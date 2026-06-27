Por Diego López |

Tuvieron una relación paternofilial especial como Jim Hopper y su hija adoptiva Eleven en 'Stranger Things' y, fuera de cámara, protagonizaron un sonado escándalo cuando se filtró que Millie Bobby Brown había interpuesto una queja interna contra David Harbour durante el rodaje de la serie por un supuesto acoso laboral.

Aquello, aparentemente se resolvió. Según Harbour, cuando el ruido mediático se apartó lo hablaron y se trató de una "ruptura y reparación" que ya está olvidada. Estaba en lo cierto puesto que ahora vuelven a trabajar juntos, y volverán a ser padre e hija en una serie de Netflix.

En concreto, se trata de un nuevo thriller de espías producido por A24 bajo la batuta de Jack Thorne, co-creador de 'Adolescencia' y guionista de las películas de "Enola Holmes".

"Netflix siempre será nuestra casa"

La sinopsis oficial detalla que él será Matt Wolfe, und que es arrastrado de vuelta a un mundo que había dejado cuando(ahora agente del FBI dispuesta a seguir los pasos de su padre), obligándole a regresar a un sector cuya evolución le ha sobrepasado.

Parece claro que Netflix no estaba dispuesta a dejar escapar a dos de sus actores más carismáticos. Además, en el caso de Brown, fue descubierta por la propia plataforma cuando, con once años, comenzó el rodaje de los primeros capítulos de 'Stranger Things'.

David Harbour y Millie Bobby Brown tras la primera temporada de 'Stranger Things'

Ambos actores llevaban varias semanas dando pistas sobre el proyecto. En concreto, Millie Bobby Brown llegó a asegurar que la nueva serie "es idea de David" y "Netflix siempre será nuestra casa". Harbour, por su parte, aseguró hace unos días que "Veréis más de mí y Millie, 10 años no fueron suficientes. Hay una relación especial ahí. Yo la quiero. Ella me quiere".

En una nota, la responsable de series de Netflix para Estados Unidos, Jinny Howe, asegura que "la habilidad de Jack Thorne para encontrar una historia profunda y humana dentro de un thriller no tiene rival, y volver a ver a Millie Bobby Brown y David Harbour reunios (esta vez como padre e hija distancias en los lados opuestos de una crisis), es algo que le va a encantar al público".

Además de protagonistas, ambos actores serán productores ejecutivos de la nueva serie, que aún no tiene título. También participarán como productores ejecutivos Jake Bongiovi, el marido de Millie Bobby Brown, y Robert Brown, su padre. PCMA Productions, la productora fundada por la propia Brown, será una de las encargadas del proyecto.