El enfrentamiento comenzó mientras Lola Mencía se encontraba en 'Supervivientes 2021' y su pareja, Iván Rubio, comenzó a acudir como defensor. Durante sus apariciones tuvo que enfrentarse en plató a Fani Carbajo, con quien mantuvo varios enfrentamientos. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 1' advirtió a Lola en varias ocasiones de las supuestas infidelidades de su novio.

Fani Carbajo e Iván Rubio

Rubio no ha aguantado más y montó en cólera contra Carbajo. Aunque en otras ocasiones había respondido a través del canal de su pareja, en esta ocasión, ha decidido expresarse a través de su cuenta de Instagram. "No voy a usar ni el canal de Mtmad de Lola, ni otros medios que no sean míos para responderte a ti. "Te lo repito otra vez: eres una garrula", comenzaba a desahogarse el futbolista.

Iván Rubio aseguró que Carbajo había mantenido conversaciones con Lola Mencía en las que le deja en muy mal lugar. Uno de los calificativos que le habría dedicado es el de "machista", al que ha querido responder: "Me llamas machista, pero yo no me meto contigo porque seas mujer, inculta. Me meto contigo porque fuiste tú la primera que lo hizo. Si hubiera sido tu novio, el pobrecito, le habría respondido a él. Me suda los huevos. Hay que explicártelo todo", se expresaba, muy enfadado.

El tiktoker negó las supuestas amenazas de las que Fani Carbajo le habría acusado: "¿Qué amenazas tienes de mi parte? Creo que no sabes ni la definición de amenaza. A mí me la sudas, me la pelas", continuó desahogándose. Además, Rubio explicó que la colaboradora está insinuando que no tiene un buen trato hacia su pareja: "Has dejado entrever que soy un maltratador, pero, ¿tú estás bien de la cabeza? Cómo tienes la santa cara de decirle a mi novia que abra los ojos cuando toda España le ha dicho a tu novio que abra los ojos y no los abre", exclamaba.

Intercambio de mensajes

Fani Carbajo realizó un vídeo en su canal hablando sobre varios rostros del mundo Mediaset, entre ellos Marta de Lola y su novio. La colaboradora acusó al joven de querer "subirse al carro" de su novia, a la que dedicaba una palabras: "Lola, por favor, abre los ojos". Pero, antes de este mensaje, mandó una advertencia a Rubio: "Deja de hablar tanto de los demás, que tienes mucho que callar", sentenció.

La tercera en discordia, Lola, contestó a Carbajo a través de sus vídeos, en un tono más tranquilo, pero igual de tajante. "Para mí, lo que tú me enseñaste es paja y es una mierda", decía en relación a la supuesta infidelidad de la que le informó su compañera. Además, aseguró que era el momento de darle el lugar a su pareja y "salir en su defensa". Tras apuntar que había sido ella la que quiso que Rubio le contestara a través de su canal, respondía al mensaje de Fani Carbajo: "Que abra los ojos o no, o me equivoque o no con mi relación, es problema mío".