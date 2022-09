'El programa de Ana Rosa' se viste de luto por el funeral de Isabel II

La muerte de Isabel II se ha convertido en uno de los hitos de la década por el calado social del asunto y la importancia histórica de tal acontecimiento. Pese a tener como protagonista a la monarca de Reino Unido, nuestra pequeña pantalla puso en marcha una exhaustiva cobertura que se dilata hasta la celebración del funeral. Lo que resulta curioso del todo es el despliegue de 'El programa de Ana Rosa', con sus presentadores vestidos de riguroso luto.

'El programa de Ana Rosa'

En este sentido, cabe destacar que el matinal de Unicorn Content no solo comenzó condesde Reino Unido, sino que Joaquín Prat Patricia Pardo saludaban a sus televidentes con. Los zapatos de la periodista eran negros, a juego con su vestido y cinturón, combinando en relación a las tonalidades con lade su compañero de mesa.

No obstante, cabe destacar que el despliegue no solo tuvo que ver con los atuendos, sino que el equipo también contó con diferentes analistas y colaboradores expertos para que no se escapase ningún dato relevante durante la cobertura. Por otro lado, 'El programa de Ana Rosa' modificó levemente sus grafismos para despedirse de uno de los rostros más representativos de las monarquías europeas.

Los rótulos cambian

Los faldones que acompañan la imagen en la zona inferior mantuvieron sus habituales colores, pero el logo de 'AR' se redujo para incluir un distintivo real: la corona. Justo debajo de este aro, los televidentes podían leer lo siguiente en pantalla: "Isabel II. Último adiós", ubicado dentro de un recuadro negro.