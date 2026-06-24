Por Diego López |

Algo ha cambiado en Elisa Mouliaá. Ese algo es, concretamente, su abogado, que ahora es el penalista Francisco Melero. Junto a él se ha presentado por sorpresa esta mañana en el Juzgado de instrucción de Plaza de Castilla para declarar "voluntariamente" después de que se emitiera una orden de búsqueda y captura contra su persona.

Mouliáa, que se encontraba trabajando en Dubái, asegura que primero voló en avión hasta Lisboa, donde pasó el fin de semana "con unos amigos", y después se desplazó en coche hasta Madrid para evitar ser detenida en el aeropuerto. "A nadie le apetece que le esposen por haber puesto dos tuits", ha asegurado a la salida de los juzgados, donde ha atendido a los medios allí presentes.

La actriz asegura que, para regresar a España, ha decidido cancelar de manera voluntaria el contrato que tenía allí: "Finalmente sí he venido de forma voluntaria. Cancelé mi contrato y me compré los vuelos para venir porque creo que ninguna persona se merece un trato tan desproporcionado habiendo acreditado todo previamente".

Mouliáa pide disculpas y asegura que nunca quiso obstruir a la justicia

Aunque la intérprete ha asegurado una vez más sentirse víctima de una persecución injusta,: "Le he pedido disculpas si se ha sentido ofendido porque yo en ningún momento me lo he querido saltar. He aportado y acreditado todo en tiempo y forma. Se le ha ofrecido hacer una videollamada, no ha querido y aquí estoy".

Mouliáa ha calificado su declaración como normal y ha definido al juez como "una persona bastante cabal". Recordemos que esta causa no tiene que ver con la supuesta agresión sufrida por parte de Íñigo Errejón, sino por una demanda de calumnias que este último presentó posteriormente. Sobre ella, Mouliáa se ha ratificado en lo que viene diciendo desde el principio, que ella había interpretado así los vídeos de dos testigos: "Yo he declarado que no había dolo. Pensaba que era todo cierto".

Denuncia la desigualdad del sistema judicial

"Me siento muy bien defendida y muy protegida", ha declarado al presentar a su nuevo letrado. Y ha vuelto a denunciar la diferencia del tratamiento de la justicia. Asegura que sobre ella se ha decretado una orden de búsqueda y captura, cuando a otros enjuiciados no ha sido así: "No me he presentado hasta hoy como tampoco se ha presentado el novio de Ayuso, al que le han aplazado la declaración más de cuatro veces. Parece que hay una vara de medir muy distinta en este país con las víctimas y con los poderosos".

Así, parece que el culebrón sobre la declaración de Elisa Mouliáa ha terminado. Ahora sólo falta conocer la sentencia del juez en este caso, así como el desarrollo del otro proceso paralelo contra Errejón. Recordemos que Mouliáa aplazaba su comparecencia, en parte por el temor de que una condena en este caso acabase sirviendo como atenuante para el otro proceso de acoso sexual.