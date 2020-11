Jesús Sánchez Martos, el médico de 'Sálvame', da positivo en Covid-19

'Sálvame' sorprendió a sus espectadores al crear una sección durante la primera ola de la pandemia por el coronavirus donde se trataba el tema con invitados totalmente nuevos y alejados de los habituales tertulianos del programa. Entre ellos se encuentra la colaboración del doctor y exconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid Jesús Sánchez Martos, quien ha estado visitando el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez para dar consejos e información sobre el virus que está afectando tanto a la sociedad.

Carlota Corredera y Jesús Sánchez Martos en 'Sálvame'

En esta nueva expansión, Martos ha querido compaginar su participación en la televisión con su labor como sanitario y profesor de la Facultad de Medicina. Desde que comenzó su andadura en la pequeña pantalla gracias a su colaboración en el programa de Telecinco, se ha hecho más popular, por ese motivo, el tertuliano tiene su propia sección dentro del formato: "¡Una preguntita, doctor!". Pues bien, el exconsejero de Sanidad ha intervenido en 'Sálvame' el 11 de noviembre por medio de una videollamada y ha confesado que tiene coronavirus: "Di positivo y soy asintomático", declaraba el doctor. Estuvo en contacto con un paciente infectado, por ello, el médico se realizó una prueba que ha dado positiva.

Este ha afirmado que se encuentra en buen estado y que por el momento no ha tenido ningún síntoma pero eso no significa que no deba tomar las medidas preventivas establecidas: "El 70% de las personas que lo tienen son asintomáticas pero aún así, hay que guardar los diez días mínimos de aislamiento", afirmaba el doctor. Ante todo ha querido recordar a los ciudadanos que aunque el resultado de sus pruebas hubiera sido negativo habría tenido que guardar cuarentena igualmente: "Es fundamental para evitar la transmisión. En Madrid hay mucha gente que no cumple la cuarentena o el aislamiento. Si ahora mismo se me ocurriera ir a Mediaset, lo más probable es que contagiase al compañero que me lleva en el coche, a las azafatas que me esperan en la puerta, a Alberto el director, a compañeros en el plató... Es obligatorio cumplir con el aislamiento", asegura el sanitario.

Su opinión sobre la vacuna Pfizer

Jorge Javier Vázquez ha preguntado al doctor qué opinaba sobre la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech contra el coronavirus, Martos considera que es una muy buena noticia y que "es una luz dentro del túnel". Sin embargo, considera que tampoco hay que hacerse ilusiones todavía ya que tiene un problema muy importante de logística: "Tiene que mantenerse en ultracongelación de menos 80 grados y eso tenerlo en una farmacia o en casa es imposible". A pesar de todo, considera que el Gobierno debería comenzar a organizarse cuanto antes para establecer un protocolo de vacunación: "Te tienen que decir ya quién se va a vacunar porque luego no podremos hacerlo todos. Habrá que empezar por el personal sanitario que son los que nos tienen que cuidar", ha afirmado el exconsejero de Sanidad.