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Audiencias El primer tramo del Uruguay - España arrasa de madrugada con un 58% y más de 3,5 millones

AUDIENCIAS TDT 26 DE JUNIO

Teledeporte también logra el primer puesto de las TDT con el Uruguay - España de madrugada

La primera media hora del partido obtiene un 7,1% y más de 400.000 espectadores. Nova lidera el día con un 2,2%.

Teledeporte también logra el primer puesto de las TDT con el Uruguay - España de madrugada
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Sábado 27 Junio 2026 10:40 (hace 51 minutos)
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