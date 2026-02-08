Por Redacción | |

Un sábado más, 'Atrapa un millón' sigue en su línea y tras el leve descenso de hace una semana, se mantiene líder del prime time con un 11,1% de share y 1.144.000 espectadores. 'Got Talent España', por su parte, acortaba distancias con una subida de +0,7 puntos que lo llevaba a firmar máximo share de temporada hasta el momento, con 9,8% y 895.000 espectadores.

No obstante, el concurso de Telecinco quedó eclipsado por el cine de La 1 que, con 'El aparcacoches', marcó un 9,9% y 1.021.000 espectadores, lo que suponía una mejora de +0,4 puntos con respecto al pasado sábado, después de la emisión de 'Informe semanal'. El programa de reportajes logró uno de sus mejores datos de la temporada, al experimentar un subidón de +3,1 puntos y firmar una media de 12,1% y 1.402.000 espectadores. La apuesta de Cuatro por 'Desaparecida sin rastro' aguantó al perder solo -0,1 puntos con un 7% y 731.000 espectadores. Mientras, 'laSexta Xplica!' alcanzó un 6,5% y 542.000 espectadores, -1,2 puntos por debajo del dato de hace una semana.

'Got Talent España'

A lo largo de la jornada, el temporal estuvo muy presente en distintas cadenas, como fue el caso de laSexta cuyo especial 'laSexta noticias fin de semana' cosechó un gran 9,7% de share en la franja de mañana, donde 'D Corazón' también creció +1,2 puntos al firmar un 11,2%. Ya por la tarde, 'Fiesta' cosechó un 9,2%, mejorando +0,5 puntos el dato de hace una semana, mientras que laSexta y La 1 acertaban con sus coberturas especiales: la cadena de Atresmedia alcanzaba un 7% y 659.000 espectadores y 'Aquí la Tierra' lograba un 14,3% y 1.423.000 espectadores.

En el ámbito informativo, la primera edición de 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasaba con un 23,9% y 2.422.000 espectadores. 'Telediario fin de semana' lograba un 14,8% y 1.500.000, mientras que 'laSexta noticias' firmó récord de temporada con un 11,4% y 884.000 e 'Informativos Telecinco Fin de Semana' seguía noqueada con un 7,9% y 803.000 espectadores. En la cita nocturna, sin embargo, el informativo de La 1 se imponía con un 14,9% y 1.670.000 frente al 13,1% y 1.493.000 de Antena 3. Telecinco, por su parte, empataba con laSexta con un 8,6%: la cadena de Mediaset alcanzaba los 973.000 espectadores y la de Atresmedia, 873.000.

'Aquí la tierra'

La 1 lidera la jornada

En el ránking de cadenas generalistas, La 1 sumaba su segunda jornada de liderazgo esta semana con un 11,7%, con Antena 3 a la zaga con una media de 11%. Totalmente desmarcada del pulso entre sus principales competidoras quedaba Telecinco, que se conformaba con un 8,2%, mientras que laSexta alcanzaba un 6,5%, lejos del 5,9% de Cuatro. Entre las cadenas TDT, FDF fue la más visa del día con un 2,1% de share, seguida de Trece (2,1%), Canal 24 horas (2%), Neox (2%) y Energy (1,9%).

