Publicado: Sábado 27 Junio 2026 10:40 (hace 51 minutos)|
AUDIENCIAS TDT 26 DE JUNIO
Teledeporte también logra el primer puesto de las TDT con el Uruguay - España de madrugada
La primera media hora del partido obtiene un 7,1% y más de 400.000 espectadores. Nova lidera el día con un 2,2%.
Ver todos los comentarios
Recomendamos
Lo más visto
- 1 Atresmedia y Mediaset se reparten más de la mitad de la publicidad institucional de TV
- 2 El primer tramo del Uruguay - España arrasa de madrugada con un 58% y más de 3,5 millones
- 3 El Ecuador - Alemania lidera en prime time y 'Ella, maldita alma' se desploma a un 6,7%
- 4 Gloria Camila, Carmen Borrego y Pelayo Díaz, entre los colaboradores de 'El verano se mueve'
- 5 TVE estrena 'Maestros de la costura celebrity 2' en sesión doble el lunes y el miércoles
- 6 'Tu cara me suena 13': Kbello repite victoria y cede el premio a Àngel Llàcer
- 7 Jorge Javier Vázquez expulsa a una participante de 'El diario de Jorge' tras una bofetada
- 8 Telecinco cancela el estreno de 'Romi' y emite en su lugar "Los Descendientes"
- 9 Ana Rosa Quintana se despide hasta septiembre: "Ha sido una temporada muy intensa"
- 10 'La promesa': María Fernández da a luz en un parto dramático y de máxima tensión
Top Series
- 1 Stranger Things2016 - 2025
- 2 Euphoria2019 - 2026
- 3 Juego de Tronos2011 - 2019
- 4 Lucifer2016 - 2021
- 5 The Walking Dead2010 - 2022
- 6 The Good Doctor2017 - 2024
- 7 Los Bridgerton2020 - Act
- 8 Spider-Noir2026 - Act
- 9 The Big Bang Theory2007 - 2019
- 10 Rick y Morty2013 - Act