:29
139.000
2,0%
Divinity the home channel
08:53
22:23
95.000
1,3%
Elementary
Una vez descartado dios
02:54
03:34
41.000
3,1%
Elementary
Una capacidad infinita para el ...
02:30
02:54
36.000
1,9%
Elementary
Pulsando la tecla adecuada
03:34
04:13
35.000
3,7%
Ranking Teledeporte (
1,4%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Jjoo curling: Mixto(d)
Noruega - Italia
21:46
22:03
245.000
2,1%
Jjoo patinaje artistico: Mixto
Equipos
22:04
22:55
216.000
1,9%
Jjoo saltos de esqui femenino(d)
Trampolin ...
21:08
21:46
185.000
1,6%
Jjoo patinaje artistico
Individual
19:45
21:07
181.000
1,8%
Jjoo saltos de esqui femenino
Trampolin ...
18:40
19:39
145.000
1,6%
Ranking Nova (
1,3%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasion de gavilanes
21:57
22:41
221.000
2,0%
Pasion de gavilanes
21:07
21:57
209.000
1,8%
Pasion de gavilanes
22:41
23:00
204.000
1,9%
Pasion de gavilanes
20:15
21:07
204.000
1,9%
Pasion de gavilanes
19:22
20:15
202.000
2,1%
Ranking Boing (
1,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El rey piolin
21:27
22:55
137.000
1,2%
Cine
Tom y jerry: Mision espia
15:17
16:35
67.000
0,7%
Los Thunderman
¿Que bicho te ha picado?
23:01
23:22
66.000
0,6%
Los Thunderman
El ladron del backstage
23:27
23:49
59.000
0,6%
¡Findes!cn
11:53
13:53
53.000
1,2%
Ranking DKiss (
1,1%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cirugia sin anestesia
23:04
24:01
120.000
1,2%
Mi vida con 300 kilos
La historia de gary
19:26
21:10
112.000
1,1%
Cirugia sin anestesia
22:06
23:04
108.000
1,0%
Cirugia sin anestesia
21:10
22:06
104.000
0,9%
Si, quiero ese vestido
14:55
15:51
100.000
1,0%
Ranking Mega (España) (
1,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:25
23:51
168.000
1,6%
Batalla de restaurantes
21:10
22:25
154.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
19:33
21:10
113.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
23:51
25:12
83.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
18:14
19:33
80.000
0,9%
Ranking Clan TVE (
0,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tarde clan
16:44
21:45
80.000
0,8%
Mediodia clan
10:50
13:45
61.000
1,5%
La noche clan
21:45
24:10
55.000
0,5%
La sobremesa clan
13:45
16:43
53.000
0,6%
Las mañanas de clan
08:01
10:49
52.000
2,4%
Ranking Ten (
0,9%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:48
17:46
111.000
1,1%
Caso cerrado
15:51
16:48
108.000
1,1%
Caso cerrado
20:22
21:21
102.000
0,9%
Caso cerrado
17:46
18:34
98.000
1,0%
Caso cerrado
19:26
20:22
94.000
1,0%
Ranking Real Madrid TV (
0,6%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El tulipan negro
15:46
17:49
92.000
0,9%
Cine
Adios, texas
21:36
23:10
71.000
0,6%
Cine
Sobrevive esta noche
23:10
24:36
52.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
17:56
18:24
51.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
18:31
21:30
45.000
0,5%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Sábado, 7 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
The island(2023)
22:01
23:31
179.000
1,7%
Cine
El hombre del presidente 2
20:34
22:01
126.000
1,1%
Cine
El hombre del presidente
19:06
20:34
124.000
1,3%
Cine
Red... Debieron decir la verdad
23:32
24:57
120.000
1,6%
Cine
Las aventuras de errol flynn
17:36
19:06
117.000
1,2%