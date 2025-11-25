'La isla de las tentaciones 9' permite a los chicos pedir una hoguera de confrontación en nombre de Gilbert

Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 9' penalizó a Gilbert Mina sin estar presente en la segunda hoguera, como consecuencia por su huida a Villa Playa para ver a su novia Claudia Chacón. En su ausencia, fueron sus compañeros quienes vieron cómo la mallorquina no solo había mantenido ya relaciones con Gerard Arias, sino que incluso lo habían hecho varias veces, incluyendo en el jacuzzi, a plena vista. Unas imágenes que animaron a los chicos a pedir una hoguera de confrontación en nombre de su compañero.

"¿Cómo no se ha dado cuenta antes de esto? Es todo sexual, me produce asco", soltó Rodri López, tras unas primeras imágenes en las que Claudia compartía ciertos "magreos" con el soltero. "Todo calentón, fatal lo que está haciendo", valoró por su parte Juanpi Vega, antes de que los cuatro descubrieran que la mallorquina se había acostado con Gerard. "Se me han puesto los pelos de punta, Gilbert para nada se merece esto", apuntó Rodri, antes de que vieran también cómo Claudia y Gilbert mantenían relaciones en el jacuzzi, sin ningún pudor.

Los chicos de 'La isla de las tentaciones 9', sorprendidos con las imágenes de Claudia y Gilbert

"Creo que ella ha venido como soltera. ¿En qué momento no eres consciente de que esto lo va a ver tu pareja?", cuestionó Álvaro Rubio, con quien coincidió Darío Linero al señalar que Claudia "está como si no tuviese cámaras, no se ha cortado nada". "Gilbert te va a dar las gracias por castigarlo sin ver las imágenes", apostó Juannpi. "Gilbert necesita tener a su novia delante para que le diga a los ojos por qué le está haciendo eso", propuso Darío, tras lo cual Rodri propuso que la pareja tuviera una "hoguera de confrontación o lo que sea".

Los chicos de 'La isla de las tentaciones 9' anuncian a Gilbert su hoguera de confrontación

"Me esperaba lo peor"

"Debéis decidir si le contáis lo que habéis visto o no", les indicó entonces Sandra Barneda , ante lo que Juanpi aseguró que. Fue entonces cuando Darío reconoció que "me encantaría" solicitarle la hoguera de confrontación a su compañero:. "No está preparado para ver esas imágenes pero sí para una hoguera de confrontación, es lo que necesita", coincidió Rodri, idea con la que el resto de chicos se mostraron de acuerdo.

"Es la primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' que vosotros, los compañeros, convocáis una hoguera de confrontación en lugar de vuestro compañero. Bajo vuestro propio riesgo y responsabilidad, le voy a trasladar la petición a Claudia", aceptó entonces Barneda. Mientras tanto, Gilbert había vuelto a la villa, donde fue recibido por las solteras, a quienes confesó que "tenía que ver para confirmar que no estoy con la persona correcta". "La quiero como el primer día, me duele mucho lo que ha hecho, pero no me puedo olvidar de la noche a la mañana", añadió el mallorquín, a pesar de que "me esperaba lo peor y ver imágenes de Claudia que no quiero ver, me cuesta mucho".

Una vez acabada la hoguera, los chicos volvieron a la villa desvelaron que habían solicitado una hoguera de confrontación, evitando explicar lo que habían visto. "No te haces una idea. Cuando vea las imágenes delante de ti, se le va a caer la cara de vergüenza", apostó Darío, ante el evidente disgusto de Gilbert y de algunas de las solteras. "Pero a lo mejor no hacía falta una hoguera de confrontación", soltó el novio de Claudia. "Dicen que necesito ver a Claudia. Al final, ellos hacen lo mejor para mí, pero por otro lado, no me parece bien que haya sido sin mi consentimiento", confesaba el mallorquín ante las cámaras del programa, consciente de que la cita podría ser el punto final de su experiencia.