"John Wick" se lleva la palma en espectadores, pero no supera el gran 16,6% de 'Sábado Deluxe'

'El peliculón' de Antena 3 logra lo deseado por la cadena de San Sebastián desde hace tiempo, arrebatar el liderazgo total a 'Sábado Deluxe'. La película "John Wick (Otro día para matar)" se ha colocado como la emisión más vista de la jornada del sábado 8 de junio, con 1.763.000 espectadores. No obstante, el filme no ha logrado superar en share al programa de Telecinco, que se alza con un 16,6% frente al 13,8% de la cinta protagonizada por Keanu Reeves.

Fotograma de "John Wick: Otro día para matar"

El bajón en espectadores del "Deluxe" se puede deber a que los invitados que desfilaron no son los rostros de la más pura actualidad de la prensa del corazón. Además, la trilogía de John Wick es bastante exitosa y está de plena actualidad por tener en cartelera el episodio 3. 'laSexta noche' también ha experimentado una bajada respecto a la semana anterior, aunque baste mínima, -0,4 décimas. Las visitas de Esperanza Aguirre y Almudena Grandes lograron convencer a la audiencia al programa de Iñaki López, que gustó más que la película escogida por Cuatro, "El corredor del laberito: Las pruebas", que bajó hasta un discreto 4,9%. 'Juego de niños' en cambio se recupera y asciende un punto, hasta un 6,4%.

Telecinco se lleva los informativos

'Informativos Telecinco 15:00' se convierte en la emisión informativa más vista del día, con un 15% de cuota de pantalla y 1.759.000 espectadores. El espacio recupera así su liderazgo tradicional, ya que 'Antena 3 noticias fin de semana' ha logrado arrebatárselo en alguna que otra ocasión durante este mes. El informativo del grupo de Atresmedia se queda con un 14,1% y 1.645.000 espectadores, mientras que 'Telediario fin de semana' en un 10,9% de cuota y 951.000 espectadores espectadores.

Telecinco lidera la jornada

La cadena de Mediaset consigue alzarse como la cadena más vista del día gracias a su 12,4%. Le sigue Antena 3 con un 11%, que no ha podido arrebatar el tradicional liderazgo de los sábados a su principal enemiga, a pesar del buen dato que ha logrado en el prime time. Mientras La 1 no llega a las dos cifras y se conforma con un 8,4%. laSexta (5,8%), por su parte, vence la batalla frente a Cuatro (5,4%), aunque no por mucho margen.