Las tardes de Telecinco se han inundado con un asunto que ha suscitado gran interés por parte de los espectadores. 'Sálvame' volvió a cerrar filas en torno a la figura de Rocío Carrasco, exigiendo que no se volviese a dar voz a sus "negacionistas" e incluso a las personas que "hablen por boca del Ser". Sin embargo, Marta López pronunció un peligroso alegato que se podría considerar "violencia" hacia la andaluza.

Rocío Carrasco, en 'Sálvame naranja'

El formato vespertino de La Fábrica de la Tele contó con la colaboradora para analizar los últimos acontecimientos. Sin embargo, se hizo un Paz Padilla para intentar comprender a Marta Riesco: "Creo que ha hecho todo esto como prueba de amor", sentenció. Esas palabras provocaron ira en Jorge Javier Vázquez, quien alzaba el tono: "¡Ha mentido!". Instantes después, el presentador quiso aclarar que, de nuevo, Rocío Carrasco tenía que justificar una verdad, mientras otros cuentan mentiras sin prueba alguna.

En ese momento, López pidió que no se mezclase el proceso judicial sobreseido contra Antonio David Flores y la historia de las cámaras de seguridad: "¡Claro que hay que mezclar; eso es lo grave!", vociferaba María Patiño más que indignada. Las aguas estaban lejos de calmarse en plató y cada vez era más necesaria la llegada de la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Precisamente, la tensión entre ambas colaboradoras comenzó cuando Marta aseguraba que había ciertos aspectos narrados que no se habían justificado con pruebas: "Yo, lo que he dicho, todo lo que he dicho, no es 'en otras ocasiones lo has podido', no. Lo que he dicho, lo he demostrado", sentenció Carrasco. En ese momento, su interlocutora agitaba la cabeza de manera dubitativa: "A mí, particularmente que lo he visto, no me ha convencido y no me han parecido, a lo mejor, algunas pruebas porque tú digas algo que sea verdad", sentenció.

'Sálvame naranja'

Cabe destacar que la Marta aseguró no haber hablado con el andaluz en ningún momento: "Me da pena lo que ha vivido ella. [...] No me da pena Antonio David". Sin embargo, Kiko Hernández hizo una apreciación: "El día que Antonio David fue despedido, no fue despedido porque sigue aquí. Y hoy está aquí". La tarde continuaba y llegó el momento en el que se produjo una disputa verbal de órdago tras hacer referencia a Olga Moreno como "el bicho".

López pidió a Rocío que tratase a la exsuperviviente con "respeto", algo que no pudo soportar: "¿Tú sabes lo que me gustaría a mí? Que se me hubiese tratado con respeto. Que no se me hubiese suplantado como madre y que no se me hubiese intentado joder la vida", espetó, con gran enfado en su tono de voz. "¡Pero tú dónde coño vives! Una falta de respeto es lo que acabas de hacer tú conmigo", continuaba. Precisamente, 'Sálvame' se ha encargado de recordar asiduamente que este tipo de comentarios podrían considerarse como "violencia" contra su receptora.

La contundente reprimenda de Jorge Javier

Instantes después, Jorge Javier utilizó un tono de voz de lo más sosegado para lanzar una reprimenda a Marta López. De hecho, no dudó en refexionar sobre por qué "se le da voz" a alegatos de estas características. Uno de los motivos tiene que ver con "restar credibilidad" a una historia que se ha demostrado con pruebas gráficas, declaraciones juradas y documentos judiciales. "Es una absoluta humillación que no se merece. [...] Testimonios como el tuyo no solo no aportan, sino que restan", espetó.