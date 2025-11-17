Por Julia Almazán Romero |

RTVE ya ha puesto cara a la gran fiesta televisiva con la que despedirá 2025. Eva Soriano y Egoitz Txurruka serán los presentadores de '¡Feliz 2026!', el show de La 1 para la noche más especial del año. Esta elección llega con sorpresa incluida, pues apuesta por la combinación de dos figuras que aportarán al programa humor, frescura y cercanía.

Para Eva Soriano, esta será su segunda vez al frente de la gala, después de copresentar la edición anterior junto a Oriol Nolis. Aquel programa arrasó con 3.433.000 espectadores y un 28,6% de share, convirtiéndose en la opción líder de la noche con casi diez puntos de ventaja sobre su competencia. Tras su paso por 'La noche D' y 'Saca tu Orgullo', la humorista vuelve a RTVE después de su reciente revés con 'Cuánto, cuánto, cuánto', su concurso cancelado tras solo dos emisiones por sus discretos datos de audiencia.

Eva Soriano y Oriol Nolis presentaron la gala de nochevieja de 2024 en RTVE

Este año, Soriano cambia de pareja y junto a ella estará Txurruka, una de las caras más reconocibles de ETB. Con experiencia en entretenimiento, humor y varias retransmisiones de las Campanadas en la televisión vasca, el presentador debutará en RTVE a la espera de que vea la luz 'Trivial Pursuit' en La 1, que, pese a haberse presentado hace meses, todavía continúa en el cajón de la cadena pública. Su llegada se interpreta como un movimiento estratégico de la cadena para refrescar la oferta festiva con nuevas caras para renovar el plantel.

Egoitz Txurruka, presentador de '¡Feliz 2026!' en RTVE

La gran pregunta: ¿quién dará las Campanadas?

La presentación de Soriano y Txurruka deja resuelta la gala, pero no la incógnita que más ansía el público: quiénes serán los encargados de conducir las Campanadas 2025-2026 en RTVE. En redes, los rumores se multiplican y uno de ellos ha desatado auténtico furor, que es la posibilidad de Rosalía y David Broncano como pareja en la Puerta del Sol. Un tuit propuso el dúo y llegó hasta el presidente de RTVE, José Pablo López, que avivó el misterio con un escueto: "Haremos algo muy diferente. Ya verás". Las especulaciones siguen abiertas y RTVE las alimentó con una encuesta para que el público propusiera a sus favoritos.