Por Fernando S. Palenzuela |

'La isla de las tentaciones' continuó introduciendo mecánicas en su novena edición, como la posibilidad de que los participantes pidieran una hoguera de confrontación para Gilbert tras ver sus imágenes. Al día siguiente, Sandra Barneda se presentó en la villa de las chicas para darles a conocer que Claudia había sido convocada esa misma noche.

Por mucho que sus compañeras la animaban a ir y darle explicaciones a su novio, Claudia estaba totalmente en shock y no quería acudir a la hoguera. "No es ser valiente o no ser valiente, no me apetece, ya se lo explicaré cuando tenga que explicarlo", argumentaba. "Estoy enfadada porque considero que esta persona lo que quiere es cortarme las alas cuando está haciendo lo mismo, pues sé más valiente y menos cobarde y déjate llevar, que parece que es lo que te da miedo", criticaba en un total.

Claudia discute con Gilbert en su hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 9'

Aunque parecía que Claudia no se iba a presentar, finalmente acudió a la hoguera de confrontación, donde fue recibida con aplausos irónicos por Gilbert y un "se le debería caer la cara de vergüenza". "¿En algún momento de nuestra relación has sabido cómo soy?", le reprochaba Claudia, dando inicio a una bronca muy tensa sin todavía sentarse frente a Sandra Barneda. La participante incluso le echaba en cara haberse presentado en la villa para luego meter en la cama a Noelia.

Reproches por la falta de comunicación

"El día que tú viniste a Villa Playa, que me quedé muerta porque nunca había visto nada así de ti,", le soltaba Claudia a su novio. No obstante, esta crítica no era aislada, pues, que él le hiciera ver sus sentimientos y qué quería.

"No lo has hecho porque eres un cagado y tienes miedo de lo que diga la gente", soltaba Claudia, mientras que se escudaba en que ella había tenido sexo con Gerard porque lo había sentido. "¿A ti te ha hecho falta un beso para despertar?", le preguntaba ella, a lo que él respondía que tiene "clarísimo" que la quiere "como a nada". "Y todas las veces que yo te digo cómo me siento, no haces nada", afirmaba la participante.

Gilbert se aparta de Claudia en 'La isla de las tentaciones 9'

Pero Claudia también aceptaba que él es la mejor persona que ha pasado por su vida: "Considero que necesitaba sentir otras cosas que no he sentido porque no había reacción (por parte de Gilbert) y era plano. Hay una pelea, hablo con otro chico... Necesito que mi pareja sepa ponerme los puntos sobre las íes y decirme: 'oye, Claudia, esto no', y que haya algo vivo, no que a él le da todo igual (...) Necesito sentir que si te pierdo me muero".

En otro momento de la hoguera, Claudia se sinceró sobre las relaciones sexuales que tienen y cómo estas han caído, algo que achaca a que no tiene emoción ni ganas no solo en el sexo, sino en la vida. Y relacionado con esto, la tablet empezó a emitir las imágenes más ardientes de Claudia con Gerard, de modo que Gilbert se apartó para no verlas: "Eres mala de naturaleza, se te nota un huevo, eres malísima. Ciego he estado todos estos años. Me han hablado siempre mal de ti y yo no me lo quería creer".

Llega el acercamiento

Después de las broncas y de no ponerse de acuerdo, en la tablet se podían ver imágenes de Gilbert llorando por Claudia. "Me siento en shock, no lo había visto antes así. Creo que llevaba un montón de tiempo sin sentir que mi corazón estaba más despierto que nunca. He sentido que le importa todo y no lo creía, si siempre le da igual todo". Pero también había imágenes de Claudia llorando arrepentida por haberle sido infiel a su novio que propiciaron un primer contacto físico entre ambos.

Claudia apoya a Gilbert al ver el vídeo de su madre en 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia volvía a sacar a colación que le faltaba comunicación en su novio y que le expresara qué sentía. Es más, comentaba que en varias ocasiones le había preguntado por cómo se siente tras romper su relación con su madre y que sus respuestas eran únicamente que le daba igual. En esta línea, Gilbert recibió un vídeo de su madre en donde decía que le estaba apoyando. Pese a que Claudia no tuvo reparos en reafirmar que su suegra no le cae bien, se alegró de que Gilbert llorara y expresara por fin sus sentimientos.

"Lo que estoy viviendo aquí hoy lo necesitaba realmente. Que él sea tan frío ha hecho que baje mis niveles", expresaba Claudia antes de que Sandra Barneda les preguntara si querían abandonar la experiencia o seguir adelante ahora que ya tenían todo aclarado. El programa finalizó con la respuesta en el aire, por lo que hay que esperar a la noche del 26 de noviembre para conocer la respuesta.