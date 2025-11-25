Almudena sufre un ataque de ansiedad tras descubrir la deslealtad de Darío en 'La isla de las tentaciones 9'

Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 9' afrontó su décima entrega la noche del lunes 24 de noviembre, con la hoguera de las chicas como plato principal. Una cita que, como ya avanzaron desde Telecinco, incluyó la visceral reacción de Almudena Porras al ver las imágenes de su novio Darío Linero, entre ellas, el hecho de que el malagueño se había besado, a escondidas, con una de las tentadoras.

Para empezar, en su turno, la malagueña pudo ver cómo Darío Linero lamía los pechos de una de las chicas en uno de los juegos o hacía comentarios sexuales que no gustaron en absoluto a su novia. "Me quiero ir, no lo reconozco. ¿Qué coño estoy viendo? ¿Eso es normal? Que he puesto toda mi puta vida en él", lloró Almudena, nerviosa. "Siento que estos once años han sido una mentira. Qué fuerte, qué pena que España vea esto. Yo creía en el puto amor", añadió la malagueña.

Almudena se derrumba al ver las imágenes de Darío en 'La isla de las tentaciones 9'

La novia de Darío se derrumbó entonces por completo, con "La perla" de Rosalía sonando de fondo, después de escuchar cómo su pareja se mostraba dispuesto a acostarse con Cristina, antes de verlo a punto de besarse con ella. "No puede ser, tío ¡Qué puto asco, qué puto desgraciado de mierda! ¡Me cago en tu puta nación, hijo de la gran puta!", estalló Almudena, para después señalar de su novio que "parece que ha venido a esto". "¡Tu madre será una una Santa, pero perdóname, Loli, porque tu hijo es un.... vamos!", despotricó la malagueña, recordando a su suegra.

Sandra Barneda se acerca para atender a Almudena en 'La isla de las tentaciones 9'

"¡Te vas a arrepentir toda tu puta vida!"

"¡En tu puta vida te has visto ahí, hijo de la grandísima!", continuó gritando Almudena, a quien Barneda acabó ofreciendo la oportunidad de no ver más imágenes. La malagueña incluso cuestionó "si, después de ver esto, España va a creer en el amor" antes de recibir el gran varapalo:. Almudena rompía entonces a llorar, junto a sus compañeras, hasta el punto de llegar a asustar a Barneda., pedía la presentadora, preocupada.

"¿Qué hago, Sandra? Explícame, tú que sabrás más de la vida. Ayúdame, ¿cómo se gestiona esto, después de once años en una mentira?", suplicó Almudena a Barneda. "Necesito que seas fuerte", le pidió la aludida, que presenció cómo la novia de Darío descargaba su rabia contra uno de los taburetes y después se disculpaba, mientras empezaba a llover. "¡El cielo está llorando por ti, porque te vas a arrepentir toda tu puta vida! ¡Disfruta, que yo voy a disfrutar a mi manera, sin faltarte al respeto!", soltó Almudena, tras lo cual desveló que su padre, e incluso la familia de Darío, le habían advertido de que él podría caer en la tentación.

Aunque parecía que la malagueña se había calmado, en el turno de su compañera Sandra Barrios se encendieron todas las alarmas cuando, después de las primeras imágenes de la gaditana, Almudena comenzó a respirar con evidente dificultad. "No está bien", advirtió Helena Arauz, momento en el que la sacó de la hoguera con ayuda de Barneda. Las tres se sentaron sobre la arena, donde la presentadora ayudó a Almudena a que calmara su respiración mientras venía el médico. La malagueña no volvió hasta tiempo después, cuando se disculpó con la presentadora antes de ocupar su lugar: "Estoy mejor, gracias".