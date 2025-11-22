Sandra Barneda reprocha a Juanpi su descarada mentira en 'La isla de las tentaciones 9' sobre su deslealtad

Por Beatriz Prieto |

La segunda cita de 'El debate de las tentaciones' contó con la presencia en plató de los chicos, después de que sus parejas fueran las primeras invitadas hace una semana. Una ocasión en la que Sandra Barneda aprovechó para echar en cara a Juanpi Vega su mentira en la segunda hoguera, donde negó haber sido desleal a Sandra Barrios a pesar de haberlo confesado en el casting e incluso durante la grabación del programa.

El gaditano fue objetivo de las críticas de los colaboradores, que en un momento de la cita quisieron saber si había dado razones a Barrios para ser celosa. "Motivos, que ella supiera, no le he dado ninguno", aseguró Juanpi. El novio de Barrios despertó así la indignación de algunos colaboradores, dada la deslealtad que había confesado en el casting del programa, aparentemente desconocida para su novia hasta que viajaron a República Dominicana.

Sandra Barneda recrimina a Juanpi su mentira en 'La isla de las tentaciones 9'

Era entonces cuando Barneda preguntó a Juanpi "por qué lo cuentas en el casting. "Yo sé que está fatal lo que he hecho, lo admito, pero yo quería que, en algún momento, ella lo supiera", respondió el novio de Barrios, haciendo saltar a los colaboradores. Tras recuperar la calma en plató, la presentadora volvió a darle la palabra para que continuara: "Lo admito, soy un cobarde, un cagado. Pero antes de que la chavala viera que entraba en 'La isla' y lo contara ella, pues lo cuento yo, sale de mi boca y ya está".

Carmen, la madre de Juanpi, se verá las caras con su nuera Sandra en 'La isla de las tentaciones 9'

"Estaba alucinando contigo"

"Cuando tú has puesto los cuernos y no te dolía, así que, mi vida", le señaló Marta Peñate , dadas las quejas del gaditano ante la deslealtad de su novia con Andrea. "No lo entiendo.. ¿Qué pasa, que no tienes las narices para decirle a Sandra que le habías puesto los cuernos?", saltó entonces Alejandra Rubio , al recordar el momento en el que el gaditano

"Juanpi, mírame a los ojos: me mentiste a mí", le echó en cara la afectada, mientras los presentes recordaban cómo había vuelto a negarlo a pesar de la insistencia de Barneda. "No te podía decir 'lo sé, tío', no te lo podía decir. Estaba alucinando contigo", confesó la catalana. "No sabía quién lo sabía y quién no", se disculpo Juanpi, que apenas pudo disimular la sonrisa al ver cómo el programa mostraba la llegada de su madre, Carmen, a la hoguera, para hablar con su novia Sandra. Un momento que algunos habían anticipado a pesar de que el reality solo lleva dos hogueras, y que 'El debate de las tentaciones' confirmó sin dar más información.