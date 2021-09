El hecho de que en la ceremonia de la 73ª edición de los Premios Emmy 2021 se apostase por la presencialidad de nuevo, es un gran paso y un buen avance para el mundo de las galas y los premios. No obstante, desde el principio del evento, se ha recalcado por activa y por pasiva la importancia de la vacunación de todos y cada uno de los artistas que se encontraban en el recinto, incitando y promoviendo así que la población, sobre todo la estadounidense, que se caracteriza por tener un alto nivel de negacionismo, confíe en la ciencia para poder ir remitiendo entre todos la pandemia.

Anya Taylor-Joy en los Emmy 2021

La gala ha comenzado con un número musical protagonizado por Cedric the Entertainer, el anfitrión del evento. Con la canción "Just a Friend" del difunto Biz Markie, el rapero contaba con la participación y la ayuda de otros cantantes e incluso celebrities que se sumaban a la fiesta que suponía la apertura del show. Entre los famosos que más han destacado durante este opnening, nos encontramos con Rita Wilson y Billy Porter, quienes no han dudado en aportar su granito de talento al inicio de los Emmy 2021. Una vez ya metidos en materia, se ha observado varios detalles que no han gustado a los espectadores.

¿Falta de diversidad?

El primer toque de atención es por la falta de diversidad en la entrega de los premios. Y es que, teniendo en cuenta la cantidad de estatuillas que han recogido entre 'The Crown' y 'Ted Lasso', pocos premios quedaban para artistas negros como Sterling K. Brown de 'This Is Us' en la categoría de Mejor actor protagonista de una serie de drama o Tracee Ellis Ross, protagonista de 'Black-ish' y nominada a Mejor actriz principal de una serie de comedia. De hecho, no ha sido hasta la categoría de Mejor reality show cuando ha subido al escenario una persona negra a recoger un premio, en este caso, RuPaul, que ha vuelto a hacerse con el premio gracias al éxito de 'RuPaul's Drag Race'.

Otro asunto que ha chirriado sobre manera ha sido que Tobias Menzies ('The Crown') ganase el premio a Mejor actor de reparto de una serie de drama, ya que muchos de los espectadores tenían en mente que ese galardón recaería en Michael K. Williams, que falleció el 6 de septiembre de 2021. Recalcar que dicho intérprete no había conseguido nunca un Emmy, ni siquiera por su papel de Omar Little en 'The Wire'. Sin duda, una oportunidad desaprovechada para rendirle un bonito homenaje póstumo al actor.

Parte de 'RuPaul's Drag Race'

Los divertidos sketches

Durante la gala, hemos podido disfrutar de distintos sketches de humor que suponían un soplo de aire fresco, sobre todo si venían después de discursos eternos como el de Scott Frank, director y guionista de 'Gambito de dama'. Uno de ellos, ha llamado de forma especial la atención de los espectadores, por sus protagonistas y por su forma de tomarse con humor el hecho de no haber ganado nunca un Emmy.

En él, Cedric The Entertainer conducía una especie de grupo de ayuda para actores que no han sido recompensados con uno de estos míticos galardones, a pesar de ser muy conocidos. Alyson Hannigan, Zooey Deschanel, Jason Alexander y Scott Bakula eran los protagonistas del vídeo, que terminaban sacando como conclusión que para ganar un premio de estas características, es necesario fichar por 'Ted Lasso o 'The Crown'.

'The Crown' y 'Ted Lasso'

Si tenemos que destacar a los dos grandes de la noche, 'The Crown' se corona y 'Ted Lasso' se anota un buen tanto. Por una parte, gracias a la ficción de drama de Netflix, Josh O'Connor ha sido reconocido como el Mejor actor protagonista, Olivia Colman, la mejor actriz protagonista, y Tobias Menzies y Gillian Anderson ganaban los respectivos galardones en las interpretaciones de actor y actriz de reparto. A estos cuatro premios, hay que sumar el de Mejor serie de drama y dos más por el último episodio de la cuarta temporada, titulado "War", que recibió los galardones a Mejor dirección y Mejor guion en el apartado dramático.

En el ámbito de comedia, la victoria de 'Ted Lasso' no ha sorprendido a nadie, ya que era una de las grandes favoritas de entre los nominados, no obstante, la ficción protagonizada por Jason Sudeikis no ha hecho el pleno de 'The Crown', ya que 'Hacks' se ha hecho con el premio de Mejor actriz protagonista de comedia, Mejor dirección y Mejor guion de dicha categoría. En definitiva, la comedia de AppleTV+ ha conseguido cuatro premios (Mejor serie de comedia, Mejor actor protagonista, Mejor actor de reparto y Mejor actriz de reparto). Y por último, señalar que 'Gambito de dama' se ha llevado el premio a Mejor miniserie en una reñida situación con el resto de nominados.

Sororidad y salud mental

Billy Porter y MJ Rodriguez en los Emmy 2021

Algo que sin duda ha marcado la gala de los Emmy 2021 ha sido la cantidad de discursos, breves pero intensos, sobre distintos temas que siguen afectando a la sociedad, como por ejemplo el machismo, los abusos sexuales, la carencia del cuidado de la salud mental y el coronavirus. Kate Winslet abogaba por unas palabras dedicadas a todas sus compañeras nominadas al recoger su premio.

Michaela Coel ha hilado con su miniserie 'Podría destruirte' para lanzar un mensaje a todos aquellos que han sufrido ese tipo de abusos, las deportistas Allyson Felix y Jessica Long insistían en que todo aquel que tenga algún problema, pida ayuda sin vergüenza y, por último, Olivia Colman recordaba a su padre fallecido por covid-19.