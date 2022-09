La condición de Jordi González para volver a la televisión y dejar su año sabático

Tras meses desaparecido de las pantallas, Jordi González ha concedido una entrevista para 'Col·lapse', programa de TV3, en la que ha hablado de su decisión de dejar la televisión y de su futuro profesional. También se ha sincerado sobre su época como presentador en la pandemia e incluso ha llamado en directo a Marta Torné para hacerle una oferta laboral.

Jordi González en 'Secret Story'

Presentador desde hace cuarenta años, González. En esta ocasión se ha sentado, pero como entrevistado, para la televisión pública catalana. Ricard Ustrell quiso saber, cadena en la que trabajó algunos años a lo largo de su carrera., fue su respuesta.

Sobre su retiro, González da una explicación muy clara: "Ahora estoy de año sabático y me gusta más no trabajar que trabajar. Tengo muchos años. Ahora no tengo mono de televisión". Su última etapa en televisión coincide con una dura época, la del coronavirus. "Cuando hacía 'Supervivientes' en pandemia y no había público en plató, era horroroso. Con él tienes feedback de lo que está pasando, de si está interesando o no", se lamentó.

Su condición para volver

Eso sí, habría una excepción que le haría regresar o volver a tener mono del medio. "Ahora estoy de año sabático y me gusta más no trabajar que trabajar. Tengo muchos años. Ahora no tengo mono de televisión, pero de hacer aquí, en TV3, un programa con Marta Torné, sí", requirió. A pesar de sus trabajos en series y de presentar 'Eufòria', Jordi González se mostró seguro de que haría un hueco en su agenda para él. Tanto es así, que la llamó en directo para demostrarlo: "¡Hombre, y tanto!", confirmó muy efusiva la actriz al otro lado del teléfono, que casualmente estaba viendo la entrevista en aquel momento.