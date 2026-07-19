Por Diego López |

Hace ya más de siete años que 'Juego de Tronos' terminó con un polémico final, pero sus spin-offs hacen que su huella aún permanezca entre nosotros. Una de las que más lo sintió, y continúa sintiendo, es la actriz Lena Headey, que dio vida a la malvada Cersei Lannister en la serie de HBO.

En una reciente entrevista, la británica confiesa lo mal que lo pasó por la airada reacción de ciertos fans que no le perdonaron que usara un doble de cuerpo durante la famosísima escena del paseo de la vergüenza en la quinta temporada.

En ella, Cersei Lannister es forzada a pasear desnuda por Desembarco del Rey mientras una monja con una campana (interpretada por una por entonces casi desconocida Hannah Waddingham) va gritando "Shame!" y el pueblo la humilla.

Lena Headey durante el paseo de la vergüenza de Cersei Lannister

"Estaba realmente impresionada por la agresividad [de ciertos fans], por esa idea de que había engañado al público", confiesa ahora. "Pero la realidad es que todo el mundo conocía al reparto, no nos podíamos mover y estaba con 3.000 extras. Interpretar es una delicia pero requiere mucho de tí. Habría estado completamente a la defensiva. Nunca podría haber hecho la parte emocional del trabajo [de haber ido desnuda],".

Protegiendo a los depredadores

Las palabras de Lena Headey sobre ciertos seguidores de 'Juego de tronos' se enmarcan dentro de una crítica más generalizada a la profesión y su permisividad ante los depredadores. No hay que olvidar que, en 2017, Headey acusó formalmente a Harvey Weinstein de hacerle comentarios inapropiados en el Festival de cine de Venecia de aquel año.

Weinstein, que ahora se encuentra en la cárcel por múltiples delitos de índole sexual, invitó años después a Headey a la habitación de su hotel a enseñarle un guion. Headey se lamenta de "la extraña protección que ofrecemos a hombres depredadores en este negocio por el poder desproporcionado que ostentan, frente a la necesidad que tienen algunas actrices vulnerables de trabajar para poner un plato de comida en la mesa".

Por último, Heady termina con un mensaje de esperanza, al reconocer que la situación está cambiando, sobre todo desde abajo: "Pienso que la mayoría de jóvenes mujeres con las que hablo en este negocio ya lo entienden. Su actitud hoy es de 'ni de coña voy a hacer algo así'". El último trabajo de Headey para televisión es la serie de Netflix 'Los abandonados'.